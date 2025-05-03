Стоимость квадрата у застройщиков Финляндии варьируется от 2600 до 4300 евро. В столице страны (Хельсинки) расценки выше на 10-20%.

Точная цена кв. метра в новостройках в Финляндии зависит от месторасположения объекта, типа строительных материалов, класса жилья. Если недвижимость продается на стадии котлована или в черновой отделке, ее стоимость будет ниже рыночной на 20-30%.