На днях стало известно, что визы в Китай уже можно оформлять — страна полностью открылась для туристов. Но что нужно, если хочешь не просто приехать, а переехать в Китай? Дорого ли жить в Поднебесной? Как открыть бизнес в Китае? И стоит ли вообще переезжать? Личную историю иммиграции в Китай и жизни там — читайте далее.

«Сейчас открыть компанию в Китае иностранцу довольно сложно»

О жизни и ведении бизнеса в Поднебесной нам рассказал Назар , который живет в Китае уже 14 лет.

— Меня зовут Назар. Я родом из Украины. Долгое время жил в Беларуси, где окончил университет.

Потом, в 2011 году, я поступил в магистратуру Ланьчжоуского транспортного университета — то есть в Китай я уехал как студент по обмену. Как так получилось: моя бывшая жена ходила на курсы китайского языка и ей предложили поступить в университет; она предложила мне, и в итоге, я поступил вместе с ней.

Учился я в магистратуре 4 года: первый год был направлен на изучение китайского языка, следующие 3 года — обучение непосредственно по специальности «Управление предприятиями».

Окончив университет, я решил остаться в Китае и начать там бизнес, жена оставаться не захотела — в этом моменте наши пути и разошлись.

Так я открыл свою компанию, арендовал офис и начал работать в Китае. После открытия компании в Китае, мне выдали рабочую визу, что, в принципе, и является видом на жительство в стране.

Правда, стоит оговориться, что так было в годы, когда я начинал бизнес, то есть уже давно. Сейчас иностранцу открыть бизнес в Китае довольно сложно, так как банки не открывают счета и нужно пройти очень жесткую процедуру проверки. В общем, на себя сейчас компанию иностранец открыть не сможет: для этой цели у него должно быть доверенное лицо в Китае, то есть поручитель (счет тоже можно открыть на поручителя). Что касается налогов, у меня этими вопросами занимается бухгалтер, но лучшим описанием, наверное, будет то, что я тут налогов даже не чувствую.

Сейчас я живу в городе Шэньчжэнь (это город на юге Китая, на границе с Гонконгом — прим.ред.).

Примечание. Какие есть возможности легализоваться в Китае:

Трудоустройство по приглашению.

Рабочая виза (work permit). Чтобы оформить ее, нужны 1) диплом о высшем образовании; 2) справка о несудимости; 3) поручитель-китаец; 4) арендованный офис.

(work permit). Чтобы оформить ее, нужны 1) диплом о высшем образовании; 2) справка о несудимости; 3) поручитель-китаец; 4) арендованный офис. Заключение брака с гражданином Китая.

Получение семейной визы: ее можно оформить, если ваш супруг/супруга, родственники здесь работают или учатся.

ее можно оформить, если ваш супруг/супруга, родственники здесь работают или учатся. Поступление в местный университет. Для этого нужно минимальное знание китайского языка. Стоимость одного курса обучения в Китае варьируется от 3 тыс. до 6 тыс. долларов. Также в Китае можно учиться бесплатно, получив, к примеру, грант. Информация о китайских стипендиях для обучения в Китае можно найти на официальном сайте CSC (China Scholarship Council) .

Для этого нужно минимальное знание китайского языка. Стоимость одного курса обучения в Китае варьируется от 3 тыс. до 6 тыс. долларов. Также в Китае можно учиться бесплатно, получив, к примеру, грант. Информация о китайских стипендиях для обучения в Китае можно найти на официальном сайте . Инвестирование средств в экономику Китая (от 500 тыс. долларов США).

Что касается туристической визы, то, как правило, ее можно открыть на 1-3 месяца. Туристическая виза не даёт право работать, по этой визе можно только путешествовать.

Вне зависимости от типа визы, каждый иностранец, находящийся на территории Китая, должен иметь временную регистрацию — сделать ее нужно по прибытию в страну в течение 24 часов (в ближайшем полицейском участке по вашему месту жительства). Если вы живете в гостинице, вам не нужно об этом думать (обычно гостиницы ставят на учет иностранцев автоматически). Но если вы арендуете квартиру и планируете находиться на территории Китая долго, нужно обязательно стать на учет в полиции. Регистрация делается на срок вашей визы.

Важно отметить, что получить гражданство Китая практически невозможно: только за невероятные заслуги перед страной или по женитьбе. Здесь нет выдачи гражданства по натурализации и даже по праву земли — только по праву крови. То есть, если иностранцы родят ребенка в Китае, он автоматически не станет китайцем.

Узнать подробную информацию можно на сайте Министерства иностранных дел Китая .

«В Китае каждый человек найдет условия по своему карману»

— Стоимость аренды квартиры (дуплекс) в Шэньчжэне, где я сейчас живу, — около $1000 с коммуналкой. Все, на самом деле зависит от района, и цены есть разные: можно снять квартиру за $2,000, можно за $5,000, а можно за $10,000.

Покупка недвижимости в Китае не дает абсолютно никаких привилегий. Что касается стоимости, квартиру, которую снимаю я за $1000, хозяин покупал в 2019 году за $500,000 — как вы понимаете, рентабельность минусовая.

Примечание. Если вы думаете о покупке недвижимости в Китае, вам нужно будет доказать, что вы проживаете в Китае более года и намерены жить в том объекте, который вы покупаете. То есть, покупка недвижимости в Китае в качестве инвестиции и сдача ее в аренду запрещена. Помните, что вы можете владеть только одним домом в Китае. Также учитывайте, что «покупка» на самом деле является просто 70-летней арендой в Китае, которую потом можно продлить.

Кризис на рынке недвижимости Китая: лопнувший «пузырь» цен и недостроенные дома

— Вообще же, в Китае каждый человек найдет условия по своему карману — в этом его преимущество. Если сравнивать с тем же Дубаем, то здесь нищим быть просто невозможно — в Китае может жить хорошо, в принципе, каждый слой населения. Здесь можно пойти поесть в кафе за $2 и встретить там какого-нибудь миллионера; тут стерты эти границы.

В целом, чтобы комфортно себя чувствовать в стране, я думаю, что заработок должен быть в районе 20,000 юаней ($3,000).

«В Китае очень сложно долго находиться без выезда»

— Три самых тяжелых года, конечно, пришлись на время пандемии. Было очень непросто именно морально: в любую минуту тебя могли закрыть на карантин, если на улице ты случайно оказался рядом с зараженным; каждый день нужно было сдавать тест на Ковид. В первый год карантин составлял 14 дней, во второй год этот срок сократили до 7 дней. Передвижения по Китаю были ограничены сильно: прилетев в Шанхай или в другой город, можно было запросто оказаться закрытым на карантин. Иностранцам же попасть в Китай было практически невозможно. Хотя у меня есть товарищ армянин, который добирался до Китая 2 месяца — он пережил, наверное, все карантины, которые только возможны.

Примечание. На данный момент Китай уже полностью открылся. С 15 марта иностранцам снова начали выдавать визы .

— В Китае очень сложно долго находиться без выезда. Но, отправившись куда-нибудь, набравшись энергии и вернувшись, ты понимаешь, насколько Китай хорош и впереди планеты всей.

Китай учит тебя заниматься бизнесом. Как это проявляется: в других странах люди ограничены в возможностях и обычно зацикливаются на каком-то одном товаре; в Китае же ты можешь сегодня заниматься аксессуарами, завтра майнерами, послезавтра машинами и т.д. — потому что здесь у тебя перед глазами весь мировой рынок, ты видишь вообще все.

Это я говорю с позиции человека, который переехал сюда давно, в то время, когда тут нужны были люди. Сейчас, я не знаю, стоит ли переезжать в Китай.

На данный момент в Китае живет совсем немного иностранцев: во время пандемии из страны выдворили всех, у кого были проблемы с визой, кто работал на нелегальной основе — а раньше таких людей было на 90% больше, чем тех, кто работает официально. Эти люди все отсюда уехали.

С точки зрения бизнеса сейчас дела обстоят тоже не так легко, как это было раньше. Если даже 4-5 лет назад, например, можно было приехать сюда по бизнес-визе, что-то купить и кому-то продать, то сейчас очень много компаний перешли на закупку онлайн, поэтому лететь в Китай сейчас особой необходимости нет.

Вообще, до пандемии люди разных профессий ехали в Китай на работу, сейчас же здесь работы нет, страна пока не готова никого принимать. Но кто знает, может быть все еще изменится.