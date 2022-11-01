Как жить на Бали 10 лет и не платить налоги? В Индонезии появилась новая виза

Власти Индонезии ввели новую визу, которая позволит оставаться в стране до 10 лет. Этот вариант подойдет тем, у кого на счетах есть значительная сумма денег.

Цель новой визы — привлечь в страну (особенно в ее столицу, Бали) состоятельных иностранцев. Их длительное пребывание в стране должно придать некоторый «буст» экономике после пандемии.

О какой сумме речь? На ваших банковских счетах должно быть не менее 2 миллиардов рупий или $130,000.

Важно, что эта виза, несмотря на ее продолжительность, будет считаться туристической — это значит, что вам не придется платить никаких налогов. Получить такую визу можно будет уже с 25 декабря 2022-го года.