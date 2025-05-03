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Продажа новостроек в Финляндии

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Вилла New directly on Saimaa beach
Вилла New directly on Saimaa beach
Руоколахти, Финляндия
от
$59,774
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Мы строим новые виллы и выбираем участок прямо на озере Сайма, чтобы плавать и иметь пирс для собственной лодки. Участки от 1100-2500м3  Здесь мы можем построить любой дом в пределах 250м2-300м2 В нашем портфолио есть проект виллы 164м2, жилая площадь 151м2 с 3 спальнями, который идеаль…
Застройщик
StroiFin
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Коттеджный поселок Amazing land plot with luxury specious villa
Коттеджный поселок Amazing land plot with luxury specious villa
Руоколахти, Финляндия
от
$59,774
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Лучшие доступные 4 участка непосредственно на пляже Сайма каждый 5000м2 со строительством до 200м2 каждый Мы строительная компания в Финляндии с 2007 года Более подробная информация на нашем сайте: https://invest-finland.fi/#about
Застройщик
StroiFin
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Вилла Новая с уникальным дизайном рядом с Хельсинки
Вилла Новая с уникальным дизайном рядом с Хельсинки
Porvoo sub region, Финляндия
от
$475,472
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Индивидуальная вилла с уникальным дизайном,  выполненная в скандинавском стиле: - Недалеко от оживленного Хельсинки и международного авиасообщения (узловой узел Хельсинки) - И параллельно на берегу Финского залива в окружении лесов и озер  До пляжа (Финский залив) - 500 м  Аэропо…
Застройщик
StroiFin
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Вилла Новые дома в Порвоо рядом с Хельсинки
Вилла Новые дома в Порвоо рядом с Хельсинки
Porvoo sub region, Финляндия
от
$268,981
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 99 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый проект, разработанный в скандинавском стиле, предназначенный для инвесторов, которые хотят приблизиться к оживленному Хельсинки и международным рейсам ( Хельсинкский хаб ) А параллельно хочу быть в самом естественном, чистом и живописном месте Состоит из 10 домов – отдельных вилл и…
Застройщик
StroiFin
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Вилла Individual villa compact luxury for reasonable
Вилла Individual villa compact luxury for reasonable
Porvoo sub region, Финляндия
от
$475,472
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Новые инвестиции, констукция скоро начнется. К счастью цена.  Единственный, удивительный и уникальный земельный участок с роскошной виллой, которая будет построена, адаптирована к предпочтениям клиентов Мы строительная компания Invest-Finland.fi в Финляндии с 2007 года.
Застройщик
StroiFin
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Жилой квартал New villas on Baltic sea
Жилой квартал New villas on Baltic sea
Porvoo sub region, Финляндия
от
$268,981
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Новый проект, разработанный в скандинавском стиле, предназначен для инвесторов, которые хотят быть рядом с оживленным Хельсинки и международным авиасообщением (Хельсинкский хаб) А параллельно хочется оказаться в самом естественном, чистом и живописном месте Состоят из 10 домов – индивиду…
Застройщик
StroiFin
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Полезные материалы по покупке новостроек в Финляндии

Подробный гайд по покупке недвижимости в Финляндии
Подробный гайд по покупке недвижимости в Финляндии
Сделок с «первичкой» рекордно мало, застройщики объявляют о банкротстве, но цены пока держатся. Все о первичной недвижимости Финляндии в аналитике от REALTING
Сделок с «первичкой» рекордно мало, застройщики объявляют о банкротстве, но цены пока держатся. Все о первичной недвижимости Финляндии в аналитике от REALTING

Часто задаваемые вопросы о новостройках Финляндии

Какая в среднем цена кв. метра нового жилья в Финляндии?

Стоимость квадрата у застройщиков Финляндии варьируется от 2600 до 4300 евро. В столице страны (Хельсинки) расценки выше на 10-20%.
Точная цена кв. метра в новостройках в Финляндии зависит от месторасположения объекта, типа строительных материалов, класса жилья. Если недвижимость продается на стадии котлована или в черновой отделке, ее стоимость будет ниже рыночной на 20-30%.

Могут ли иностранные лица купить квартиру в Финляндии от застройщика?

Да, иностранцам разрешается приобретать новое жилье по всей стране. Купленный объект можно использовать для личного проживания, перепродавать, сдавать в аренду. По количеству квартир и домов для зарубежных покупателей ограничений не установлено.

Какие нужно предъявить документы для покупки недвижимости от застройщика в Финляндии?

Для совершения сделки необходим действующий загранпаспорт. Если покупатель проживает в государстве, не входящем в ЕС или ЕЭЗ, дополнительно потребуется получить разрешение на приобретение объекта в финском Министерстве обороны.
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