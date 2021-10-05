Первый Happy Сity в России, экоквартал РусскаЯ ЕвропА — это один из самых интересных жилых комплексов Калининграда от надежного застройщика. ЖК РусскаЯ ЕвропА — это новое качество жизни в городе у Балтийского моря. 23 октября впервые в Минске пройдет презентация этого необычного проекта лично от руководителей застройщика компании «АвангардИнвестПроект» из Калининграда.

Почему Калининград — это город, где нужно покупать недвижимость?

Калининград — это по-настоящему уникальный город, где сочетаются европейская и славянские культуры. Этот регион — единственная в своем роде особая экономическая зона России с льготным режимом налогообложения для инвесторов и предпринимателей.

Что предлагает Калининград инвесторам:

Нулевая ставка на прибыль в первые 6 лет реализации проекта (при этом начало отсчета проекта — получение первой прибыли);

Ставка налога на прибыль в размере 10% с 7 по 12 годы проекта;

Нулевой налог на имущество в первые 6 лет, с 7 по 12 годы — 1,1%;

Страховые взносы на первые 7 лет проекта — 7,6% вместо 30%;

Льготы по таможенным платежам на импортное оборудование.

Дополнительные бонусы для жителей и инвесторов Калининградской области — близость к Европе и практически центральное расположение с точки зрения логистики ключевых европейских путей. Не стоит забывать и о мощном миграционном приросте, который зафиксирован в последнее десятилетие, а значит, жилищное строительство здесь — один из драйверов развития региона.

Но не только экономическая выгода привлекает людей в Калининград — этот город потрясает с первых минут пребывания в нем. Переплетение различных эпох в архитектуре заставляет все дольше и дольше петлять по улицам, изучая каждый их уголок. Близость к морю и уникальный ландшафт привлекает адептов здорового образа жизни и помогает всем остальным легче переносить рабочую рутину, ведь в конце рабочего дня можно, например, покататься на сёрфе. Любителям экстрима отлично подойдет автомобильная прогулка по Куршской косе, а тем, кто любит пешие прогулки — необычный танцующий лес.

Экоквартал РусскаЯ ЕвропА — город в городе у Балтийского моря

Именно в таком городе, как Калининград, не мог не появиться по-настоящему современный, первый экоквартал РусскаЯ ЕвропА. Это закрытый жилой квартал, который состоит из 6 комплексов. На огороженной территории двора каждого комплекса располагается несколько детских площадок, удобные зоны для отдыха, футбольное поле и многое другое. Общая площадь квартала — более 20 га.

Квартал организован по принципу города в городе. Здесь есть школа, детский сад, детская поликлиника и весь необходимый досуг — рестораны, кафе, спортклубы, школы детского развития, магазины, салоны красоты.

23 октября в Минске состоится презентация экопроекта комфорт-класса РусскаЯ ЕвропА для беларусских покупателей и инвесторов в рамках проведения первого RE Congress для профессионалов рынка недвижимости

23 октября в Prime Hall пройдет мероприятие для инвесторов и профессионалов рынка недвижимости, которая состоит из двух частей:

презентация проекта РусскаЯ ЕвропА, где покупатели и инвесторы смогут получить самую полную консультацию специалистов и обсудить наиболее выгодные условия покупки;

RE Congress для застройщиков и риэлторов Беларуси с презентацией новых технологий продаж и мастер-классы от известных бизнес тренеров.

Программа конференции:

КАЛИНИГРАД — ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ

10.30 — Сбор гостей, неформальные встречи и знакомства

11.00–11.10 — Приветственное слово руководителя проекта РусскаЯ ЕвропА (г. Калининград), Виктор Иванюк

11.10–12.10 — Калининград. Открываем лучшее место для жизни и инвестиций. Презентация проекта экокомфорт класса RусскаЯ ЕвропА. Характеристики, цены, условия продаж

12.10–12.40 — Самые неудобные вопросы к застройщикам, розыгрыш сертификатов на скидки при покупке квартиры в РусскаЯ ЕвропА, консультации, запись на индивидуальные консультации

RE CONGRESS ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ И РИЭЛТОРОВ БЕЛАРУСИ

13.30–13.40 — Приветственное слово профессиональным участникам рынка недвижимости от руководителя проекта РусскаЯ ЕвропА

13.40–14.40 — Проект экокомфорт класса RусскаЯ ЕвропА. Успешный кейс партнёрских продаж застройщика и агентств недвижимости по технологии ИРИСКА (Интерактивная ссылка квалифицированного агента)

14.40–15.20 — Практическое применение технологии ИРИСКА для застройщиков Беларуси, Александр Мартыненко (Realty Pro Technology)

15.20–15.40 — Ответы на вопросы профессионалов рынка недвижимости

15.40–16.20 — Межрегиональные сделки. Личный опыт, Валерий Виноградов, вице-президент АРСП (г. Санкт-Петербург)

16.20–17.00 — Как достичь лучшей цены при продаже новостроек. Технология аукциона — опыт ЖК РусскаЯ ЕвропА, Виктор Иванюк

17.00–18.00 — Охотники за покупателями, Андрей Курч (г. Москва)

18.00–19.00 — Когда клиенты возражают, риэлтор радуется и продает свою услугу. Мастер-класс Алексея Гусева (г. Санкт- Петербург)

19.00–20.00 — Сольный концерт Саши Немо для участников конгресса

20.00–23.00 — Общение в неформальном формате

Приходите — только здесь будут действовать интересные скидки от застройщиков!

Приходите — только здесь вы научитесь зарабатывать вместе с застройщиком!

Место проведения: PRIME HALL, г. Минск, пр-т Победителей, 65, ТЦ «Замок».

Дата и время проведения: 23 октября 2021 года, начало в 11.00.

Участие только по предварительной регистрации .

Количество мест ограничено.

