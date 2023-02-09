Как можно помочь пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии? Собрали сайты, куда можно перечислить деньги, и локации, куда можно приходить с помощью.

В этот понедельник, 6 февраля, в центральной Турции и на северо-западе Сирии случилось разрушительное землетрясение. На данный момент в результате землетрясения в Турции погибли уже около 10 тысяч человек, в Сирии — около 3 тысяч; десятки тысяч ранены. Прямо сейчас пострадавшим в обеих странах можно помочь деньгами, вещами или сдать кровь. Как это сделать — читайте далее.

Как можно помочь пострадавшим в Турции

Помочь вещами. Передать вещи первой необходимости и все, что может укрыть и согреть (куртки, шапки, обувь, пледы и т.д.) можно в ближайших приемных пунктах организации «Красный полумесяц». Также организация собирает пожертвования для оказания помощи, которые можно перечислить тут и тут .

Перечислить деньги на еду, спасательные палатки и т.д. можно на сайте AFAD . Также можно помочь деньгами организации AKUT , которая занимается разбором завалов.

Сдать кровь можно в одном из пунктов, указанных на этой карте доступных локаций .

Также публикуем список отелей в Алании, которые бесплатно размешают пострадавших от землетрясения:

Название отеля Номер телефона Elit Apart Otel 905491454500 Kleopatra Beach Yıldız 902425136550 Castle Boutique Hotel 905357779800 Select Apart Hotel 902425223332 Kleopatra Bebek Hotel 905343720707 Yekta Blue 3 902123066499 Kleopatra Beach Yıldız 905304927170 Kleopatra Bebek Otel 902425131827 Sea Star Hotel 905347490814 Select Apart Otel 902425233332 Alanya Klas Otel 02426060278 Cleopatra Golden Beach 02425133840 Günaydın Otel 02425130008 Süvari Homes Apart 05305799656 Alanya Bebek Otel 905343720707 Eftalia Marin 4446607 Elit Apart Otel 902425653948 Sidar Otel 905322141780 Bin Billa Otel 905324609951 Eftalia Hotels 4446607 İnsula Resort 02425300505 Modern Saraylar 02429700323 Atlas Beach 02429700323 Algora Halal Otel 02425120022 First Class 05323819546 Utopia Resort 02425321212 Happy Homes Apart Otel 05425119268 Syedra Otel 02427824956 Long Beach 02425121000 Luxury Villas & Spa 05362411386 Pegasus Resort Otel 902425173740 Modern Saraylar 02429700323 Pegasus Resort Otel 902425173740 Ak Otel 02425121889 Anna Queen 02425131553 Saray Apart Otel 05074290170 Club Bayar Beach 02425140606

Как помочь пострадавшим в Сирии

Люди в Сирии сейчас остро нуждаются в одеялах, матрасах, детской одежде, детском питании, гигиенических наборах, чистой питьевой воде и термоодежде.

Помочь деньгами

Сирийско-американское медицинское общество продолжает оказывать неотложную помощь своим пациентам и просят перечислять пожертвования на закупку травматологических материалов.

ЮНИСЕФ также мобилизовал помощь Сирии — помочь деньгами можно здесь.

Некоммерческая организация добровольцев «White Helmets» помогают сирийскому сообществу: им нужно больше оборудования и материалов для продолжения многочисленных поисково-спасательных операций в регионе. Перечислить средства можно по ссылке .

Организация «Врачи без границ» оказывает немедленную экстренную помощь и помогает всем необходимым пострадавшим на северо-западе Сирии после землетрясения. Вы можете помочь, сделав пожертвование по ссылке.

Mercy Corps помогает жертвам в Сирии, предоставляя жилье, чистую воду и необходимые предметы гигиены. Вы можете пожертвовать, чтобы поддержать их усилия через тут .

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Организации, собирающие деньги на нужды обеих стран

Агентство ООН по делам беженцев оказывает помощь как пострадавшим в Турции, так и в Сирии; помочь донатами можно тут .

Некоммерческая организация Global Giving запустила Фонд помощи жертвам землетрясения в Турции и Сирии, чтобы удовлетворить неотложные потребностей в пище, жилье и воде, а потом поддерживать более долгосрочные усилия по восстановлению. Помочь финансово можно здесь .

Глобальная организация по оказанию медицинской и гуманитарной помощи Project HOPE направила группы экстренной помощи для оказания помощи на местах. Вы можете поддержать их работу здесь.

Также можно пожертвовать следующим организациям, оказывающим помощь пострадавшим: