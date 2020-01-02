Столица Каталонии — Барселона — один из самых популярных у туристов городов Испании. Каждый район города имеет свою «изюминку», сюда приезжают миллионы людей, заинтересованных в аренде или покупке недвижимости.

Районы

Всего в городе 10 районов, границы которых были определены в 1984 г.:

Сьютат Веллья (Ciutat Vella); Эшампле; Грасия; Лес Кортс; Сан-Андреу; Саррия-Сан-Хервасио; Ноу-Баррис; Сантс-Монтжуик; Орта-Гинардо; Сан-Марти.

Территории районов большие, поэтому для удобства они разделены на микрорайоны (баррио). Среди них есть районы с оригинальной жилой застройкой, определенным контингентом жителей и т. д. Некоторые подходят только для проведения досуга, другие — для постоянно проживания.

Сьютат Веллья

Этот район часто называют Старым городом. Он самый проходимый, поскольку его не обходит стороной ни один турист. Здесь сосредоточены исторические достопримечательности, известные на весь мир. Район делится на 4 микрорайона: Готический квартал, Барселонета, Раваль, Борн.

Несмотря на обилие роскошных зданий, для проживания это не самый лучший район, поскольку здесь слишком шумно и многолюдно. Большая часть квартир сдается. Часто это малогабаритные комнаты без ремонта, которые для постоянного места жительства не подходят, но весьма востребованы у туристов. Тут удобно останавливаться на 7-10 дней, если вы планируете постоянно находиться в гуще событий. Жилье в Старом городе сэкономит деньги на проезд в общественном транспорте, тем более что в Барселоне он дорогой.

1 кв. м. в Ciutat Vella стоит от 3,5 тыс. евро в старом жилфонде без ремонта. В новых квартирах стоимость квадратного метра гораздо выше. Покупать жилье выгодно для последующей сдачи в аренду туристам, которые приехали совместить отдых на пляже с активной экскурсионной программой.

Баррио Барселонета

Барселонета — микрорайон на побережье Средиземного моря. К нему примыкает главный городской пляж. Здесь издавна селились моряки и рыбаки. Район отличается узкими улочками, старыми домами с небольшими квартирами. Это отличный вариант для проживания на несколько месяцев. В Барселонете можно найти и роскошные современные квартиры, но стоят они дорого: дома — от 700 тыс. евро, 2-комнатные квартиры — от 180 тыс. евро, 1 кв. м. — 5,2 тыс. евро.

Баррио Раваль

Этот микрорайон является мультикультурным. Тут предпочитают жить иммигранты, студенты, молодежь, которая не очень требовательна к условиям проживания. Некоторые арендуют квартиры в складчину и живут большими компаниями. Постоянно жить, особенно с маленькими детьми, неудобно и небезопасно. Обилие баров, национальных магазинов, рынка Ла Бокерия сказывается на контингенте населения. Но есть в этом баррио свои плюсы — аутентичная обстановка, живописные улочки, антикварные лавки, придающие Равалю особый шарм. Жилфонд старый, инфраструктура для постоянного проживания развита не очень хорошо. Желающих арендовать квартиру всегда много, поскольку это исторический центр города. 1 м. кв. недвижимости стоит от 4,7 тыс. евро, стоимость 2-комнатной квартиры — от 150 тыс. евро.

Баррио Готический квартал

Большинство здешних домов построено еще в 12-16 веках. Здесь есть и современные дома, квартиры в них — светлые и уютные. Главная «изюминка» микрорайона — проживание в атмосфере Средневековья, в шаговой доступности от моря, но это и главный минус, поскольку толпы туристов не дадут отдохнуть в тишине даже ночью. Для снятия жилья на короткий срок место подходит идеально. Двухкомнатные квартиры стоят от 300 тыс. евро, стоимость 1 кв. м. — от 5,9 тыс. евро.

Баррио Борн

По сравнению с соседними микрорайонами, этот — малочисленный и чистый. В Баррио Борн жить комфортно, а до исторических достопримечательностей можно дойти за несколько минут. В этом баррио масса кафе, баров, ресторанов, где можно отдыхать в кругу семьи или компании друзей. Для длительного проживания район не очень подходит, особенно при наличии маленьких детей. Цены на 2-комнатные квартиры стартуют с 400 тыс. евро, стоимость 1 «квадрата» — от 4 тыс. евро.

Эшампле

Для постоянного проживания это один из лучших районов — есть медицинские учреждения, школы, детские сады, супермаркеты, парки, спорткомплексы, рынки. Архитектурная красота зданий сочетается с уютными улочками и скверами. Здесь же находится одна из главных достопримечательности Барселоны — собор «Саграда Фамилия».

Район условно можно разделить на две части. Правый считается респектабельным и дорогим, Левый — более оживленным (за счет Барселонского университета), но не менее комфортным.

Стоимость квартир в Эшампле высокая. Дом можно приобрести за 1,5 млн евро, 2-комнатную квартиру — за 500 тыс. евро, 1 кв. м. стоит от 5,5 тыс. евро. Во многом цена жилья зависит от месторасположения, наличия ремонта, площади. Район хорош для семей с детьми, пенсионеров и людей, привыкших к спокойному комфорту.

Грасия

Район известен туристам роскошным парком Гуэль, к которому приложил руку гениальный Гауди. Тут царит творческая атмосфера, которая нравится поэтам и художникам, студентам, представителям богемы. Для семейной жизни район не очень подходит, потому как квартиры маленькие, а инфраструктура не самая подходящая. Например, здесь трудно найти супермаркеты и школы. Тем не менее, квартиры в этом районе востребованы, есть из чего выбрать. Стоимость 1 кв. м. стартует от 1,7 тыс. евро, цена 2-комнатной квартиры — от 350 тыс. евро, дома — от 550 тыс. евро.

Лес Кортс

В этом районе 3 баррио: Педральбес, Лес-Кортс и Ла-Матернитат-и-Сан-Рамон.

Баррио Педральбес — это роскошные дома с бассейнами и садами, большой площадью, идеальными условиями для проживания. Дома тут обычно покупают люди с высоким доходом, зажиточные семьи, европейская элита. Большинство территории занимают особняки площадью от 150 кв. м., в которых 1 м. кв. стоит от 7 тыс. евро и выше. Есть огромные особняки площадью 500 м. кв. Их стоимость стартует от 1 млн. евро. Небольшую двухкомнатную квартиру можно взять за 600 тыс. евро.

Баррио Лес Кортс также идеально подходит для комфортной жизни, благодаря многочисленным скверам, садам и паркам. Это финансовый центр Барселоны, где много офисных зданий, соседствующих с новыми домами. Квартиры можно найти на любой вкус, от просторных апартаментов до небольших студий. Цены за 1 м. кв. начинаются от 5,5 тыс. евро. Дом можно купить за 600 тыс. евро, 2-комнатную квартиру — за 300 тыс. евро.

Баррио Ла-Матернитат-и-Сан-Рамон известен всем фанатам футбола — здесь расположена знаменитая футбольная арена «Камп Ноу», на которой базируется ФК «Барселона». В этом районе много жилья: как элитного, так и студенческого. Тут находится университетский студгородок, поэтому отличным вложением может стать покупка квартиры для сдачи в аренду. Также в микрорайоне много супермаркетов, офисов, кафе. Именно здесь предпочитают снимать жилье футбольные фанаты, приезжающие из других стран. Стоимость 1 кв. м. обойдется минимум в 4,5 тыс. евро, дома — в 500 тыс. евро, 2-комнатной квартиры — в 250 тыс. евро.

Сан-Андреу

Этот район на окраине Барселоны довольно спокойный. Вся необходимая для постоянного проживания инфраструктура есть, а городские власти стараются дополнить ее объектами культуры: открываются новые галереи, кинотеатры, развлекательные центры. Цены умеренные на все, в том числе на недвижимость. Дом можно приобрести за 350 тыс. евро, 2-комнатную квартиру — за 250 тыс. евро, а 1 м. кв. стоит от 3,2 тыс. евро.

Саррия-Сан-Хервасио

Дорогой район Саррия-Сан-Хервасио славится престижными виллами, особняками и огромными квартирами. Здесь живут самые богатые люди города, в том числе звезды сцены, спорта, политики. Выбор жилья огромен. Среди предложений — новейшие современные квартиры в новостройках, старые и новые особняки. Дома продаются от 1 млн евро, 2-комнатные квартиры — от 500 тыс. евро, а 1 кв. м. обходится в среднем в 5,7 тыс. евро.

Ноу-Баррис

Главное преимущество района — самые низкие цены на недвижимость. Дом тут можно купить за 300 тыс. евро, в то время как в других районах на них невозможно купить даже 2-комнатную квартиру. Цена 1 кв. м. — 2,5 тыс. евро. Такие цены объясняются старым жилфондом, отдаленностью от центра города и недостаточно развитой инфраструктурой, особенно транспортной. Но этот район активно развивается: строятся новые дома, открываются маркеты, кафе, офисы.

Сантс-Монтжуик

Название району дали в честь горы Монтжуик — самой высокой на территории города. У ее подножия находится баррио Побле-Сек — отличный микрорайон для семейного проживания. Его предпочитают любители спокойной атмосферы. Район пересекают много линий общественного транспорта, поэтому за 5-15 минут можно добраться до самых значимых точек Барселоны. Есть частные дома и многоэтажные. Дома стоят от 1 млн евро, 2-комнатные квартиры — от 30 тыс. евро, 1 м. кв. недвижимости — 4 тыс. евро.

Орта-Гинардо

Благополучный и комфортный район для семейного проживания. Хорошо развита социальная инфраструктура, есть парки, супермаркеты, школы. Часть построек находится на холмах, поэтому из окон открываются роскошные панорамы города. Квартиры стоят немного дешевле, чем в остальных благополучных районах. 1 м. кв. стоит от 3,5 тыс. евро, дом — от 350 тыс. евро, 2-комнатная квартира — от 150 тыс. евро.

Сан-Марти

В этом районе есть все для комфортного проживания. Из окон можно видеть панораму Средиземного моря, в шаговой доступности — пляжи и променад, много дискотек и ночных клубов, супермаркетов и торговых центров. Тут находится Олимпийская деревня, построенная в 1992 г. Сейчас ее инфраструктурой пользуются местные жители.

В баррио Побленоу вкладывают огромные деньги: строят новые торгово-офисные центры, жилые дома, дороги, открывают новые парки, поэтому, с учетом перспективы, этот район в ближайшем будущем станет одним из самых востребованных у желающих купить квартиру. Сейчас 1 м. кв. обойдется минимум в 5,25 тыс. евро, 2-комнатная квартира — в 350 тыс. евро, а дом — в 640 тыс. евро.

Самый дорогой квартал в городе также находится здесь. Это Диагональ-Мар — новейший баррио с современной инфраструктурой, дорогами, домами и стильными дизайнерскими квартирами. Стоят такие 8,6 тыс. евро за 1 кв. м. 2-комнатную квартиру можно купить за 500 тыс. евро, дом — за 1,1 млн евро.

В Барселоне лучшие районы для проживания — баррио Педральбес и район Саррия-Сан-Хервасио, образующие «Зону Альта». Недвижимость дорогая, но она того стоит. Это районы, где царит спокойная атмосфера, из окон открываются прекрасные виды, инфраструктура развита.

Из хороших районов для проживания также нужно отметить:

для молодежи — Эшампле, Грасия, Матернитат-и-Сан-Рамон (недалеко от центра и ВУЗов);

для семьи — Лес Кортс, Санктс-Монтжуик, Орта-Гинардо (с парками, хорошей инфраструктурой, доступными ценами на недвижимость).

Для покупки квартиры лучше рассмотреть недвижимость в Сан-Марти, поскольку она будет расти в цене. Получить грамотную консультацию по покупке или аренде квартиры в Барселоне можно у специалистов компании Estate Barcelona.

Фото: Artjazz, Grigory_bruev, elxeneize, haveseen