Огромное население Китая не может заполнить миллионы пустующих домов страны. Как так получилось?

Ситуация с избытком жилья в Китае достигла удивительных масштабов. Бывший заместитель главы Национального бюро статистики Китая, Хэ Кенг, заявил, что количество пустующих домов в стране могло бы вместить целых 3 миллиарда человек (сейчас население страны составляет 1,4 миллиарда человек).

3 миллиарда человек, которые могли бы найти жилье в пустующих домах Китая, — это, для примера, почти в 10 раз больше населения США. Эта цифра основана на оценках экспертов и подразумевает, что количество свободных домов значительно превышает потребность в жилье.

Эта астрономическая цифра уже несколько лет обсуждается в Китае и обычно рассчитывается на основе официальных сообщений о том, что средний размер дома в городских районах составляет 39 квадратных метров, или около 420 квадратных футов. Затем эксперты учитывают среднее количество людей в каждой китайской семье, которое составляет 2,62 человека.

Причины избытка жилья на китайском рынке:

Строительный бум: В прошлые десятилетия Китай активно строил жилые комплексы, поддерживая быстрый экономический рост. Однако эта стройка переросла в настоящий бум, в результате которого множество домов остались незаселенными.

В прошлые десятилетия Китай активно строил жилые комплексы, поддерживая быстрый экономический рост. Однако эта стройка переросла в настоящий бум, в результате которого множество домов остались незаселенными. Недострой и дефолты: Многие строительные компании, включая крупных игроков, столкнулись с финансовыми проблемами, что привело к недостроям и банкротству компаний.

Многие строительные компании, включая крупных игроков, столкнулись с финансовыми проблемами, что привело к недостроям и банкротству компаний. Инвестиционные объекты: Некоторые домовладельцы покупают недвижимость в качестве инвестиций, но не используют ее для проживания, что увеличивает число пустующих домов.

Последствия для экономики и рынка недвижимости:

Экономический риск: Крупные дефолты, такие как случившийся с Evergrande, могут создать значительные риски для финансовой стабильности в Китае и даже в мировой экономике.

Крупные дефолты, такие как случившийся с Evergrande, могут создать значительные риски для финансовой стабильности в Китае и даже в мировой экономике. Сдерживание цен: Избыток жилья может оказать давление на цены на недвижимость, что может ослабить инвестиционные интересы и снизить стоимость имущества.

Тем не менее, заявление Хэ и признание гигантского излишка жилья расходятся с позицией центрального правительства. В марте центральный банк Китая заявил, что сектор недвижимости страны приходит в норму и что «восстановление доверия к рынку ускорилось».