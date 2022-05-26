В свете последних событий, всколыхнувших мировую политическую арену и изменивших жизни миллионов людей, Аргентина и Черногория решили упростить получение ВНЖ для «цифровых кочевников» — айтишников, вынужденных поменять место жительства. Подробности читайте в нашей статье.

Аргентина предлагает ВНЖ «цифровым кочевникам»

С 20 мая «цифровым кочевникам» стал доступен упрощенный временный вариант вида на жительство. Теперь иностранцы, трудоустроенные за пределами этой страны, имеют возможность работать удаленно с территории Аргентины. Правительство дало разрешение проживать в таком формате до полугода, при необходимости срок можно продлить еще на 6 месяцев (без местного спонсорства).

Но это послабление распространяется не на всех. Такие привилегии теперь доступны исключительно иностранцам, которым в спокойное время (под неспокойным редакция подразумевает текущие политические потрясения) виза для посещения Аргентины в качестве туристов не требуется. Для подачи заявки достаточно обратиться в миграционную службу в Аргентине или через консульство.

Основные требования:

Претенденты должны подтвердить факт своего трудоустройства за пределами Аргентины документально — предъявить трудовой договор, справку с работы, квитанции об оплате или иное подтверждение дохода. Также необходимо приложить к заявке на ускоренный краткосрочный ВНЖ свое резюме с указанием проф. опыта и подробностей об образовании.

Важно! Все эти документы должны иметь апостиль и быть легализованы, если они выданы вне Аргентины. Если они написаны не на испанском языке, их необходимо перевести.

Чтобы продлить разрешение работать удаленно в Аргентине, нужно подтвердить, что вы по-прежнему соответствуете критериям отбора в эту программу, а также не имеете судимостей в Аргентине. Еще один важный нюанс: для продления срока пребывания по этой программе претендент должен находиться на территории Аргентины как минимум половину срока действия первичного разрешения.

Об иждивенцах: согласно аргентинскому законодательству, иностранцы, пребывающие на территории страны по краткосрочным ВНЖ, не могут спонсировать членов своих семей на иждивении.

Черногория планирует выдавать ВНЖ не только «цифровым кочевникам», но и любым фрилансерам

Черногория разрешит въезд по долгосрочным визам D с возможностью оформления ВНЖ продолжительностью до 24 месяцев «цифровым кочевникам» и фрилансерам, не связанным со сферой IT и работающим на заграничные компании. Пока этот законопроект только рассматривается парламентом страны, уровень дохода соискателей, необходимый для участия в программе, пока неизвестен.