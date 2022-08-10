Где айтишникам жить хорошо. Эксперты о том, куда релоцируются ИТ-специалисты и где их с радостью готовы принимать

Слова IT и релокация все чаще встречаются вместе, особенно в последнее время. Мы узнали, какие страны стали новым домом для многих айти-специалистов в 2022 году, где выдают специальную айти-визу, что необходимо учитывать при релокейте и почему некоторые страны подходят для релокейта больше, чем другие. Обо всем этом в большом репортаже Realting.com .

За последние полгода IT-эмиграция достигла невиданных масштабов. Только из России в феврале-мае уехало порядка 40 тысяч профессионалов в этой области. При этом стоит разделять направления для переезда, которые наиболее популярны на данный момент, и направления, где условия для жизни и работы айтишников наиболее комфортны и подходящи. И о той, и о другой стороне медали релокации айти-специалистов — в нашем большом материале.

Содержание:

Часть I. Какие направления для релокейта наиболее популярны у IT-специалистов в 2022 году.

В каких странах наиболее подходящие условия для жизни и работы IT-специалистов. Часть III. Опыт IT-шницы, которая уже 3 года живет в Германии.

«Весной и в начале лета в миграционных органах возникли пробки»

Какие страны для переезда чаще всего выбирают IT-специалисты в 2022 году? И почему? Всеми деталями на данный счет с нами поделилась Варвара Шатова, соруководитель направления международных релокаций Intermark Relocation.

— Весной и в начале лета в миграционных органах возникли пробки из-за большого количества релоцируемых: в марте-апреле мы наблюдали пиковый момент нагрузки по обработке файлов от граждан Украины, следом — от россиян и белорусов.

Не обошлось и без нововведений в связи с напряженной обстановкой в мире. Некоторые страны Европы — например, Чехия — вообще перестали принимать новые заявки от россиян на получение ВНЖ и ПМЖ, а Испания приостановила ряд программ, в числе которых старт-ап виза с подачей внутри страны. Однако в последнее время мы наблюдаем улучшение ситуации: Германия облегчила визовые программы, Португалия «разморозила» иммиграционные процессы, а в Испании многие специалисты ожидают получение визы кочевника.

При этом востребованных направлений для релокейта очень много. Наиболее популярными, по нашим наблюдениям, являются Грузия, Армения, Казахстан, Турция, Сербия, ОАЭ, Израиль, Кипр. Но список стран постоянно меняется. Изначально достаточно большое количество ИТ-специалистов уехало в Узбекистан, также не теряет своей популярности Черногория за счет привлекательного климата, местоположения в Европе и простого процесса открытия ИП.

В 2021-2022 годах десятки стран запустили у себя программу по выдаче Digital Nomad визы, т.е. визы «цифрового кочевника». Неоспоримым преимуществом такой визы является возможность находиться в стране до 1 года, продлевать визу на последующий год, и в некоторых случаях релоцировать свою семью. А в Португалии это еще и прямой путь к получению ПМЖ и паспорта.

Кроме того, многие IT-специалисты стали приглядываться к Азии и Латинской Америке — к примеру, Индонезия разрабатывает новую визу для цифровых кочевников, которая будет выдаваться сроком на пять лет. Поэтому, безусловно, это направление в перспективе также станет популярным.

О чем стоит подумать перед релокейтом

— Причин, по которым IT-специалисты выбирают названные страны для переезда, огромное количество. Среди них возможность работать удаленно, расширение своих возможностей, кругозора и круга общения, мобильный и динамичный образ жизни. ИТ-компании же выбирают указанные локации как безопасную юрисдикцию, откуда можно заключать международные договоры.

Отмечу, что все перечисленные выше страны — это еще и довольно «бюджетные» локации. То есть, если нужно релоцировать всего несколько топ-менеджеров, вполне может подойти Дубай, но, когда речь идет об обширной команде с семьями, стоит задуматься: а где эти семьи смогут жить на том же (или даже лучшем) уровне, где они будут эффективно работать, оставаясь довольными своей компенсацией после вычета налогов, где их будет устраивать уровень жизни.

С точки зрения компании, при переводе сотрудников стоит обратить внимание на такие нюансы: насколько придется индексировать зарплаты работников, какие компенсации включить в релопакет и сколько все это в итоге будет стоить и т.д.

Основания, необходимые для переезда

— Список требований в каждой стране будет свой. Мы можем выделить несколько общих оснований для типа виз «цифровой кочевник» и его аналогов:

гражданство третьей страны;

наличие домашнего контракта (в той стране, откуда переезжает иностранец) и подтверждения удаленного формата работы;

наличие долгосрочного договора аренды;

минимальный подтверждённый стабильный доход;

медицинская страховка;

справка о несудимости.

А если вы релоцируетесь вместе с работодателем, базовые требования будут уже другие:

основа всего — рабочий контракт;

применимая форма регистрации по месту жительства в стране;

страховка;

часто соответствие минимальному уровню зарплаты страны переезда;

часто подтверждение квалификации;

для визовых стран — виза и разрешение на работу (не ЕАЭС).

Сроки релокации

— Сколько времени отнимет процесс релокации IT-специалистов, сказать затруднительно — все зависит от страны.

Регистрация компании в Грузии, Армении, Казахстане, Сербии, Турции и на Кипре проходит очень быстро и может занять буквально несколько дней. Также в этих странах есть опция зарегистрировать фирму по доверенности. Что касается открытия счета, сейчас это сложный и не фиксированный во времени процесс.

Самый быстрый и реалистичный сценарий для релокации сотрудников — 1-1,5 месяца (с учетом закрытия всех бытовых вопросов). В случае Сербии, Турции и Кипра, добавляйте еще 2+ месяца.

Универсальный набор шагов для релокейта

— Для конкретизации будем исходить из того основания, что мы въезжаем в страну по визе цифрового кочевника.

Общий чек-лист шагов будет следующим:

1. Выясните, относится ли Ваша профессия к перечню «цифровых кочевников». В этом списке, к примеру, есть такие категории, как бухгалтерское дело, маркетинг, создание онлайн-курсов, консалтинг и другие.

2. Определите источник дохода, который будет давать Вам возможность жить и удаленно работать в выбранной стране.

3. Выберите несколько приоритетных вариантов по странам дислокации.

4. Продумайте ряд важных бытовых моментов: информирование соответствующих инстанций в текущем месте проживания (налоговой, ЖКХ) о длительном отъезде, банковские вопросы, покупка местной сим-карты, оформление медицинского полиса, доступность интернета и WiFi и т.д.

5. Сделайте детальный план с дедлайнами по подготовительным шагам в текущей стране и в стране дислокации. Заложите дополнительное время на форс-мажорные факторы.

Нюансы, к которым нужно быть готовым

— Нюансы в процессе IT-эмиграции могут быть разные, так как требования к документам по оформлению въездных виз и сроки их рассмотрения постоянно меняются; очень подвижны налоговое законодательство и миграционные аспекты, условия открытия банковских счетов, перевоза семьи; постоянно обновляется список стран, куда есть возможность поехать и куда въезд осложняется.

Резюмируя, надо быть готовым к новым требованиям и оперативно искать альтернативные решения.

«Никакая страна не обещает кого-то озолотить. Если есть такие иллюзии, то вас ждёт разочарование»

Теперь переходим к направлениям, которые наиболее подходящи для релокейта IT-специалистов на данный момент. В этом вопросе нам помогла разобраться Юлия Медведева, экспертка по эмиграции, основательница проекта Emigrantista — осознанная эмиграция.

— Первое направление, которое стоит сразу указать, — это, безусловно, Германия. Во-первых, потому что это достаточно большой IT-хаб в Европе. Кроме этого, Германия отличается тем, что кроме виз для высококвалифицированных работников и для поиска работы, у них есть отдельные, специальные визы для IT-специалистов. В стране ускоренная процедура получения этой визы и затем возможен обмен ее на ВНЖ. Также такая виза предоставляет очень хорошие условия для переезда: там ниже планка по зарплате, чем по Blue Card, при этом при переезде не нужно сдавать немецкий язык. В целом, основное требование — иметь рабочий контракт с работодателем из Германии.

Второе направление, которое я могу отметить, — это Нидерланды. В этой европейской стране отдельных айти-виз нет, однако есть визы для высококвалифицированных работников, а при соответствии уровня зарплаты, можно получить и Blue Card.

В Нидерландах достаточно высокие требования по заработной плате, так как это дорогая страна и в ней высокий уровень жизни: в случае визы для высококвалифицированного специалиста минимальная планка — около 2,5 тысяч евро, для Blue Card — выше 4 тысяч евро. Это уровень зарплаты, который должен быть прописан в трудовом договоре.

Третьим направлением я назвала бы Новую Зеландию. Возможно это звучит не очень мейнстримно, но Новая Зеландия какое-то время назад была очень популярна среди русскоговорящих айтишников. Потом ее популярность снизилась, но эта страна осталась по-прежнему очень хорошим местом для переезда.

Во-первых, Новая Зеландия предоставляет много возможностей для поиска работы, в частности, благодаря тому, что здесь базируется огромное количество интересных стартапов.

Во-вторых, получить визу как IT-специалисту в Новую Зеландию вполне реально, пусть и немного сложнее, чем, например, в Германию. Причем, это будет сразу долгосрочная виза, которая предполагает, что вы останетесь жить в Новой Зеландии.

Также можно попытаться получить аналог визы талантов в Новой Зеландии, без конкретного предложения о работе. То есть получить иммиграционную визу, которая позволяет вам въехать, оставаться в стране и искать работу уже на месте. Но для этого нужно обладать высоким уровнем образования, хорошей востребованной специальностью и достаточно длительным опытом работы — и все это нужно будет подтверждать.

Сроки релокации

— В Германию и Нидерланды можно переехать очень быстро — в течение нескольких месяцев с момента получения джоб-оффера. Главное соответствовать званию высококвалифицированного специалиста: иметь высшее образование по своей специальности, обладать опытом работы в этой сфере от 2 лет (если есть больше опыта — отлично, это ваш плюс). Процесс релокации в Новую Зеландию займет уже больше времени, особенно, если вы намереваетесь получать аналог визы талантов. Поэтому в данном случае, говорить о каких-то точных сроках я не могу.

Универсальный набор шагов для релокейта

— Мы можем предложить такой чек-лист, если вы планируете переезд по работе в Германию, Нидерланды, или в другую европейскую страну:

вы приводите в порядок ваше резюме;

вы упорядочиваете информацию в своем LinkedIn;

вы начинаете активно откликаться на вакансии и смотрите на обратный отклик. В соответствие с этим, меняете что-то в вашем резюме, улучшаете профиль в LinkedIn, пишете новые сопроводительные письма и т.д.;

вы получаете несколько приглашений на интервью, проходите какие-то из них и выбираете лучший джоб-оффер;

с этого момента уже ваш работодатель предпринимает ключевые шаги. Он подает заявку в миграционную службу, после чего оттуда с вами связываются и просят минимальные документы из серии «паспорт-анкета-фото»;

вы все это приносите в консульство той страны, в которой сейчас живете, ждете какое-то время, — и вам проставляют в паспорт визу D. Затем въезжаете с этой визой на территорию той страны, в которой будете жить и работать, и обмениваете, грубо говоря, эту визу на ВНЖ. Первый ВНЖ вам могут дать на год, два, или на три, — это зависит от того, по какой именно иммиграционной программе вы заехали в эту страну.

Нюансы, к которым нужно быть готовым

— С разного рода тонкостями вы можете столкнуться в следующих сферах:

Местный язык. Так как айти-сектор разговаривает на английском, для работы во многих странах вам будет достаточно знания только этого языка. Но при этом, если это не англоговорящая страна, скорее всего, через какое-то время вы начнете чувствовать себя дискомфортно. Нужно понимать, что вы не почувствуете себя окончательно своим до тех пор, пока не будете говорить на местном языке.

Так как айти-сектор разговаривает на английском, для работы во многих странах вам будет достаточно знания только этого языка. Но при этом, если это не англоговорящая страна, скорее всего, через какое-то время вы начнете чувствовать себя дискомфортно. Нужно понимать, что вы не почувствуете себя окончательно своим до тех пор, пока не будете говорить на местном языке. Деньги. Нужно быть готовым к тому, что вам нужно будет заплатить вперед за несколько месяцев за вашу первую квартиру, плюс оставить достаточно большой залог. Кроме этого, в первое время у вас будет много трат на оформление документов, перевод счетов на ваше имя и т.д. Лучше эти деньги подготовить заранее. Вот примерный бюджет, который желательно иметь для комфортного переезда: около 10 тысяч евро на одного человека, на второго взрослого еще плюс 5 тысяч, если переезжаете в другую страну с ребенком — заложите еще 3 тысячи евро.

Нужно быть готовым к тому, что вам нужно будет заплатить вперед за несколько месяцев за вашу первую квартиру, плюс оставить достаточно большой залог. Кроме этого, в первое время у вас будет много трат на оформление документов, перевод счетов на ваше имя и т.д. Лучше эти деньги подготовить заранее. Вот примерный бюджет, который желательно иметь для комфортного переезда: около 10 тысяч евро на одного человека, на второго взрослого еще плюс 5 тысяч, если переезжаете в другую страну с ребенком — заложите еще 3 тысячи евро. Уровень жизни. Скорее всего вы почувствуете ухудшение вашего уровня жизни в первый год после переезда. Во-первых, финансовый аспект (те самые траты) немного выбьет вас из колеи и вам понадобится какое-то время, чтобы восстановиться. Во-вторых, будет тяжело морально, что тоже, конечно, повлияет на качество вашей жизни. Это не значит, что вы совершили ошибку, или выбрали неправильную страну — это просто такой период, который нужно будет пережить. Тяжелые времена точно закончатся, и все будет хорошо.

Скорее всего вы почувствуете ухудшение вашего уровня жизни в первый год после переезда. Во-первых, финансовый аспект (те самые траты) немного выбьет вас из колеи и вам понадобится какое-то время, чтобы восстановиться. Во-вторых, будет тяжело морально, что тоже, конечно, повлияет на качество вашей жизни. Это не значит, что вы совершили ошибку, или выбрали неправильную страну — это просто такой период, который нужно будет пережить. Тяжелые времена точно закончатся, и все будет хорошо. Переезд с семьей. Если вы переезжаете не один, а с семьей, то, скорее всего, нужно подумать: а что будут делать ваши близкие. Потому что, если вы не определитесь с этим заранее, это усилит мигрантский кризис адаптации во много раз и скажется на вашем общем благополучии.

Бонусы для переезжающих

— Надо иметь в виду, что никакая страна не дает каких-то супер-бонусов и не обещает кого-то озолотить. Если есть такие иллюзии, то вы будете разочарованы.

Но, если вы переезжаете по работе, вы получаете все социальные плюшки, которые получают местные жители. То есть, вы получаете всю социальную поддержку, какие-то льготы, бесплатную страховую медицину. Скорее всего, у вас будет пенсия, но это зависит от того, как долго вы проработаете в этой стране. Ну и собственно, абонементы, образование для детей и т.д — все это тоже у вас будет ровно в том объеме, в котором есть вообще у всех жителей этой страны.

«Советую при поиске жилья писать по максимальному количеству объявлений — отвечают далеко не все»

Вот что нам рассказала про свой личный опыт переезда программный инженер Катерина:

— Я переехала в немецкий Штутгарт из Украины в 2019 году. Германию я выбрала, потому что она всегда славилась своим уровнем жизни и безопасностью, а для программиста это ещё и перспектива работы с такими гигантами как Porsche, Mersedes Benz и Bosch.

Мой процесс переезда состоял из следующих шагов: поиск работы — собеседование — стажировка 2 недели — получение рабочего контракта — подача документов в посольство — ожидание визы/поиск жилья в Германии — получение рабочей визы — переезд в Германию. Я приехала сюда уже с рабочей визой, делая ее ещё в Украине. Мой работодатель в тот период полностью сопровождал меня в вопросах бюрократии и контактировал с посольством.

Так как в Германии квартиры сдают пустыми, практически всю мебель и технику приходилось покупать с нуля. Что-то привезла из Украины, что-то докупила уже тут. Если учитывать первый взнос за аренду квартиры (за 3 месяца) плюс косметический ремонт, — переезд мне обошелся где-то в €5000.

Я искала первую квартиру через такие сайты как Ebay Kleinanzeigen, Immobilien DE. Трудности были в самом начале из-за того что у меня ещё не было ни немецкой карты, ни кредитной истории в Германии. Я нашла свою квартиру где-то за три месяца. Советую при поиске жилья писать по максимальному количеству объявлений, так как из 100 объявлений вам ответят только по 20.

Что касается расходов, на жилье у меня уходит 650€ ежемесячно (снимаю пополам с партнером). Если учитывать все расходы, налоги, походы в рестораны, спортзалы и покупки для души, — в месяц я трачу около 1500€.

Вообще, обосновалась я в новой стране хорошо. Мне нравится здешний менталитет, я довольно быстро нашла друзей и не жалею о своём решении. Переезжающим в Германию айти-специалистам рекомендую не боятся переезда и тщательно рассчитывать бюджет.