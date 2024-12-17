Бали привлекает все больше инвесторов и удаленных работников доступной недвижимостью с высоким потенциалом дохода. В этом обзоре мы собрали варианты недорогого жилья на Бали (с ценами от 50,000 евро) в трех популярных районах — Убуде, Чангу и Кутухе.

Содержание:

  1. Квартиры в Убуде
  2. Квартиры в Чангу
  3. Квартиры в Кутухе

Квартиры в Убуде

Убуд — в центральной части Бали, известный как культурная и духовная столица острова. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч туристов, чтобы погрузиться в аутентичную балийскую атмосферу, позаниматься йогой и медитацией и насладиться первозданной природой. Рассмотрим несколько вариантов недорогого жилья в Убуде.

Мы нашли недорогую квартиру-студию в Убуде с такими характеристиками:

  • Площадь: 19 м².
  • Цена: €51,928 (€2733 за м²).
  • Этаж: 1 из 3.
  • Год сдачи: 2026.

Данный объект представляет собой часть амбициозного концептуального поселка с развитой инфраструктурой. Прогнозируемая заявленная доходность: 15–20% годовых.

вид на квартиры в Убуде
квартиры в Убуде
недвижимость в цетральной части Бали
недвижимость на Бали

Инфраструктура проекта:

  • Общая площадь инфраструктуры: 16,250 м².
  • Масштаб комплекса: 355 квартир, 240 вилл.
  • Наличие коворкингов, кафе, детских зон.
  • Спортивные и образовательные пространства.
  • Аквацентр с искусственными волнами.
  • Холистическая клиника и спа-центр.
  • Ретрит-пространства.

Квартира подходит для инвестиций с потенциалом сдачи в аренду, личного проживания в коммьюнити-пространстве, а также удаленной работы в креативной среде.

гостиная
гостиная в квартире в Убуде
гостиная Убуд
спальня в квартире
рабочеее место в квартире
спальня в квартире
комната в апартаментах, Убуд

Теперь рассмотрим характеристики другой, уже двухкомнатной квартиры в Убуде:

  • Площадь: 68 м².
  • Цена: €81,992 (€1206 за м²).
  • Год сдачи: 2025.
  • Полная финишная отделка.
  • Бесплатный доступ в фитнес-зал.

вид на апартаменты
бассейн и апартаменты
сад и терраса
вид на лоджию
вид на апартаменты ночью

Данный объект представляет собой привлекательную недвижимость для инвестиций в одном из самых популярных туристических районов Бали. Заполняемость в Убуде достигает 90%, а доходность в 2023 году составила 15% с тенденцией к росту.

Финансовая модель, которую озвучивают авторы объявления:

  • Стоимость суточной аренды: $85.
  • Чистая годовая прибыль: $16,256.
  • Рентабельность инвестиций (ROI): 18.06%.
  • Период окупаемости: 5,5 лет.

вид на спальню
вид на спальню с другой стороны
вторая спальня в апартаментах
вид на спальню
гостиная в апартаментах
кухня в квартире в Убуде
вид на комнату
санузел в апартаментах
спортивный зал

Квартиры в Чангу

Жилье в Чангу также пользуется спросом, так как это популярный район на Бали, который стал магнитом для молодых и креативных профессионалов со всего мира. Он славится своими черными вулканическими пляжами, коворкингами, модными кафе, йога-студиями и расслабленной атмосферой. 

Характеристики квартиры-студии в Чангу площадью 33 м²:

  • Площадь: 33 м².
  • Цена: €81,081 (€2457 за м²).
  • Локация: Jalan Pura Batu Mejan, район Чангу.
  • Год сдачи: 2025.

вид на жилой комплекс
вид на жилой комплекс издалека

Инфраструктура проекта:

  • Уютный внутренний сад.
  • Детская площадка европейского стандарта.
  • Бассейн с панорамным видом на закат.
  • Современный спортзал.
  • Подземная парковка.

Эта квартира идеально подойдет тем, кто мечтает о жизни на тропическом острове с развитой инфраструктурой и международным комьюнити.

спальня в апартаментах в Чангу
гардероб в апартаментах
ванная комната
ванная комната

А вот вариант виллы с двумя комнатами в Чангу.

Эта вилла на Бали примечательна следующим:

  • Площадь: 46 м².
  • Цена: €74,704 (€1,624 за м²).
  • Локация: Jalan Pura Batu Mejan, район Чангу.
  • Количество спален: 1.
  • Количество ванных комнат: 2.
  • Прогнозируемый рост стоимости: 30% за год.

вид на виллу в Чангу
терраса и вид
вид на виллу

Инфраструктура комплекса:

  • Коворкинг-пространства
  • Общий бассейн
  • Спортивные зоны
  • Зоны отдыха
  • Детская площадка

Застройщик рекомендует поспешить, так как 70% комплекса уже распродано.

спальня в вилле
кухня в вилле
гостиная в вилле
санузел
ванная комната в вилле

Квартиры в Кутухе

Кутух — молодой, быстро развивающийся район на юге Бали, расположенный между известными пляжами Улувату и Нуса-дуа. Здесь еще сохранились традиционные балийские деревни, живописные холмы и невероятные виды на океан, при этом район активно застраивается современными жилищными комплексами и туристической инфраструктурой.

Остановим наш взгляд на характеристиках этой однокомнатной квартиры в Кутухе, которая является частью проекта Pandawa Dream от застройщика LOYO&BONDAR:

  • Площадь: 30 м².
  • Цена: €84,087 (€2,803 за м²).
  • 3-й этаж.
  • Внутренняя отделка и меблировка
  • Год сдачи: 2027.

вид на природу
территория рядом с апартаментами
вид на пророду

Инфраструктура комплекса:

  • Просторные зоны для отдыха.
  • Коворкинг с высокоскоростным интернетом.
  • Современный фитнес-центр и бассейны.
  • Спа-центр с массажем и косметическими услугами.
  • Рестораны с разнообразной кухней.

Что обещает застройщик комплекса:

  • Полное юридическое сопровождение.
  • Бизнес-план по управлению объектом.
  • Рентабельность инвестиций (ROI): 17%.
  • Рассрочка до 24 месяцев.

спальня в апартаментах
комната в апартаментах
кровать в комнате
вид на телефизор и кухню
санузел в апартаментах

А вот вариант «двушки» в Кутухе в этом же комплексе. 

Характеристики квартиры в Кутухе:

  • Площадь: 45 м².
  • Цена: €105,109 (€2336 за м²).
  • 2-й этаж.
  • Год сдачи: 2027.

Эти апартаменты на Бали подойдут как для инвестиций, так и для проживания.

вид на апартаменты
гостинная с телевизором
гостиная в квартире
гостиная и кухня
лоджия с бассейном