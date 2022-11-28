Где живут самые здоровые люди? 10 стран с лучшими в мире системами здравоохранения

Стало известно, в каких странах лучше всего устроена система здравоохранения. Рейтинг государств по итогом первого полугодия 2022-го года опубликовал сервис Numbeo .

Рейтинг «Индекс здравоохранения» (Health Care Index for Country) был составлен путем онлайн-опроса жителей 96 стран мира. Оценивались следующие факторы: уровень медицинского обслуживания, оснащённость медицинских центров современным оборудованием, профессионализм врачей и в целом медперсонала.

Итак, вот как выглядит топ-10 стран с лучшей системой здравоохранения:

1. Тайвань

2. Южная Корея

3. Япония

4. Франция

5. Дания

6. Испания

7. Австралия

8. Таиланд

9. Норвегия

10. Финляндия

Тайвань, кстати, лидирует в этом рейтинге уже четвёртый год подряд. Частично, это происходит благодаря тому, что в этой стране тщательно следят за здоровьем людей пожилого возраста. Например, постоянно создаются новые программы, которые позволяют следить за состоянием пациентов в режиме реального времени.