COASTAL HEAVEN *

Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра

от €133,736

Сдача в: 2026

ID: CP-713 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -150M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 55 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: март 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН САД ФИТНЕС Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки. Мы регулярно Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, во время которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.