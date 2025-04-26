США остаются одной из самых привлекательных стран для приобретения недвижимости. Это неудивительно, учитывая экономический, туристический и промышленный потенциал страны. Земельный фонд штатов тоже огромен, причем не только в глубине материка, но и на обоих побережьях. Поэтому новостройки в США можно найти на любой вкус — от Аризоны до Калифорнии и Арканзаса.
Особенности жилья в новостройках Америки
Недвижимость в США от застройщика — это объекты, воздвигнутые с помощью современных способов строительства и материалов. Например, часто в описании нового жилья в Америке можно найти упоминание материала GigaCrete. Это современный и экологически чистый строительный материал, не содержащий силикатов и портландцемента, обладающий высокой огнестойкостью и прочностью.
Другие преимущества включают:
- Разнообразие планировок. В США есть много разных типов жилья, например, Tract Homes — типовые дома в планируемых сообществах, Spec Homes — дома, построенные без конкретного покупателя, с учетом популярных тенденций и предпочтений рынка, и Custom Homes — полностью индивидуальные дома, спроектированные и построенные по пожеланиям клиента, с возможностью выбора всех аспектов дизайна и планировки.
- Развитая инфраструктура. Новые объекты часто строятся в рамках планируемых сообществ, где застройщики учитывают наличие парков, детских спортивных площадок, магазинов, кафе, фитнес-центров, и всего, что может понадобиться современному человеку.
- Гарантии от застройщика. Застройщики дают гарантии на новое жилье:
- 1 год. Покрытие на отделочные работы и материалы, включая двери, окна, отделку стен.
- 2 года. Гарантия на системы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и электроснабжения.
- 10 лет. Защита от структурных дефектов, влияющих на безопасность и пригодность жилья.
Стоимость жилья в строящихся новостройках США
Стоимость нового жилья в США достаточно высока, а если смотреть относительно мировых цен, то одна из самых высоких в мире. Однако заработок домохозяйств тоже выше, а система кредитования развита лучше. Большая часть сделок осуществляется с помощью ипотеки, а ее ставка в США составляет всего 6–7%.
Средние цены на новостройки Америки по городам:
|
Город
|
Цена за м² (USD)
|
Цена за кв. фут (USD)
|Нью-Йорк, NY
|
4888–15,000
|453–1400
|Сан-Франциско, CA
|4305–10,000
|400–930
|Сан-Диего, CA
|3500–5000
|
325–465
|
Остин, TX
|2250
|209
|Даллас, TX
|2099
|195
|Атланта, GA
|2059
|191
|Шарлотт, NC
|2277
|211
|Нэшвилл, TN
|2491
|231
|Финикс, AZ
|2464
|228
|Портленд, OR
|1938–2960
|180–275
|Хьюстон, TX
|1871
|173
|Сан-Антонио, TX
|1823
|169
|Роли, NC
|2179
|202
|Тампа, FL
|2058
|191
Нюансы покупки недвижимости в американских новостройках
Для граждан США процесс покупки недвижимости от американских застройщиков относительно прост и включает выбор объекта, подписание договора и оформление ипотеки при необходимости. Иностранцам же сначала необходимо получить индивидуальный налоговый номер (ITIN), открыть банковский счет в США и предоставить документы, подтверждающие финансовую состоятельность. Также важно учитывать возможные ограничения на приобретение недвижимости в некоторых штатах и полный запрет для граждан из подсанкционных стран.
Популярные районы США для приобретения недвижимости от застройщика
Городов в США очень много, и каждый может предложить что-то уникальное. Поэтому в первую очередь нужно определиться с целями приобретения недвижимости: инвестиции, переезд или приобретение второго жилья. Например, инвесторам важно учитывать не только текущую стоимость объекта, но и перспективы роста цен в регионе, а выбирая объект для постоянного проживания, лучше обращать внимание на уровень преступности, климат и уровень жизни. Вот наиболее востребованные города:
- Даллас-Форт-Уэрт, Техас. Активное строительство и доступные цены делают этот регион привлекательным для инвесторов и семей.
- Орландо, Флорида. Развитая туристическая инфраструктура и стабильный рост населения способствуют увеличению спроса на новое жилье.
- Солт-Лейк-Сити, Юта. Быстро развивающийся регион с высоким качеством жизни и доступными ценами на недвижимость.
- Сиэтл, Вашингтон. Технологический центр с высоким спросом на жилье среди молодых профессионалов.
- Атланта, Джорджия. Разнообразие предложений и умеренные цены делают этот город привлекательным для различных категорий покупателей.