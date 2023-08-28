Статистика показывает, что граждане Китая активно вкладывают средства в недвижимость за границей. Учитывая, что в некоторых странах китайцы занимают значительную долю рынка, они способны менять спрос на недвижимость и динамику предложения. Это, в особенности, касается небольших рынков, популярных среди иностранцев.

Изучив данные о топ-10 странах, где китайцы приобретали недвижимость с 2020 по первую половину 2023 года, мы видим интересные тенденции.

В 2020-2021 годах Таиланд занимал первое место в списке популярных стран для инвестирования, однако в 2023 году он опустился на пятую позицию. Снижение спроса китайцев на недвижимость в Таиланде оказало влияние на местных агентов и застройщиков, которые столкнулись с изменениями в рыночной динамике. Это также создало более благоприятные условия для инвесторов из других стран, поскольку основной конкурент стал менее активен.

В ОАЭ мы видим обратную тенденцию. Если ещё несколько лет назад Эмираты не попадали в топ-10 стран, популярных среди китайских инвесторов, то к 2023 году они заняли седьмую позицию в рейтинге.

Самое же излюбленное направление у китайцев в 2023 году — Австралия. Как мы писали ранее, эта страна является главным местом притяжения для китайских покупателей оффшорной недвижимости . Также спросом пользуются дома с тремя и четырьмя спальнями.

Несколько важных новостей о рынке недвижимости самого Китая:

По данным China Real Estate Information Corp, продажи новых домов в Китае в июле упали на 33% по сравнению с годом ранее. Спад наблюдается третий месяц подряд и является самым большим падением с 2015 года.

по сравнению с годом ранее. Спад наблюдается третий месяц подряд и является самым большим падением с 2015 года. Правительство предприняло некоторые шаги для поддержки рынка, такие как снижение процентных ставок и требований по первоначальному взносу. Однако эти меры пока не принесли большого эффекта.

Некоторые из крупнейших застройщиков Китая сталкиваются с финансовыми трудностями . Ожидается, что Country Garden, крупнейший застройщик страны, сообщит об убытках в размере до 7,6 млрд долларов за первую половину 2023 года.

Исходя из этого, перспективы рынка недвижимости Китая на данный момент неопределенны.