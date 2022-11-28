Стало известно, в каких странах лучше всего устроена система здравоохранения. Рейтинг государств по итогом первого полугодия 2022-го года опубликовал сервис Numbeo.

Рейтинг «Индекс здравоохранения» (Health Care Index for Country) был составлен путем онлайн-опроса жителей 96 стран мира. Оценивались следующие факторы: уровень медицинского обслуживания, оснащённость медицинских центров современным оборудованием, профессионализм врачей и в целом медперсонала.

Итак, вот как выглядит топ-10 стран с лучшей системой здравоохранения:

1. Тайвань 
2. Южная Корея 
3. Япония 
4. Франция 
5. Дания 
6. Испания 
7. Австралия 
8. Таиланд 
9. Норвегия 
10. Финляндия 

Тайвань, кстати, лидирует в этом рейтинге уже четвёртый год подряд. Частично, это происходит благодаря тому, что в этой стране тщательно следят за здоровьем людей пожилого возраста. Например, постоянно создаются новые программы, которые позволяют следить за состоянием пациентов в режиме реального времени.