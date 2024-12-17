Бали привлекает все больше инвесторов и удаленных работников доступной недвижимостью с высоким потенциалом дохода. В этом обзоре мы собрали варианты недорогого жилья на Бали (с ценами от 50,000 евро) в трех популярных районах — Убуде, Чангу и Кутухе.

Квартиры в Убуде

Убуд — в центральной части Бали, известный как культурная и духовная столица острова. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч туристов, чтобы погрузиться в аутентичную балийскую атмосферу, позаниматься йогой и медитацией и насладиться первозданной природой. Рассмотрим несколько вариантов недорогого жилья в Убуде.

Мы нашли недорогую квартиру-студию в Убуде с такими характеристиками:

Площадь: 19 м².

Цена: €51,928 (€2733 за м²).

Этаж: 1 из 3.

Год сдачи: 2026.

Данный объект представляет собой часть амбициозного концептуального поселка с развитой инфраструктурой. Прогнозируемая заявленная доходность: 15–20% годовых.

Инфраструктура проекта:

Общая площадь инфраструктуры: 16,250 м².

Масштаб комплекса: 355 квартир, 240 вилл.

Наличие коворкингов, кафе, детских зон.

Спортивные и образовательные пространства.

Аквацентр с искусственными волнами.

Холистическая клиника и спа-центр.

Ретрит-пространства.

Квартира подходит для инвестиций с потенциалом сдачи в аренду, личного проживания в коммьюнити-пространстве, а также удаленной работы в креативной среде.

Теперь рассмотрим характеристики другой, уже двухкомнатной квартиры в Убуде:

Площадь: 68 м².

Цена: €81,992 (€1206 за м²).

Год сдачи: 2025.

Полная финишная отделка.

Бесплатный доступ в фитнес-зал.

Данный объект представляет собой привлекательную недвижимость для инвестиций в одном из самых популярных туристических районов Бали. Заполняемость в Убуде достигает 90%, а доходность в 2023 году составила 15% с тенденцией к росту.

Финансовая модель, которую озвучивают авторы объявления:

Стоимость суточной аренды: $85.

Чистая годовая прибыль: $16,256.

Рентабельность инвестиций (ROI): 18.06%.

Период окупаемости: 5,5 лет.

Квартиры в Чангу

Жилье в Чангу также пользуется спросом, так как это популярный район на Бали, который стал магнитом для молодых и креативных профессионалов со всего мира. Он славится своими черными вулканическими пляжами, коворкингами, модными кафе, йога-студиями и расслабленной атмосферой.

Характеристики квартиры-студии в Чангу площадью 33 м²:

Площадь: 33 м².

Цена: €81,081 (€2457 за м²).

Локация: Jalan Pura Batu Mejan, район Чангу.

Год сдачи: 2025.

Инфраструктура проекта:

Уютный внутренний сад.

Детская площадка европейского стандарта.

Бассейн с панорамным видом на закат.

Современный спортзал.

Подземная парковка.

Эта квартира идеально подойдет тем, кто мечтает о жизни на тропическом острове с развитой инфраструктурой и международным комьюнити.

А вот вариант виллы с двумя комнатами в Чангу .

Эта вилла на Бали примечательна следующим:

Площадь: 46 м².

Цена: €74,704 (€1,624 за м²).

Локация: Jalan Pura Batu Mejan, район Чангу.

Количество спален: 1.

Количество ванных комнат: 2.

Прогнозируемый рост стоимости: 30% за год.

Инфраструктура комплекса:

Коворкинг-пространства

Общий бассейн

Спортивные зоны

Зоны отдыха

Детская площадка

Застройщик рекомендует поспешить, так как 70% комплекса уже распродано.

Квартиры в Кутухе

Кутух — молодой, быстро развивающийся район на юге Бали, расположенный между известными пляжами Улувату и Нуса-дуа. Здесь еще сохранились традиционные балийские деревни, живописные холмы и невероятные виды на океан, при этом район активно застраивается современными жилищными комплексами и туристической инфраструктурой.

Остановим наш взгляд на характеристиках этой однокомнатной квартиры в Кутухе , которая является частью проекта Pandawa Dream от застройщика LOYO&BONDAR:

Площадь: 30 м².

Цена: €84,087 (€2,803 за м²).

3-й этаж.

Внутренняя отделка и меблировка

Год сдачи: 2027.

Инфраструктура комплекса:

Просторные зоны для отдыха.

Коворкинг с высокоскоростным интернетом.

Современный фитнес-центр и бассейны.

Спа-центр с массажем и косметическими услугами.

Рестораны с разнообразной кухней.

Что обещает застройщик комплекса:

Полное юридическое сопровождение.

Бизнес-план по управлению объектом.

Рентабельность инвестиций (ROI): 17%.

Рассрочка до 24 месяцев.

А вот вариант «двушки» в Кутухе в этом же комплексе.

Характеристики квартиры в Кутухе:

Площадь: 45 м².

Цена: €105,109 (€2336 за м²).

2-й этаж.

Год сдачи: 2027.

Эти апартаменты на Бали подойдут как для инвестиций, так и для проживания.