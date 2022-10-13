В Португалии запустили новую визу для цифровых кочевников. Благодаря ей, уже с 30 октября фрилансеры и удаленные работники смогут постоянно жить и работать в этой стране.

Кто может получить новую визу? Все те, кто работает удаленно и прибывает в Португалию НЕ из стран ЕС или Европейской Экономической зоны. Если вы работаете удаленно, но по найму, то ваша компания должна находиться за пределами Португалии. Зарабатывать для получения такой визы вам нужно примерно €3288 в месяц — это в четыре раза больше минимальной заработной платы в стране (€822/месяц).

Как получить визу? Для этого нужно предоставить трудовой контракт и документы о налоговом резидентстве, а также подтвердить свой доход за последние 3 месяца. Подать заявление можно в консульстве Португалии в своей стране или в иммиграционном агентстве Португалии Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Какие есть альтернативы? Виза D7 — ее разработали для пенсионеров, но в целом пользуются ей все желающие жить и работать за границей. Есть ряд нюансов: эта виза рассчитана на людей, получающих пассивный доход, например, от аренды или инвестиций; этот доход должен превышать местную минимальную зарплату (€822), а еще владельцам такой визы нужно оставаться в стране определенное количество месяцев в году.

Альтернатива подороже — «Золотая виза» . Инвестировав не менее €350,000 в страну, можно получить португальское гражданство. Однако недавно власти Португалии решили немного скорректировать правила выдачи этих виз: теперь за недвижимость в Лиссабоне, Порту, Алгарве и на побережье виды на жительство выдавать не будут.

Вообще, тренд на удаленную работу стал набирать популярность во всем мире после пандемии — с 2020 года все больше стран стали вводить специальные визы для фрилансеров и удаленщиков. В числе этих стран Хорватия, Исландия, Греция, Малайзия, Мексика. В ближайшее время такую визу запустят и в Испании.

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