Совсем скоро в Минске состоится презентация нового экоквартала РусскаЯ ЕвропА. Руководители компании «АвангардИнвестПроект» лично расскажут о современных технологиях в строительстве, поделятся новыми подходами в системе партнерских продаж и даже расскажут, как заработать на этом проекте риэлторам.

Что такое РусскаЯ ЕвропА?

РусскаЯ ЕвропА — это уникальный жилой комплекс в Калининграде, где реализованы новейшие технологии в строительстве и учтены все самые современные тенденции в жилищном строительстве.

Квартал состоит из 6 жилых комплексов, которые организованы по принципу города в городе. Здесь есть все, что нужно для жизни: детский сад, детская поликлиника и весь необходимый досуг — рестораны, кафе, спортклубы, школы детского развития, магазины, салоны красоты. Всего площадь квартала — более 20 га.

Но это далеко не все подробности об этом уникальном комплексе. Все самые интересные нюансы о квартале можно будет узнать на конференции, которая пройдет 23 октября в Prime Hall. Именно здесь будут предоставляться выгодные скидки на квартиры для беларусских покупателей.

Что будет интересного? Программа мероприятия

Программа конференции:

КАЛИНИГРАД — ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ

10.30 — Сбор гостей, неформальные встречи и знакомства

11.00–11.10 — Приветственное слово руководителя проекта РусскаЯ ЕвропА (г. Калининград), Виктор Иванюк

11.10–12.10 — Калининград. Открываем лучшее место для жизни и инвестиций. Презентация проекта экокомфорт класса RусскаЯ ЕвропА. Характеристики, цены, условия продаж

12.10–12.40 — Самые неудобные вопросы к застройщикам, розыгрыш сертификатов на скидки при покупке квартиры в РусскаЯ ЕвропА, консультации, запись на индивидуальные консультации

RE CONGRESS ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ И РИЭЛТОРОВ БЕЛАРУСИ

13.30–13.40 — Приветственное слово профессиональным участникам рынка недвижимости от руководителя проекта РусскаЯ ЕвропА

13.40–14.40 — Проект экокомфорт класса RусскаЯ ЕвропА. Успешный кейс партнёрских продаж застройщика и агентств недвижимости по технологии ИРИСКА (Интерактивная ссылка квалифицированного агента)

14.40–15.20 — Практическое применение технологии ИРИСКА для застройщиков Беларуси, Александр Мартыненко (Realty Pro Technology)

15.20–15.40 — Ответы на вопросы профессионалов рынка недвижимости

15.40–16.20 — Межрегиональные сделки. Личный опыт, Валерий Виноградов, вице-президент АРСП (г. Санкт-Петербург)

16.20–17.00 — Как достичь лучшей цены при продаже новостроек. Технология аукциона — опыт ЖК РусскаЯ ЕвропА, Виктор Иванюк

17.00–18.00 — Охотники за покупателями, Андрей Курч (г. Москва)

18.00–19.00 — Когда клиенты возражают, риэлтор радуется и продает свою услугу. Мастер-класс Алексея Гусева (г. Санкт- Петербург)

19.00–20.00 — Сольный концерт Саши Немо для участников конгресса

20.00–23.00 — Общение в неформальном формате

Приходите — только здесь будут действовать интересные скидки от застройщиков!

Приходите — только здесь вы научитесь зарабатывать вместе с застройщиком!

Место проведения: PRIME HALL, г. Минск, пр-т Победителей, 65, ТЦ «Замок».

Дата и время проведения: 23 октября 2021 года, начало в 11.00.

Участие только по предварительной регистрации .

Количество мест ограничено.

Организаторы:

Международная платформа недвижимости REALTING

Realty Pro Technology

При поддержке:

Беларусская ассоциация «Недвижимость»

Российская Гильдия Риэлторов