23 октября в Минске пройдет презентация проекта «РусскаЯ ЕвропА». Один из крупнейших застройщиков Калининграда представит первый ЖК «Адрес счастья» экоквартала «РусскаЯ ЕвропА», квартиры в котором уже поступили в продажу. Перед официальной презентацией уникального проекта в Минске журналист Realting.com поговорила с руководителем отдела маркетинга ООО Специализированный Застройщик ИК «АвангардИнвестПроект» Эвелиной Михайловой и выяснила, почему беларусам стоит подумать о покупке квартиры именно здесь.

Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенных по принципу «медленный город». На огороженной территории двора каждого комплекса располагается несколько детских площадок, удобные зоны для отдыха, футбольное поле и многое другое. Благоустройство придомовой территории разработано в соответствии с концепцией «двор без машин». Там же будут построены детские сады, школа и поликлиника. Общая площадь квартала — более 20 га. Проект рассчитан на 7 — 10 лет и будет реализован к 2030 году.

Первый комплекс экоквартала называется «Адрес счастья» и состоит из 5 жилых домов на 641 квартиру, которые планируется ввести в эксплуатацию уже в 2023 году.

Проект «РусскаЯ ЕвропА» — это по-настоящему «медленный» город, где человек сможет экономить собственные ресурсы и время

— В чем отличительные особенности проекта «РусскаЯ ЕвропА»?

— Фактически мы строим проект концепции Happy City со всем комплексом условий для современного человека. Это по-настоящему «медленный» город, где человек сможет экономить собственные ресурсы и время. Еще на этапе проекта максимальное внимание было уделено планированию и экспонированию всех социальных объектов. Популярный современный тренд «двор без машин» мы дополнили уникальными благоустроенными зонами отдыха и релакса. Дети наших жильцов будут гулять во дворе сами, потому что внутри комплекса абсолютно безопасно. Мы сделали три разновозрастные детские площадки, во дворе есть отдельные зоны релакса рядом с детскими площадками и на некотором удалении от них. У нас созданы все возможности для комфортного отдыха и детей, и родителей, и тех жителей, у которых детей нет. Основной изюминкой благоустройства внутреннего двора станет универсальная спортивная площадка для активных видов спорта, спроектированная таким образом, чтобы благодаря эффекту «утопленной площадки» обеспечить естественное дневное освещение для подземного паркинга. В итоге это не просто дома — это свой отдельный мир, где выверен каждый метр пространства.

— Вы говорите, что в жилом комплексе особое внимание уделено строительству социально-значимых объектов. Насколько реально, что эти объекты откроются сразу? Не придется ли жителям комплекса ждать?

— Коммерческие помещения первой очереди строительства уже практически раскуплены, есть бронирование помещений на вторую очередь строительства. Поэтому мы не сомневаемся, что, как только заселятся дома, сразу откроются и магазины, кафе и точки бытового обслуживания. Владельцы этого бизнеса, я уверена, заинтересованы в том, чтобы открыться как можно быстрее. До 70 % первых этажей под свои проекты получит малый бизнес. Школа, детский сад и детская поликлиника — муниципальные объекты, которые также появятся вовремя.

За полгода стоимость квартир в проекте «РусскаЯ ЕвропА» выросла на $29,000

— Сколько стоят квартиры в первой очереди строительства и есть ли еще выбор?

— Мы продаем квартиры в этом комплексе с января 2021 года. Всего в комплексе 641 квартира, и за это время уже проданы более 250 квартир. На данный момент выбор еще есть и есть, на что посмотреть. Наши планировки квартир действительно нужно увидеть — там нет ни одного «пустого» или лишнего квадратного метра.

Что касается цен, то здесь стоит понимать, что «РусскаЯ ЕвропА» — это не эконом-сегмент. По документам дома комплекса проходят как комфорт-класс, но я бы определила это жилье как экокомфорт-класс. В первую очередь, из-за высококачественных материалов, а во-вторую — из-за общей концепции здоровой жизни внутри комплекса. Мы считаем, что в России нужно жить хорошо, и каждый человек достоин этого. Отсюда складывается и ценовая политика — мы не завышаем цены, но и не демпингуем. У нас нет сезонных акций, но есть оправданная и экономически выверенная цена в рынке. Сейчас квартиры в первой очереди строительства можно купить по цене около $1530 за «квадрат». А дальше все зависит от расположения апартаментов, площади и планировки. В продаже есть однокомнатные апартаменты общей площадью от 52 до 93 кв. м., двухкомнатные — от 70 до 104 кв. м., трехкомнатные — от 96 до 147,5 кв. м., четырехкомнатные — площадью 136,8 кв. м.

Также мы продаем особняки на крышах многоэтажных домов. Это по-настоящему уникальное предложение, и стоимость «квадрата» в таких домах начинается от $2000.

— Насколько экоквартал «РусскаЯ ЕвропА» можно назвать инвестиционно привлекательным?

— Как я уже говорила выше, мы строим жилой комплекс, в котором захочется жить прямо сейчас, в котором настолько все продуманно, что собственник квартиры не захочет больше жить где-то еще.

Однако это и инвестиционный проект тоже, и этому есть простое подтверждение. Например, в марте 2021 года покупатель приобрел квартиру в одном из жилых домов первой очереди строительства. Недавно его родственники и друзья тоже захотели купить жилье в нашем жилом комплексе, и выяснилось, что такая же квартира теперь стоит дороже на $29,000. Мы понимаем, что цены на жилье в России будут и дальше расти — этому способствует с одной стороны инфляция, с другой — хорошие условия кредитования и наличие накоплений на руках у обычных граждан. А покупка ликвидной недвижимости — один из лучших способов эти накопления сохранить и приумножить.

Если покупатель приобретает квартиру с целью сдавать ее в аренду, то нет никаких сомнений в том, что он будет получать высокие дивиденды. В качестве примера можно взять уже завершенный проект — ЖК «Цветной бульвар». Стоимость аренды квартир в этом жилом комплексе самая высокая в городе. В среднем в спальных районах Калининграда однокомнатную квартиру можно снять за 15-20,000 российских рублей, а в ЖК «Цветной бульвар» стоимость аренды похожей квартиры — от 45,000 рублей в месяц.

Зачем приходить на презентацию экоквартала «РусскаЯ ЕвропА», которая пройдет в Минске 23 октября?

— Почему обычному покупателю недвижимости стоит прийти на презентацию проекта?

— Я искренне считаю, что всегда нужно мечтать. Даже если сейчас не планируешь никаких серьезных изменений в своей жизни, всегда стоит узнавать, что нового появляется в мире.

Возможно, я сейчас вас удивлю, но Калининград ближе, чем кажется, и иметь вот такую летнюю резиденцию практически на берегу моря — это прекрасно. К слову, у комплекса прекрасная логистическая доступность и дорога до моря займет всего 20 минут. К тому же в Калининграде прекрасный климат и отличная погода летом. Поэтому, где бы вы ни жили, иметь такую резиденцию для отдыха или для жизни — это правильно, на мой взгляд.

Однажды во время встречи риэлторы из другого города меня спросили: «Разве можно так развращать покупателя? Зачем вы предлагаете сразу максимум?». А мы считаем, что покупатель вправе сам выбирать, какой уровень комфорта ему необходим для жизни. Наша задача — предоставить нечто настолько уникальное и высококлассное, чтобы сделать своих клиентов счастливыми. В итоге мы не продаем квадратные метры — мы продаем образ жизни и новую ценность самого человека.

Когда и где пройдет презентация экоквартала «РусскаЯ ЕвропА»?

Напоминаем, что на презентации проекта, которая пройдет в Минске 23 октября, можно будет узнать все подробности проекта и задать любые вопросы застройщику, записаться на персональную консультацию и даже получить скидку на покупку квартиры.

Место проведения: PRIME HALL, г. Минск, пр-т Победителей, 65, ТЦ «Замок».

Дата и время проведения: 23 октября 2021 года, начало в 11.00.

Участие только по предварительной регистрации.

