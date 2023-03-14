Иностранцам снова начнут выдавать визы в Китай. В том числе, продлевать уже действующие.

Посольства и консульств Китая начнут работать в стандартном режиме. О возобновлении выдачи виз сообщил Департамент консульских дел МИД КНР.

Кроме того, в Китай можно въезжать людям, у которых есть уже действующие визы. Правда, с одним НО: документы должны быть получены до 28 марта 2020 года.

Еще одна новость касается иностранцев из Гонконга и Макао, а также тех, кто путешествует на круизных лайнерах — власти Китая решили вернуть для них безвизовый въезд.

Новые правила начнут действовать уже с 15 марта.