Жилой комплекс Terra

Вдохновленный активным образом жизни, сочетающим природу и изысканность, где жители могут наслаждаться отдыхом на природе, с семейной атмосферой, обеспечивающей благополучие для всей семьи.

Окружающие зеленые зоны простираются до внутренних помещений кондоминиума. Сад площадью более 1000 м² является сердцем и вдохновением для названия этого комплекса. Это зеленый и безмятежный уголок, где можно безопасно играть с детьми.

В Terra все продумано до мелочей, чтобы обеспечить максимальный комфорт и элегантность, жить в гармонии и пустить корни в приватной и спокойной обстановке.

Состоящий из квартир с современными линиями и ярким дизайном, этот закрытый кондоминиум с типологиями от двух до четырех спален предпочитает присутствие естественного света через большие окна, просторные балконы, светлые цвета и общие пространства.

Все жилые помещения были спроектированы с большими площадями, призванными облегчить повседневную жизнь, в которых гибкость расположения кухонь с гостиными (открытыми или закрытыми) - благодаря раздвижным дверям до самого потолка - создает уникальную универсальность. Важным моментом является главный сьют с гардеробной зоной, автономной прачечной, общей ванной комнатой и полным санузлом во всех квартирах.

Эксклюзивность этого проекта не оставляет без внимания ни одну деталь.

Качество отделки и оборудования ставит Terra на уровень высокой изысканности.