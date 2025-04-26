США остаются одной из самых привлекательных стран для приобретения недвижимости. Это неудивительно, учитывая экономический, туристический и промышленный потенциал страны. Земельный фонд штатов тоже огромен, причем не только в глубине материка, но и на обоих побережьях. Поэтому новостройки в США можно найти на любой вкус — от Аризоны до Калифорнии и Арканзаса.

Особенности жилья в новостройках Америки

Недвижимость в США от застройщика — это объекты, воздвигнутые с помощью современных способов строительства и материалов. Например, часто в описании нового жилья в Америке можно найти упоминание материала GigaCrete. Это современный и экологически чистый строительный материал, не содержащий силикатов и портландцемента, обладающий высокой огнестойкостью и прочностью.

Другие преимущества включают:

Разнообразие планировок. В США есть много разных типов жилья, например, Tract Homes — типовые дома в планируемых сообществах, Spec Homes — дома, построенные без конкретного покупателя, с учетом популярных тенденций и предпочтений рынка, и Custom Homes — полностью индивидуальные дома, спроектированные и построенные по пожеланиям клиента, с возможностью выбора всех аспектов дизайна и планировки.​

В США есть много разных типов жилья, например, Tract Homes — типовые дома в планируемых сообществах, Spec Homes — дома, построенные без конкретного покупателя, с учетом популярных тенденций и предпочтений рынка, и Custom Homes — полностью индивидуальные дома, спроектированные и построенные по пожеланиям клиента, с возможностью выбора всех аспектов дизайна и планировки.​ Развитая инфраструктура. Новые объекты часто строятся в рамках планируемых сообществ, где застройщики учитывают наличие парков, детских спортивных площадок, магазинов, кафе, фитнес-центров, и всего, что может понадобиться современному человеку.

Новые объекты часто строятся в рамках планируемых сообществ, где застройщики учитывают наличие парков, детских спортивных площадок, магазинов, кафе, фитнес-центров, и всего, что может понадобиться современному человеку. Гарантии от застройщика. Застройщики дают гарантии на новое жилье:

- 1 год. Покрытие на отделочные работы и материалы, включая двери, окна, отделку стен.

- 2 года. Гарантия на системы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и электроснабжения.​

- 10 лет. Защита от структурных дефектов, влияющих на безопасность и пригодность жилья.​

Стоимость жилья в строящихся новостройках США

Стоимость нового жилья в США достаточно высока, а если смотреть относительно мировых цен, то одна из самых высоких в мире. Однако заработок домохозяйств тоже выше, а система кредитования развита лучше. Большая часть сделок осуществляется с помощью ипотеки, а ее ставка в США составляет всего 6–7%.

Средние цены на новостройки Америки по городам:

Город Цена за м² (USD) Цена за кв. фут (USD) Нью-Йорк, NY 4888–15,000 453–1400 Сан-Франциско, CA 4305–10,000 400–930 Сан-Диего, CA 3500–5000 325–465 Остин, TX 2250 209 Даллас, TX 2099 195 Атланта, GA 2059 191 Шарлотт, NC 2277 211 Нэшвилл, TN 2491 231 Финикс, AZ 2464 228 Портленд, OR 1938–2960 180–275 Хьюстон, TX 1871 173 Сан-Антонио, TX 1823 169 Роли, NC 2179 202 Тампа, FL 2058 191

Нюансы покупки недвижимости в американских новостройках

Для граждан США процесс покупки недвижимости от американских застройщиков относительно прост и включает выбор объекта, подписание договора и оформление ипотеки при необходимости. Иностранцам же сначала необходимо получить индивидуальный налоговый номер (ITIN), открыть банковский счет в США и предоставить документы, подтверждающие финансовую состоятельность. Также важно учитывать возможные ограничения на приобретение недвижимости в некоторых штатах и полный запрет для граждан из подсанкционных стран.

Популярные районы США для приобретения недвижимости от застройщика

Городов в США очень много, и каждый может предложить что-то уникальное. Поэтому в первую очередь нужно определиться с целями приобретения недвижимости: инвестиции, переезд или приобретение второго жилья. Например, инвесторам важно учитывать не только текущую стоимость объекта, но и перспективы роста цен в регионе, а выбирая объект для постоянного проживания, лучше обращать внимание на уровень преступности, климат и уровень жизни. Вот наиболее востребованные города: