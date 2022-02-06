Калининград вошел в топ самых здоровых городов России. Какие еще города есть в списке?

Сервис по трудоустройству Работа.ру совместно с крупнейшей российской многопрофильной клиникой «РЖД-Медицина» провели масштабное исследование, наглядно показавшее, как и насколько россияне уделяют значение собственному здоровью. По результатам опроса также составлен ТОП городов, в которых, по мнению респондентов, удобнее всего поддерживать здоровый образ жизни. В него вошли Калининград и ряд других городов России.

Всего опрошено свыше 5000 совершеннолетних пользователей веб-ресурса Работа.ру, проживающих в разных регионах страны. Опрос проведен в сентябре 2021 года.

Как россияне поддерживают здоровье?

Результаты исследования показали: 42% жителей России стараются следить за своим рационом, употребляя преимущественно здоровую пищу. Еще 32% участников опроса сообщили, что регулярно уделяют внимание спорту, а 29% респондентов узнают о состоянии здоровья по итогам медицинских обследований.

24% опрошенным улучшить самочувствие помогает употребление БАДов и витаминов. И только 16% респондентов наиболее часто отмечали, что пока ничего не предпринимают для улучшения здоровья.

Считают ли россияне свой город подходящим для поддержания здоровой жизнедеятельности?

74% участников исследования полагают, что в их родном городе есть все необходимое для улучшения здоровья. При этом врачи сети «РЖД-Медицина» выделяют несколько факторов, которые, по мнению пациентов, препятствуют поддержанию здоровой жизнедеятельности. В их числе — нехватка свободного времени из-за сильной загруженности на работе, дефицит финансов и отсутствие должной мотивации.

По итогам опроса также были выявлены формы физической активности, которым чаще всего отдают предпочтение россияне:

Тренировки в спортзале. Разновидности зимнего спорта (катание на коньках, лыжах). Плавание и ряд других водных спортивных дисциплин.

У пациентов, активно занимающихся спортом и физкультурой, особенно востребованы бег, оздоровительная ходьба и почти все командные спортивные дисциплины, включая футбол, хоккей и волейбол.

Как россияне относятся к переезду в другой город с целью улучшить здоровье?

По результатам исследования установлено: 54% опрошенных не хотят менять место проживания. Оставшиеся 46% не прочь рассмотреть вариант с переездом в другой город, чтобы поправить свое здоровье.

Какие города россияне считают идеальными для поддержания здоровой жизнедеятельности?

Среди респондентов, готовых к переезду, 32% рассматривают город Сочи как идеальное место для улучшения здоровья. 16% опрошенных желают переехать на ПМЖ в Калининград. Этот город вошел в ТОП-5 лучших мест России, где, по мнению респондентов, удобнее всего выстроить рациональный образ жизни и заняться укреплением организма.

Почему россияне хотят переехать в названные ими города?

Участники опроса считают Калининград и другие города, вошедшие в ТОП-5, лучшими для проживания по целому ряду причин:

большое количество солнечных дней и прекрасная погода — эти преимущества отметили 42% респондентов;

здоровая экологическая обстановка — 36%;

хорошие перспективы совмещения работы и личной жизни — 31%;

доступная стоимость медицинских услуг — 20%;

хорошие возможности для выращивания продуктов и ведения собственного хозяйства — 19%;

доступность здоровых пищевых продуктов — 18%;

возможность круглогодично тренироваться на улице — 13%;

большое количество спортзалов и секций — 12%.

