Жилье в Китае

Дом 3 спальни в Хэфэй, Китай
Дом 3 спальни
Хэфэй, Китай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Новый современный дом в Зеленом поясе Бара. Отличный вид на море, кругом хвойные деревья. Пл…
$301,281
Дом 6 спален в Хэфэй, Китай
Дом 6 спален
Хэфэй, Китай
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Количество этажей 3
Продается дом с видом на море в районе Шушань, город Бар. Дом общей площадью 296 м2 располож…
$339,967
Параметры недвижимости в Китае

Недорогая
Элитная

Китай является крупнейшей экономикой Азии с огромным населением и такой же территорией. Государственное регулирование рынка недвижимости — главный стабилизирующий фактор местного рынка жилья. От Шанхая до курортных зон Хайнаня, Китай предлагает разнообразные возможности для покупки недвижимости.

Преимущества и особенности покупки жилья в Китае

Недвижимость в КНР востребована не только в крупных городах. Благодаря сети высокоскоростных поездов можно купить недвижимость в Китае в сельской местности и все равно добираться до центральных районов не больше, чем за час. Другие преимущества:

  • Стабильный рост цен. В мегаполисах среднегодовой рост цен на жилье составляет 5–7%.
  • Развитая инфраструктура. В мегаполисах вроде Шанхая, Пекина и Гуанчжоу есть разветвленная сеть метро, международные школы и больницы мирового уровня.
  • Доступ к ипотеке для иностранцев. При наличии ВНЖ и года проживания в стране банки, такие как ICBC, предоставляют ипотеку под 2,5–3,5% на срок до 20 лет.

Цены на недвижимость в КНР

Наиболее дорогая недвижимость в Китае находится близко к центрам мегаполисов.  Например, в Шанхае средняя стоимость квартиры площадью 80 кв. м в районе Пудун составляет около $616,000, тогда как в Хэйхэ аналогичная квартира обойдется в $50,400. На вторичном рынке цены на 10–20% ниже, но требуют проверки юридической чистоты объекта.

Средние цены на недвижимость в Китае:

Город Тип недвижимости Средняя цена за 1 кв. м (USD)
Гонконг Апартаменты премиум-класса 19,600
Пекин Квартиры в центре (новостройки) 8400
Шанхай Квартиры в центре (вторичка) 7700
Гуанчжоу Жилые комплексы (новостройки) 5600
Тяньцзинь Квартиры на окраине (вторичка) 2800
Харбин Квартиры в центре (вторичка) 1500
Хэйхэ Квартиры в новостройках 630

Что необходимо, чтобы купить недвижимость в Китае

Для поиска объектов лучше обратится за помощью к риелторам, будь то местным или международным с опытом работы в КНР.

В целом, купить жилье в Китае иностранцу не трудно, но нужно соблюдать ряд правил, введенных еще в 2010 году для предотвращения спекуляций:

  • Проживание в Китае не менее 1 года с действующим ВНЖ (Z-виза, рабочая или учебная).
  • Покупка только одной жилой недвижимости для личного проживания; сдача в аренду запрещена.
  • Для коммерческой недвижимости требуется регистрация компании с уставным капиталом от 100,000 юаней ($13,800).

Необходимые документы:

  • Заграничный паспорт и действующий ВНЖ.
  • Справка из Бюро общественной безопасности (Gonganju) о проживании в Китае.
  • Подтверждение легальности доходов (например, справка 2-НДФЛ или выписка из банка).
  • Нотариально заверенные переводы документов (например, свидетельство о браке для совместной покупки).

Где лучше купить недвижимость в Китае для жизни и инвестиций

Наиболее популярным вариантом является Шанхай — финансовый центр с населением 24 млн человек. Тут находятся международные компании и школы, но и цены одни из самых высоких в стране: квартира 60 кв. м в районе Хуанпу стоит около $462,000.

Другие популярные города:

  • Пекин. Средняя стоимость квартиры в районе Чаоян — $504,000 за 60 кв. м. Рынок стабилен, рост цен — 5% в год.
  • Хайнань. Остров Хайнань, известный как «китайские Гавайи», привлекает теплым климатом и туристической инфраструктурой. Квартира 80 кв. м в Санья стоит около $160,000. 
  • Хэйхэ. Приграничный город в провинции Хэйлунцзян считается одним из самых доступных в плане цен. Квартира 60 кв. м стоит около $37,800. 
