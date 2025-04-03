Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Пневы
  4. Жилая

Жильё в Пневы, Польша

2 объекта найдено
Квартира в Пневы, Польша
Квартира
Пневы, Польша
Площадь 1 157 м²
Эта уникальная вилла в Пневахе в Уль. Ks. Maciejewskiego - настоящая жемчужина, сочетающая р…
$1,44 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Пневы, Польша
Дом
Пневы, Польша
Площадь 104 м²
Продать экстремальный сегмент в частном здании в Пневи. Площадь 104 м2 Дом закончен с необыч…
$196,018
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов