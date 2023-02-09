Помощь пострадавшим в Турции и Сирии. Собрали важную информацию
Как можно помочь пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии? Собрали сайты, куда можно перечислить деньги, и локации, куда можно приходить с помощью.
В этот понедельник, 6 февраля, в центральной Турции и на северо-западе Сирии случилось разрушительное землетрясение. На данный момент в результате землетрясения в Турции погибли уже около 10 тысяч человек, в Сирии — около 3 тысяч; десятки тысяч ранены. Прямо сейчас пострадавшим в обеих странах можно помочь деньгами, вещами или сдать кровь. Как это сделать — читайте далее.
Как можно помочь пострадавшим в Турции
Помочь вещами. Передать вещи первой необходимости и все, что может укрыть и согреть (куртки, шапки, обувь, пледы и т.д.) можно в ближайших организации «Красный полумесяц». Также организация собирает пожертвования для оказания помощи, которые можно перечислить и .
Перечислить деньги на еду, спасательные палатки и т.д. можно на . Также можно помочь деньгами , которая занимается разбором завалов.
Сдать кровь можно в одном из пунктов, указанных на этой .
Также публикуем список отелей в Алании, которые бесплатно размешают пострадавших от землетрясения:
|Название отеля
|Номер телефона
|Elit Apart Otel
|905491454500
|Kleopatra Beach Yıldız
|902425136550
|Castle Boutique Hotel
|905357779800
|Select Apart Hotel
|902425223332
|Kleopatra Bebek Hotel
|905343720707
|Yekta Blue 3
|902123066499
|Kleopatra Beach Yıldız
|905304927170
|Kleopatra Bebek Otel
|902425131827
|Sea Star Hotel
|905347490814
|Select Apart Otel
|902425233332
|Alanya Klas Otel
|02426060278
|Cleopatra Golden Beach
|02425133840
|Günaydın Otel
|02425130008
|Süvari Homes Apart
|05305799656
|Alanya Bebek Otel
|905343720707
|Eftalia Marin
|4446607
|Elit Apart Otel
|902425653948
|Sidar Otel
|905322141780
|Bin Billa Otel
|905324609951
|Eftalia Hotels
|4446607
|İnsula Resort
|02425300505
|Modern Saraylar
|02429700323
|Atlas Beach
|02429700323
|Algora Halal Otel
|02425120022
|First Class
|05323819546
|Utopia Resort
|02425321212
|Happy Homes Apart Otel
|05425119268
|Syedra Otel
|02427824956
|Long Beach
|02425121000
|Luxury Villas & Spa
|05362411386
|Pegasus Resort Otel
|902425173740
|Modern Saraylar
|02429700323
|Pegasus Resort Otel
|902425173740
|Ak Otel
|02425121889
|Anna Queen
|02425131553
|Saray Apart Otel
|05074290170
|Club Bayar Beach
|02425140606
Как помочь пострадавшим в Сирии
Люди в Сирии сейчас остро нуждаются в одеялах, матрасах, детской одежде, детском питании, гигиенических наборах, чистой питьевой воде и термоодежде.
Помочь деньгами
Сирийско-американское медицинское общество продолжает оказывать неотложную помощь своим пациентам и просят перечислять на закупку травматологических материалов.
ЮНИСЕФ также мобилизовал помощь Сирии — помочь деньгами можно здесь.
Некоммерческая организация добровольцев «White Helmets» помогают сирийскому сообществу: им нужно больше оборудования и материалов для продолжения многочисленных поисково-спасательных операций в регионе. Перечислить средства можно по .
Организация «Врачи без границ» оказывает немедленную экстренную помощь и помогает всем необходимым пострадавшим на северо-западе Сирии после землетрясения. Вы можете помочь, сделав пожертвование по ссылке.
Mercy Corps помогает жертвам в Сирии, предоставляя жилье, чистую воду и необходимые предметы гигиены. Вы можете пожертвовать, чтобы поддержать их усилия через .
Организации, собирающие деньги на нужды обеих стран
Агентство ООН по делам беженцев оказывает помощь как пострадавшим в Турции, так и в Сирии; помочь донатами можно .
Некоммерческая организация Global Giving запустила Фонд помощи жертвам землетрясения в Турции и Сирии, чтобы удовлетворить неотложные потребностей в пище, жилье и воде, а потом поддерживать более долгосрочные усилия по восстановлению. Помочь финансово можно .
Глобальная организация по оказанию медицинской и гуманитарной помощи Project HOPE направила группы экстренной помощи для оказания помощи на местах. Вы можете поддержать их работу здесь.
Также можно пожертвовать следующим организациям, оказывающим помощь пострадавшим:
Сдать кровь в тех странах, в которых вы сейчас находитесь, можно через .