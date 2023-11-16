Вот уже больше года цены на недвижимость в Китае продолжают снижаться, и недавние отчеты Национального статистического бюро (NBS), опубликованные Reuters, неутешительны. С чем связано такое падение цен? И какие меры предпринимает в связи с этим правительство? Подробнее – в статье.

Кризис на рынке недвижимости Китая 

Рынок недвижимости Китая никак не может оправиться после кризиса, начавшегося в связи с пандемией COVID-19. Мы уже писали о том, что из-за низкого спроса и невысокой покупательской способности местного населения, в 2022 году прибыль большинства строительных компаний снизилась на 90%

При этом цены на новостройки в Китае снижаются – в последнее время, правда, уже не такими быстрыми темпами. В октябре стоимость новостроек снизилась на 0,3%, в сентябре – на 0,2%, согласно данным Национального статистического бюро. Из 70 городов 56 сообщили о снижении ежемесячных цен на жилье в прошлом месяце, что соответствует наибольшим количеству городов с октября 2020 года (по сравнению с 54 в сентябре). Рынки недвижимости даже таких крупных городов, как Пекин, Шэньчжэне и Гуанчжоу переживают тяжелые времена. 

На фоне этого многие покупатели не торопятся принимать решение о покупке недвижимости – как следствие, падение спроса и еще более резкое снижение ликвидности объектов. Это привело к тому, что значительная часть новостроек рискуют стать долгостроями. 

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Как реагируют власти?

Власти предприняли ряд мер, которые должны поддержать строительный сектор. Например, были ослаблены ограничения на покупку недвижимости и снизились ставки по ипотеке. Однако и это пока не помогло вернуть заинтересованность покупателей.

– Самая важная причина таких цен на жилье заключается в том, что спрос слабый, покупатели не знают, будут ли предварительно проданы дома, которые они покупают, и будут ли они построены в даты, обещанные застройщиками, – сказал Ма Хонг, старший аналитик Института инвестиционных исследований Чжисинь.

По различным оценкам, существует около 20 миллионов предварительно проданных единиц недвижимости, которые либо еще не построены, либо отложены. 

– Ожидается, что цены на жилье будут продолжать падать в традиционно низком сезоне ноября и декабря, – сказал Чжан Давэй, аналитик агентства недвижимости Centaline. Он добавил, что политика в области недвижимости, особенно в городах первого уровня, должна быть активизирована.

Центральный банк Китая планирует предоставить не менее 137 миллиардов долларов США недорогого финансирования для реконструкции городских деревень страны и программ доступного жилья.