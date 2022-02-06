Калининград вошел в топ самых здоровых городов России. Какие еще города есть в списке?
Сервис по трудоустройству Работа.ру совместно с крупнейшей российской многопрофильной клиникой «РЖД-Медицина» провели масштабное исследование, наглядно показавшее, как и насколько россияне уделяют значение собственному здоровью. По результатам опроса также составлен ТОП городов, в которых, по мнению респондентов, удобнее всего поддерживать здоровый образ жизни. В него вошли Калининград и ряд других городов России.
Всего опрошено свыше 5000 совершеннолетних пользователей веб-ресурса Работа.ру, проживающих в разных регионах страны. Опрос проведен в сентябре 2021 года.
Как россияне поддерживают здоровье?
Результаты исследования показали: 42% жителей России стараются следить за своим рационом, употребляя преимущественно здоровую пищу. Еще 32% участников опроса сообщили, что регулярно уделяют внимание спорту, а 29% респондентов узнают о состоянии здоровья по итогам медицинских обследований.
24% опрошенным улучшить самочувствие помогает употребление БАДов и витаминов. И только 16% респондентов наиболее часто отмечали, что пока ничего не предпринимают для улучшения здоровья.
Считают ли россияне свой город подходящим для поддержания здоровой жизнедеятельности?
74% участников исследования полагают, что в их родном городе есть все необходимое для улучшения здоровья. При этом врачи сети «РЖД-Медицина» выделяют несколько факторов, которые, по мнению пациентов, препятствуют поддержанию здоровой жизнедеятельности. В их числе — нехватка свободного времени из-за сильной загруженности на работе, дефицит финансов и отсутствие должной мотивации.
По итогам опроса также были выявлены формы физической активности, которым чаще всего отдают предпочтение россияне:
- Тренировки в спортзале.
- Разновидности зимнего спорта (катание на коньках, лыжах).
- Плавание и ряд других водных спортивных дисциплин.
У пациентов, активно занимающихся спортом и физкультурой, особенно востребованы бег, оздоровительная ходьба и почти все командные спортивные дисциплины, включая футбол, хоккей и волейбол.
Как россияне относятся к переезду в другой город с целью улучшить здоровье?
По результатам исследования установлено: 54% опрошенных не хотят менять место проживания. Оставшиеся 46% не прочь рассмотреть вариант с переездом в другой город, чтобы поправить свое здоровье.
Какие города россияне считают идеальными для поддержания здоровой жизнедеятельности?
Среди респондентов, готовых к переезду, 32% рассматривают город Сочи как идеальное место для улучшения здоровья. 16% опрошенных желают переехать на ПМЖ в Калининград. Этот город вошел в ТОП-5 лучших мест России, где, по мнению респондентов, удобнее всего выстроить рациональный образ жизни и заняться укреплением организма.
Почему россияне хотят переехать в названные ими города?
Участники опроса считают Калининград и другие города, вошедшие в ТОП-5, лучшими для проживания по целому ряду причин:
- большое количество солнечных дней и прекрасная погода — эти преимущества отметили 42% респондентов;
- здоровая экологическая обстановка — 36%;
- хорошие перспективы совмещения работы и личной жизни — 31%;
- доступная стоимость медицинских услуг — 20%;
- хорошие возможности для выращивания продуктов и ведения собственного хозяйства — 19%;
- доступность здоровых пищевых продуктов — 18%;
- возможность круглогодично тренироваться на улице — 13%;
- большое количество спортзалов и секций — 12%.
Организаторы соцопроса
Работу.ру — крупнейший сервис по трудоустройству, с помощью которого соискатели могут находить работу, а работодатели — подбирать подходящий персонал. На портале представлено свыше 19,7 млн резюме, ежемесячно выкладываются больше 200 тыс. предложений с вакансиями. Сайтом пользуются свыше 730 тыс. работодателей.
«РЖД-Медицина» — масштабная российская сеть здравоохранения и лидер в сфере производственной медицины. К филиалам частных клиник прикреплено свыше 2,5 млн пациентов. Более половины из них — это территориальное население. В штат сети входит более 60 тыс. врачей и работников среднего медперсонала.
«РЖД-Медицина» успешно совмещает приобретенные навыки и инновационные практики при оказании медпомощи во всех своих частных клиниках. Сеть здравоохранения работает во многих высокотехнологичных направлениях, будучи оснащенной сердечно-сосудистым и онкологическим центрами, медицинскими поездами, мобильными комплексами и другими инновациями.