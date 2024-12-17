Самая дешевая недвижимость на Бали — от 50,000 евро
Бали привлекает все больше инвесторов и удаленных работников доступной недвижимостью с высоким потенциалом дохода. В этом обзоре мы собрали варианты недорогого (с ценами от 50,000 евро) в трех популярных районах — Убуде, Чангу и Кутухе.
Квартиры в Убуде
Убуд — в центральной части Бали, известный как культурная и духовная столица острова. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч туристов, чтобы погрузиться в аутентичную балийскую атмосферу, позаниматься йогой и медитацией и насладиться первозданной природой. Рассмотрим несколько вариантов недорогого жилья в Убуде.
Мы нашли недорогую с такими характеристиками:
- Площадь: 19 м².
- Цена: €51,928 (€2733 за м²).
- Этаж: 1 из 3.
- Год сдачи: 2026.
Данный объект представляет собой часть амбициозного концептуального поселка с развитой инфраструктурой. Прогнозируемая заявленная доходность: 15–20% годовых.
Инфраструктура проекта:
- Общая площадь инфраструктуры: 16,250 м².
- Масштаб комплекса: 355 квартир, 240 вилл.
- Наличие коворкингов, кафе, детских зон.
- Спортивные и образовательные пространства.
- Аквацентр с искусственными волнами.
- Холистическая клиника и спа-центр.
- Ретрит-пространства.
Квартира подходит для инвестиций с потенциалом сдачи в аренду, личного проживания в коммьюнити-пространстве, а также удаленной работы в креативной среде.
Теперь рассмотрим характеристики другой, уже двухкомнатной квартиры в Убуде:
- Площадь: 68 м².
- Цена: €81,992 (€1206 за м²).
- Год сдачи: 2025.
- Полная финишная отделка.
- Бесплатный доступ в фитнес-зал.
Данный объект представляет собой привлекательную недвижимость для инвестиций в одном из самых популярных туристических районов Бали. Заполняемость в Убуде достигает 90%, а доходность в 2023 году составила 15% с тенденцией к росту.
Финансовая модель, которую озвучивают авторы объявления:
- Стоимость суточной аренды: $85.
- Чистая годовая прибыль: $16,256.
- Рентабельность инвестиций (ROI): 18.06%.
- Период окупаемости: 5,5 лет.
Квартиры в Чангу
Жилье в Чангу также пользуется спросом, так как это популярный район на Бали, который стал магнитом для молодых и креативных профессионалов со всего мира. Он славится своими черными вулканическими пляжами, коворкингами, модными кафе, йога-студиями и расслабленной атмосферой.
Характеристики площадью 33 м²:
- Площадь: 33 м².
- Цена: €81,081 (€2457 за м²).
- Локация: Jalan Pura Batu Mejan, район Чангу.
- Год сдачи: 2025.
Инфраструктура проекта:
- Уютный внутренний сад.
- Детская площадка европейского стандарта.
- Бассейн с панорамным видом на закат.
- Современный спортзал.
- Подземная парковка.
Эта квартира идеально подойдет тем, кто мечтает о жизни на тропическом острове с развитой инфраструктурой и международным комьюнити.
А вот вариант .
Эта вилла на Бали примечательна следующим:
- Площадь: 46 м².
- Цена: €74,704 (€1,624 за м²).
- Локация: Jalan Pura Batu Mejan, район Чангу.
- Количество спален: 1.
- Количество ванных комнат: 2.
- Прогнозируемый рост стоимости: 30% за год.
Инфраструктура комплекса:
- Коворкинг-пространства
- Общий бассейн
- Спортивные зоны
- Зоны отдыха
- Детская площадка
Застройщик рекомендует поспешить, так как 70% комплекса уже распродано.
Квартиры в Кутухе
Кутух — молодой, быстро развивающийся район на юге Бали, расположенный между известными пляжами Улувату и Нуса-дуа. Здесь еще сохранились традиционные балийские деревни, живописные холмы и невероятные виды на океан, при этом район активно застраивается современными жилищными комплексами и туристической инфраструктурой.
Остановим наш взгляд на характеристиках этой , которая является частью проекта Pandawa Dream от застройщика LOYO&BONDAR:
- Площадь: 30 м².
- Цена: €84,087 (€2,803 за м²).
- 3-й этаж.
- Внутренняя отделка и меблировка
- Год сдачи: 2027.
Инфраструктура комплекса:
- Просторные зоны для отдыха.
- Коворкинг с высокоскоростным интернетом.
- Современный фитнес-центр и бассейны.
- Спа-центр с массажем и косметическими услугами.
- Рестораны с разнообразной кухней.
Что обещает застройщик комплекса:
- Полное юридическое сопровождение.
- Бизнес-план по управлению объектом.
- Рентабельность инвестиций (ROI): 17%.
- Рассрочка до 24 месяцев.
А вот вариант в этом же комплексе.
Характеристики квартиры в Кутухе:
- Площадь: 45 м².
- Цена: €105,109 (€2336 за м²).
- 2-й этаж.
- Год сдачи: 2027.
Эти апартаменты на Бали подойдут как для инвестиций, так и для проживания.