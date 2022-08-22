IT-индустрия развивается все больше, перечень специализаций в этой области только растет. Еще буквально совсем недавно мы узнали, что такое быть цифровым кочевником, а уже сейчас можно говорить о перспективности данной профессии.

Как сообщает visaguid.world , по состоянию на март 2022 года американцы составляли 52% всех специалистов среди цифровых кочевников. Согласно опросу, проведенному международным сборщиком данных Statista, в общей сложности 9 991 или 52 процента из 14 214 респондентов были американцами, в то время как представители других национальностей составляли менее пяти процентов, что составляет около 1000 цифровых кочевников.

«Цифровые кочевники обычно совмещают удаленную работу и путешествия по разным причинам. Увлеченные путешествиями и новыми приключениями, они знают, как максимально использовать новые технологии, и им нужно только подключение к Интернету, чтобы работать из любой точки мира», — поясняет Statista.

Второй национальной группой в списке является Великобритания, представляющая восемь процентов от общего числа цифровых кочевников. Далее в этом списке следуют граждане России и Канады, составляющие пять и четыре процента от общего числа цифровых кочевников соответственно, а Германия и Франция являются странами происхождения для трех процентов (каждого) специалистов в этой области.

Кроме того, Австралия, Бразилия и Нидерланды всего составили шесть процентов от общего числа, каждая из которых представляет два процента или около 300 человек, в то время как цифровые кочевники в Испании, Украине, Индии, Польше, Швейцарии, Италии, Австрии, Швеции, Ирландии, и Израиль, составили один процент от общего числа в мире.

Для справки. В 2021 году в мире насчитывалось в общей сложности 35 миллионов цифровых кочевников, при этом число американских цифровых кочевников за последние годы удвоилось. В частности, общее количество таких специалистов в Соединенных Штатах увеличилось с 4,8 миллиона в 2019 году до более чем 11 миллионов в 2021 году.

По оценкам, цифровые кочевники перемещаются каждые шесть месяцев, но 80 процентов остаются на одном месте от трех до девяти месяцев, а 66 процентов остаются на одном месте от трех до шести месяцев. Кроме того, 70 процентов цифровых кочевников работают 40 или меньше часов в неделю и, по оценкам, зарабатывают 119 423 доллара в год. По гражданскому статусу около 61% удаленных работников состоят в браке, а 39% холосты.