Полезные материалы по покупке новостроек в Финляндии
Часто задаваемые вопросы о новостройках Финляндии
Какая в среднем цена кв. метра нового жилья в Финляндии?
Стоимость квадрата у застройщиков Финляндии варьируется от 2600 до 4300 евро. В столице страны (Хельсинки) расценки выше на 10-20%.
Точная цена кв. метра в новостройках в Финляндии зависит от месторасположения объекта, типа строительных материалов, класса жилья. Если недвижимость продается на стадии котлована или в черновой отделке, ее стоимость будет ниже рыночной на 20-30%.
Точная цена кв. метра в новостройках в Финляндии зависит от месторасположения объекта, типа строительных материалов, класса жилья. Если недвижимость продается на стадии котлована или в черновой отделке, ее стоимость будет ниже рыночной на 20-30%.
Могут ли иностранные лица купить квартиру в Финляндии от застройщика?
Да, иностранцам разрешается приобретать новое жилье по всей стране. Купленный объект можно использовать для личного проживания, перепродавать, сдавать в аренду. По количеству квартир и домов для зарубежных покупателей ограничений не установлено.
Какие нужно предъявить документы для покупки недвижимости от застройщика в Финляндии?
Для совершения сделки необходим действующий загранпаспорт. Если покупатель проживает в государстве, не входящем в ЕС или ЕЭЗ, дополнительно потребуется получить разрешение на приобретение объекта в финском Министерстве обороны.