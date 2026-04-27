Китай является крупнейшей экономикой Азии с огромным населением и такой же территорией. Государственное регулирование рынка недвижимости — главный стабилизирующий фактор местного рынка жилья. От Шанхая до курортных зон Хайнаня, Китай предлагает разнообразные возможности для покупки недвижимости.

Преимущества и особенности покупки жилья в Китае

Недвижимость в КНР востребована не только в крупных городах. Благодаря сети высокоскоростных поездов можно купить недвижимость в Китае в сельской местности и все равно добираться до центральных районов не больше, чем за час. Другие преимущества:

Стабильный рост цен. В мегаполисах среднегодовой рост цен на жилье составляет 5–7%.

Развитая инфраструктура. В мегаполисах вроде Шанхая, Пекина и Гуанчжоу есть разветвленная сеть метро, международные школы и больницы мирового уровня.

Доступ к ипотеке для иностранцев. При наличии ВНЖ и года проживания в стране банки, такие как ICBC, предоставляют ипотеку под 2,5–3,5% на срок до 20 лет.

Цены на недвижимость в КНР

Наиболее дорогая недвижимость в Китае находится близко к центрам мегаполисов. Например, в Шанхае средняя стоимость квартиры площадью 80 кв. м в районе Пудун составляет около $616,000, тогда как в Хэйхэ аналогичная квартира обойдется в $50,400. На вторичном рынке цены на 10–20% ниже, но требуют проверки юридической чистоты объекта.

Средние цены на недвижимость в Китае:

Город Тип недвижимости Средняя цена за 1 кв. м (USD) Гонконг Апартаменты премиум-класса 19,600 Пекин Квартиры в центре (новостройки) 8400 Шанхай Квартиры в центре (вторичка) 7700 Гуанчжоу Жилые комплексы (новостройки) 5600 Тяньцзинь Квартиры на окраине (вторичка) 2800 Харбин Квартиры в центре (вторичка) 1500 Хэйхэ Квартиры в новостройках 630

Что необходимо, чтобы купить недвижимость в Китае

Для поиска объектов лучше обратится за помощью к риелторам, будь то местным или международным с опытом работы в КНР.

В целом, купить жилье в Китае иностранцу не трудно, но нужно соблюдать ряд правил, введенных еще в 2010 году для предотвращения спекуляций:

Проживание в Китае не менее 1 года с действующим ВНЖ (Z-виза, рабочая или учебная).

Покупка только одной жилой недвижимости для личного проживания; сдача в аренду запрещена.

Для коммерческой недвижимости требуется регистрация компании с уставным капиталом от 100,000 юаней ($13,800).

Необходимые документы:

Заграничный паспорт и действующий ВНЖ.

Справка из Бюро общественной безопасности (Gonganju) о проживании в Китае.

Подтверждение легальности доходов (например, справка 2-НДФЛ или выписка из банка).

Нотариально заверенные переводы документов (например, свидетельство о браке для совместной покупки).

Где лучше купить недвижимость в Китае для жизни и инвестиций

Наиболее популярным вариантом является Шанхай — финансовый центр с населением 24 млн человек. Тут находятся международные компании и школы, но и цены одни из самых высоких в стране: квартира 60 кв. м в районе Хуанпу стоит около $462,000.

Другие популярные города: