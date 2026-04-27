Китай является крупнейшей экономикой Азии с огромным населением и такой же территорией. Государственное регулирование рынка недвижимости — главный стабилизирующий фактор местного рынка жилья. От Шанхая до курортных зон Хайнаня, Китай предлагает разнообразные возможности для покупки недвижимости.
Преимущества и особенности покупки жилья в Китае
Недвижимость в КНР востребована не только в крупных городах. Благодаря сети высокоскоростных поездов можно купить недвижимость в Китае в сельской местности и все равно добираться до центральных районов не больше, чем за час. Другие преимущества:
- Стабильный рост цен. В мегаполисах среднегодовой рост цен на жилье составляет 5–7%.
- Развитая инфраструктура. В мегаполисах вроде Шанхая, Пекина и Гуанчжоу есть разветвленная сеть метро, международные школы и больницы мирового уровня.
- Доступ к ипотеке для иностранцев. При наличии ВНЖ и года проживания в стране банки, такие как ICBC, предоставляют ипотеку под 2,5–3,5% на срок до 20 лет.
Цены на недвижимость в КНР
Наиболее дорогая недвижимость в Китае находится близко к центрам мегаполисов. Например, в Шанхае средняя стоимость квартиры площадью 80 кв. м в районе Пудун составляет около $616,000, тогда как в Хэйхэ аналогичная квартира обойдется в $50,400. На вторичном рынке цены на 10–20% ниже, но требуют проверки юридической чистоты объекта.
Средние цены на недвижимость в Китае:
|Город
|Тип недвижимости
|Средняя цена за 1 кв. м (USD)
|Гонконг
|Апартаменты премиум-класса
|19,600
|Пекин
|Квартиры в центре (новостройки)
|8400
|Шанхай
|Квартиры в центре (вторичка)
|7700
|Гуанчжоу
|Жилые комплексы (новостройки)
|5600
|Тяньцзинь
|Квартиры на окраине (вторичка)
|2800
|Харбин
|Квартиры в центре (вторичка)
|1500
|Хэйхэ
|Квартиры в новостройках
|630
Что необходимо, чтобы купить недвижимость в Китае
Для поиска объектов лучше обратится за помощью к риелторам, будь то местным или международным с опытом работы в КНР.
В целом, купить жилье в Китае иностранцу не трудно, но нужно соблюдать ряд правил, введенных еще в 2010 году для предотвращения спекуляций:
- Проживание в Китае не менее 1 года с действующим ВНЖ (Z-виза, рабочая или учебная).
- Покупка только одной жилой недвижимости для личного проживания; сдача в аренду запрещена.
- Для коммерческой недвижимости требуется регистрация компании с уставным капиталом от 100,000 юаней ($13,800).
Необходимые документы:
- Заграничный паспорт и действующий ВНЖ.
- Справка из Бюро общественной безопасности (Gonganju) о проживании в Китае.
- Подтверждение легальности доходов (например, справка 2-НДФЛ или выписка из банка).
- Нотариально заверенные переводы документов (например, свидетельство о браке для совместной покупки).
Где лучше купить недвижимость в Китае для жизни и инвестиций
Наиболее популярным вариантом является Шанхай — финансовый центр с населением 24 млн человек. Тут находятся международные компании и школы, но и цены одни из самых высоких в стране: квартира 60 кв. м в районе Хуанпу стоит около $462,000.
Другие популярные города:
- Пекин. Средняя стоимость квартиры в районе Чаоян — $504,000 за 60 кв. м. Рынок стабилен, рост цен — 5% в год.
- Хайнань. Остров Хайнань, известный как «китайские Гавайи», привлекает теплым климатом и туристической инфраструктурой. Квартира 80 кв. м в Санья стоит около $160,000.
- Хэйхэ. Приграничный город в провинции Хэйлунцзян считается одним из самых доступных в плане цен. Квартира 60 кв. м стоит около $37,800.