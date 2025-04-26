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Продажа новостроек в США

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Многоквартирный жилой дом Four Seasons Las Vegas
Многоквартирный жилой дом Four Seasons Las Vegas
Лас-Вегас, США
от
$3,00 млн
Год сдачи 2026
171 квартира в кондоминиуме, отдельные балконы в каждой квартире. Панорамный вид на Лас-Вегас-Стрип из каждой резиденции. Большие планировки этажей и высота потолков 10–13 футов. Бар с напитками/сухой бар с винным погребом, охладителем напитков под столешницей и льдогенератором. Дизайнерская…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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США остаются одной из самых привлекательных стран для приобретения недвижимости. Это неудивительно, учитывая экономический, туристический и промышленный потенциал страны. Земельный фонд штатов тоже огромен, причем не только в глубине материка, но и на обоих побережьях. Поэтому новостройки в США можно найти на любой вкус — от Аризоны до Калифорнии и Арканзаса.

Особенности жилья в новостройках Америки

Недвижимость в США от застройщика — это объекты, воздвигнутые с помощью современных способов строительства и материалов. Например, часто в описании нового жилья в Америке можно найти упоминание материала GigaCrete. Это современный и экологически чистый строительный материал, не содержащий силикатов и портландцемента, обладающий высокой огнестойкостью и прочностью.

Другие преимущества включают:

  • Разнообразие планировок. В США есть много разных типов жилья, например, Tract Homes — типовые дома в планируемых сообществах, Spec Homes — дома, построенные без конкретного покупателя, с учетом популярных тенденций и предпочтений рынка, и Custom Homes — полностью индивидуальные дома, спроектированные и построенные по пожеланиям клиента, с возможностью выбора всех аспектов дизайна и планировки.​
  • Развитая инфраструктура. Новые объекты часто строятся в рамках планируемых сообществ, где застройщики учитывают наличие парков, детских спортивных площадок, магазинов, кафе, фитнес-центров, и всего, что может понадобиться современному человеку.
  • Гарантии от застройщика. Застройщики дают гарантии на новое жилье:

- 1 год. Покрытие на отделочные работы и материалы, включая двери, окна, отделку стен.
- 2 года. Гарантия на системы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и электроснабжения.​
- 10 лет. Защита от структурных дефектов, влияющих на безопасность и пригодность жилья.​

Стоимость жилья в строящихся новостройках США

Стоимость нового жилья в США достаточно высока, а если смотреть относительно мировых цен, то одна из самых высоких в мире. Однако заработок домохозяйств тоже выше, а система кредитования развита лучше. Большая часть сделок осуществляется с помощью ипотеки, а ее ставка в США составляет всего 6–7%.

Средние цены на новостройки Америки по городам:

Город

Цена за м² (USD)

Цена за кв. фут (USD)
Нью-Йорк, NY

4888–15,000

 453–1400
Сан-Франциско, CA 4305–10,000 400–930
Сан-Диего, CA 3500–5000

325–465

Остин, TX

 2250 209
Даллас, TX 2099 195
Атланта, GA 2059 191
Шарлотт, NC 2277 211
Нэшвилл, TN 2491 231
Финикс, AZ 2464 228
Портленд, OR 1938–2960 180–275
Хьюстон, TX 1871 173
Сан-Антонио, TX 1823 169
Роли, NC 2179 202
Тампа, FL 2058 191

Нюансы покупки недвижимости в американских новостройках

Для граждан США процесс покупки недвижимости от американских застройщиков  относительно прост и включает выбор объекта, подписание договора и оформление ипотеки при необходимости. Иностранцам же сначала необходимо получить индивидуальный налоговый номер (ITIN), открыть банковский счет в США и предоставить документы, подтверждающие финансовую состоятельность. Также важно учитывать возможные ограничения на приобретение недвижимости в некоторых штатах и полный запрет для граждан из подсанкционных стран.

Популярные районы США для приобретения недвижимости от застройщика

Городов в США очень много, и каждый может предложить что-то уникальное. Поэтому в первую очередь нужно определиться с целями приобретения недвижимости: инвестиции, переезд или приобретение второго жилья. Например, инвесторам важно учитывать не только текущую стоимость объекта, но и перспективы роста цен в регионе, а выбирая объект для постоянного проживания, лучше обращать внимание на уровень преступности, климат и уровень жизни. Вот наиболее востребованные города:

  • Даллас-Форт-Уэрт, Техас. Активное строительство и доступные цены делают этот регион привлекательным для инвесторов и семей.
  • Орландо, Флорида. Развитая туристическая инфраструктура и стабильный рост населения способствуют увеличению спроса на новое жилье.
  • Солт-Лейк-Сити, Юта. Быстро развивающийся регион с высоким качеством жизни и доступными ценами на недвижимость.
  • Сиэтл, Вашингтон. Технологический центр с высоким спросом на жилье среди молодых профессионалов.
  • Атланта, Джорджия. Разнообразие предложений и умеренные цены делают этот город привлекательным для различных категорий покупателей.
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