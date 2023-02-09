Как можно помочь пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии? Собрали сайты, куда можно перечислить деньги, и локации, куда можно приходить с помощью. 

В этот понедельник, 6 февраля, в центральной Турции и на северо-западе Сирии случилось разрушительное землетрясение. На данный момент в результате землетрясения в Турции погибли уже около 10 тысяч человек, в Сирии — около 3 тысяч; десятки тысяч ранены. Прямо сейчас пострадавшим в обеих странах можно помочь деньгами, вещами или сдать кровь. Как это сделать — читайте далее. 

Содержание:

  1. Как можно помочь пострадавшим в Турции
  2. Как помочь пострадавшим в Сирии
  3. Организации, собирающие деньги на нужды обеих стран 

Как можно помочь пострадавшим в Турции

Помочь вещами. Передать вещи первой необходимости и все, что может укрыть и согреть (куртки, шапки, обувь, пледы и т.д.) можно в ближайших приемных пунктах организации «Красный полумесяц». Также организация собирает пожертвования для оказания помощи, которые можно перечислить тут и тут.

Перечислить деньги на еду, спасательные палатки и т.д. можно на сайте AFAD. Также можно помочь деньгами организации AKUT, которая занимается разбором завалов.

Сдать кровь можно в одном из пунктов, указанных на этой карте доступных локаций.

Также публикуем список отелей в Алании, которые бесплатно размешают пострадавших от землетрясения:

Название отеля Номер телефона
Elit Apart Otel 905491454500
Kleopatra Beach Yıldız 902425136550
Castle Boutique Hotel 905357779800
Select Apart Hotel 902425223332
Kleopatra Bebek Hotel 905343720707
Yekta Blue 3 902123066499
Kleopatra Beach Yıldız 905304927170
Kleopatra Bebek Otel 902425131827
Sea Star Hotel 905347490814
Select Apart Otel 902425233332
Alanya Klas Otel 02426060278
Cleopatra Golden Beach 02425133840
Günaydın Otel 02425130008
Süvari Homes Apart 05305799656
Alanya Bebek Otel 905343720707
Eftalia Marin 4446607
Elit Apart Otel 902425653948
Sidar Otel 905322141780
Bin Billa Otel 905324609951
Eftalia Hotels 4446607
İnsula Resort 02425300505
Modern Saraylar 02429700323
Atlas Beach 02429700323
Algora Halal Otel 02425120022
First Class 05323819546
Utopia Resort 02425321212
Happy Homes Apart Otel 05425119268
Syedra Otel 02427824956
Long Beach 02425121000
Luxury Villas & Spa 05362411386
Pegasus Resort Otel 902425173740
Modern Saraylar 02429700323
Pegasus Resort Otel 902425173740
Ak Otel 02425121889
Anna Queen 02425131553
Saray Apart Otel 05074290170
Club Bayar Beach 02425140606

Как помочь пострадавшим в Сирии

Люди в Сирии сейчас остро нуждаются в одеялах, матрасах, детской одежде, детском питании, гигиенических наборах, чистой питьевой воде и термоодежде. 

Помочь деньгами

Сирийско-американское медицинское общество продолжает оказывать неотложную помощь своим пациентам и просят перечислять пожертвования на закупку травматологических материалов. 

ЮНИСЕФ также мобилизовал помощь Сирии — помочь деньгами можно здесь. 

Некоммерческая организация добровольцев «White Helmets» помогают сирийскому сообществу: им нужно больше оборудования и материалов для продолжения многочисленных поисково-спасательных операций в регионе. Перечислить средства можно по ссылке.

Организация «Врачи без границ» оказывает немедленную экстренную помощь и помогает всем необходимым пострадавшим на северо-западе Сирии после землетрясения. Вы можете помочь, сделав пожертвование по ссылке.

Mercy Corps помогает жертвам в Сирии, предоставляя жилье, чистую воду и необходимые предметы гигиены. Вы можете пожертвовать, чтобы поддержать их усилия через тут.

Где в мире чаще всего происходят землетрясения? Страны и памятка, если вы оказались в эпицентре событий

Организации, собирающие деньги на нужды обеих стран 

Агентство ООН по делам беженцев оказывает помощь как пострадавшим в Турции, так и в Сирии; помочь донатами можно тут.

Некоммерческая организация Global Giving запустила Фонд помощи жертвам землетрясения в Турции и Сирии, чтобы удовлетворить неотложные потребностей в пище, жилье и воде, а потом поддерживать более долгосрочные усилия по восстановлению. Помочь финансово можно здесь.

Глобальная организация по оказанию медицинской и гуманитарной помощи Project HOPE направила группы экстренной помощи для оказания помощи на местах. Вы можете поддержать их работу здесь.

Также можно пожертвовать следующим организациям, оказывающим помощь пострадавшим:

Сдать кровь в тех странах, в которых вы сейчас находитесь, можно через Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.