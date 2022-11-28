Где живут самые здоровые люди? 10 стран с лучшими в мире системами здравоохранения
Стало известно, в каких странах лучше всего устроена система здравоохранения. Рейтинг государств по итогом первого полугодия 2022-го года опубликовал сервис .
Рейтинг «Индекс здравоохранения» (Health Care Index for Country) был составлен путем онлайн-опроса жителей 96 стран мира. Оценивались следующие факторы: уровень медицинского обслуживания, оснащённость медицинских центров современным оборудованием, профессионализм врачей и в целом медперсонала.
Итак, вот как выглядит топ-10 стран с лучшей системой здравоохранения:
1. Тайвань
2. Южная Корея
3. Япония
4. Франция
5. Дания
6. Испания
7. Австралия
8. Таиланд
9. Норвегия
10. Финляндия
Тайвань, кстати, лидирует в этом рейтинге уже четвёртый год подряд. Частично, это происходит благодаря тому, что в этой стране тщательно следят за здоровьем людей пожилого возраста. Например, постоянно создаются новые программы, которые позволяют следить за состоянием пациентов в режиме реального времени.