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Дома в Финляндии

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451 объект найдено
Дом 5 комнат в Каарниеми, Финляндия
Дом 5 комнат
Каарниеми, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
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$141,518
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Дом 5 комнат в Salonkyla, Финляндия
Дом 5 комнат
Salonkyla, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 1/1
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$449,616
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 1 комната в Пюхяйоки, Финляндия
Коттедж 1 комната
Пюхяйоки, Финляндия
Число комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 1/1
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$36,229
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 7 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 7 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
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$282,290
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Etela Paippinen, Финляндия
Дом 3 комнаты
Etela Paippinen, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$220,768
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Добро пожаловать в Rekola в Саарантии, где вы найдете уютный отдельно стоящий дом на собстве…
$328,322
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$503,804
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Дом 4 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$100,761
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Pyhatunturi, Финляндия
Дом 3 комнаты
Pyhatunturi, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$294,357
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Дом 3 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
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$112,082
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 8 комнат в Hameenlinna sub region, Финляндия
Дом 8 комнат
Hameenlinna sub region, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$794,932
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 2 комнаты в Unarin Luusua, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Unarin Luusua, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$91,704
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$235,486
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 2 комнаты в Porvoo sub region, Финляндия
Дом 2 комнаты
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
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$169,335
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Perala, Финляндия
Дом 4 комнаты
Perala, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$126,018
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$180,011
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$406,440
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 4 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$210,579
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Tampere sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 1/1
Целый двухквартирный дом из Хайхары! Теперь обе квартиры двухквартирного дома в Хайхаре на у…
$321,529
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Koskenkyla, Финляндия
Дом 3 комнаты
Koskenkyla, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$180,821
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Ий, Финляндия
Дом 4 комнаты
Ий, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
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$164,161
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 2 комнаты в Sinetta, Финляндия
Дом 2 комнаты
Sinetta, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
Этот прекрасный, прошедший проверку пригодности отдельно стоящий дом расположен в конце доро…
$224,957
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Дом 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
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$324,406
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 6 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Этаж 1/2
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$225,912
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
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$505,959
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Салла, Финляндия
Вилла 5 комнат
Салла, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
Эта великолепная бревенчатая вилла расположена у подножия Саллатунтури, рядом с новым национ…
$232,089
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Дом 4 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$362,780
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 3 комнаты в Misi, Финляндия
Вилла 3 комнаты
Misi, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
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$253,044
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Rautjarvi, Финляндия
Дом 3 комнаты
Rautjarvi, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
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$191,057
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Дом 5 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 1/2
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$565,719
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Типы недвижимости в Финляндии

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