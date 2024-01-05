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Квартиры в США

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37 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Майами-Дейд, США
Квартира 4 комнаты
Майами-Дейд, США
Число комнат 4
Площадь 92 м²
Уютные Апартаменты привлекут Ваше внимание! Итак, представляю вам жилой комплекс, который ид…
€144,613
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Veles Property
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Квартира 3 комнаты в Майами-Дейд, США
Квартира 3 комнаты
Майами-Дейд, США
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Апартаменты 2+1 в потрясающем комплексе привлекут Ваше внимание! Итак, взгляните на эту нови…
€180,807
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Veles Property
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Квартира 3 комнаты в Майами-Дейд, США
Квартира 3 комнаты
Майами-Дейд, США
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Апартаменты 2+1 в Каршияке привлекут Ваше внимание! Итак, предлагаем Вам взглянуть на этот к…
€275,343
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Veles Property
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Квартира 2 комнаты в Майами-Дейд, США
Квартира 2 комнаты
Майами-Дейд, США
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Апартаменты 1+1 в Каршияке привлекут Ваше внимание! Итак, предлагаем Вам взглянуть на этот к…
€175,849
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Veles Property
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Квартира 2 комнаты в Майами-Дейд, США
Квартира 2 комнаты
Майами-Дейд, США
Число комнат 2
Площадь 79 м²
Изумительные Апартаменты в Искеле привлекут Ваше внимание! Итак, этот новый комплекс предста…
€190,889
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Veles Property
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Квартира в Майами-Дейд, США
Квартира
Майами-Дейд, США
Площадь 52 м²
Студия в Искеле привлечёт Ваше внимание! Итак, этот новый комплекс представляет собой жилой …
€127,259
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Veles Property
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Квартира 2 комнаты в Майами-Дейд, США
Квартира 2 комнаты
Майами-Дейд, США
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Пентхаус Лофт 1+1 в Эсентепе привлечёт Ваше внимание! Добро пожаловать в новый комплекс. Ит…
€236,760
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Veles Property
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Квартира в Майами-Дейд, США
Квартира
Майами-Дейд, США
Площадь 38 м²
Студия в Эсентепе привлечёт Ваше внимание! Добро пожаловать в новый комплекс. Итак, это уник…
€141,489
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Veles Property
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Квартира 2 комнаты в Майами-Дейд, США
Квартира 2 комнаты
Майами-Дейд, США
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Апартаменты в Лапте привлекут Ваше внимание! Проект строится в регионе Лапта. К западу от т…
€216,919
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Veles Property
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Кондо 1 спальня в Новый Орлеан, США
Кондо 1 спальня
Новый Орлеан, США
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Просторный свет заполнен 1 кровать/1 ванна Unit w/ Большой частный балкон над двором 4-го эт…
Цена по запросу
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Аталанта
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Квартира 2 комнаты в Town of Stephenson, США
Квартира 2 комнаты
Town of Stephenson, США
Число комнат 2
Площадь 29 м²
Этаж 4/5
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
€30,134
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Domio
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Квартира 1 комната в Town of Stephenson, США
Квартира 1 комната
Town of Stephenson, США
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/9
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
€52,964
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Domio
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Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сент-Пол, США
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сент-Пол, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/8
Подбираете интересную недвижимость в Таиланде? Хотите выгодно приобрести классное жилье н…
€98,700
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Atlas property
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Кондо 2 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником в Аркадия, США
Кондо 2 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником
Аркадия, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Property in Punta Gorda Invest in the United States in one of our properties This…
€141,541
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Кондо 2 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Beacon Square, США
Кондо 2 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Beacon Square, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Real estate investments in New Port Richey Invest in Florida and secure a net yield o…
€100,448
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Кондо 5 спален в Майами-Дейд, США
Кондо 5 спален
Майами-Дейд, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 735 м²
Этаж 53/57
В этом двухэтажном убежище в облаках открывается максимальный вид на воду через окна от пола…
€11,41 млн
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Кондо 1 спальня в Майами, США
Кондо 1 спальня
Майами, США
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 75
Baccarat Hotel & amp; Резиденции предназначены для того, чтобы вовремя перенести жителей в б…
€1,07 млн
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 20
Восхитительные виды на Манхэттен! Просторная терраса! Стильная мебель и дизайн интерьеров. …
€890,336
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Аталанта
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Студия 1 спальня в Manhattan Community Board 1, США
Студия 1 спальня
Manhattan Community Board 1, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 37
Финансовый район Манхэттена, около знаменитой улицы Уолл-стрит находится улица Гринвич-стрит…
€876,638
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Аталанта
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Приятные апартаменты с высокими мансардными потолками, они расположены в Нью-Йорке между Рив…
€671,176
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Аталанта
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Очень приятные апартаменты в Нью-Йорке. В них можно жить самим или сдавать в аренду, получая…
€684,874
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Аталанта
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Солнечный свет легко проникает в большие окна этой прекрасной квартиры с двумя спальнями и о…
€683,961
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Аталанта
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Прекрасные апартаменты с 2 спальнями и 1 ванной комнатой расположены в очаровательном усажен…
€730,531
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Аталанта
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Квартира 2 спальни в Нью-Йорк, США
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 5
Престижные апартаменты в резиденции прямо на Бродвее недалеко от парка в Манхэттене. Пятиэта…
€707,703
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Аталанта
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Студия 1 спальня в Нью-Йорк, США
Студия 1 спальня
Нью-Йорк, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Стильные апартаменты в Нью-Йорке, США. Район Манхэттен. Около 750 метров до Центрального пар…
€483,977
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Аталанта
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Студия 1 спальня в Нью-Йорк, США
Студия 1 спальня
Нью-Йорк, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Привлекательная студия в Нью-Йорке, США. Район Манхэттен. В самом сердце Финансового района,…
€465,714
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Аталанта
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Студия 1 спальня в Нью-Йорк, США
Студия 1 спальня
Нью-Йорк, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Просторная студия в Нью-Йорке площадью 50 кв.м. Если поставить перегородки или стены, то мож…
€470,280
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Аталанта
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Квартира 5 спален в Майами, США
Квартира 5 спален
Майами, США
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 5
Просторный, переезд Состояние дома в Key Biscayne является идеальным местом для развлечения …
€2,00 млн
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Квартира в Майами, США
Квартира
Майами, США
Резиденция Aston Martin в Майами будет состоять из 391 резиденций-кондоминиумов, это перва…
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Квартира в Майами, США
Квартира
Майами, США
Цена по запросу
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