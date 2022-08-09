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Жилой комплекс Terra

Aguas Santas, Португалия
от € 326,000
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Жилой комплекс Terra
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Описание Описание
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О комплексе

Вдохновленный активным образом жизни, сочетающим природу и изысканность, где жители могут наслаждаться отдыхом на природе, с семейной атмосферой, обеспечивающей благополучие для всей семьи.

Окружающие зеленые зоны простираются до внутренних помещений кондоминиума. Сад площадью более 1000 м² является сердцем и вдохновением для названия этого комплекса. Это зеленый и безмятежный уголок, где можно безопасно играть с детьми.

В Terra все продумано до мелочей, чтобы обеспечить максимальный комфорт и элегантность, жить в гармонии и пустить корни в приватной и спокойной обстановке.

Состоящий из квартир с современными линиями и ярким дизайном, этот закрытый кондоминиум с типологиями от двух до четырех спален предпочитает присутствие естественного света через большие окна, просторные балконы, светлые цвета и общие пространства.

Все жилые помещения были спроектированы с большими площадями, призванными облегчить повседневную жизнь, в которых гибкость расположения кухонь с гостиными (открытыми или закрытыми) - благодаря раздвижным дверям до самого потолка - создает уникальную универсальность. Важным моментом является главный сьют с гардеробной зоной, автономной прачечной, общей ванной комнатой и полным санузлом во всех квартирах.

Эксклюзивность этого проекта не оставляет без внимания ни одну деталь.

Качество отделки и оборудования ставит Terra на уровень высокой изысканности. 

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 155.0
Цена за м², € 2 253
Цена квартиры, € 349 000
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 227.0
Цена за м², € 2 036
Цена квартиры, € 462 000
Местонахождение новостройки
Aguas Santas, Португалия
Инфраструктура рядом
Аэропорт 15 000 м
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Жилой комплекс Terra
Aguas Santas, Португалия
от € 326,000
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Сдача в: 2023
Застройщик: AMBER STAR REAL ESTATE

Жилой комплекс, расположенный в Алькантаре в Лиссабоне, в районе Bairro da Estrela, предлагает необыкновенное сочетание истории и отдыха.

Район Estrela является одним из самых центральных мест в Лиссабоне. С фантастическим панорамным видом и расположением с отличным доступом к центру города.

Есть несколько инфраструктур, которые обеспечивают жителям отличное качество жизни, например, зеленые зоны, которые дают людям возможность насладиться спокойствием и отдыхом на свежем воздухе. Вдоль реки Тежу также находится пристань для яхт, которая позволяет любителям морской жизни насладиться рекой и ее биоразнообразием.

Это проект, который стремится, чтобы его квартиры сочетали в себе комфорт и функциональность, призванные способствовать вашему благополучию и более спокойному образу жизни. Учитывая ваши повседневные потребности, даже мельчайшие детали отражены в тщательном выборе материалов и оборудования, что делает этот дом идеальным для вас!

Состоит из 10 квартир типологий T2, T3 и T4.

Этот жилой дом с двумя отдельными фасадами сочетает в себе единство интерьеров и экстерьеров, а также фантастическое лиссабонское солнце.

В его прекрасном привилегированном месте, где расположен этот проект, находятся одни из лучших факультетов, школ и университетов, в том числе Институт визуальных искусств, дизайна и маркетинга и Высшая школа образования João de Deus.

Расположение:
-1,2 км от железнодорожного вокзала;
-1,8 км от супермаркета;
- 8 км от госпиталя;
-12 км от аэропорта.
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Застройщик: AMBER STAR REAL ESTATE

Комплекс апартаментов расположен в самом центре города Порту, в 550 метрах от станции метро Trindade и в 1 км от железнодорожного вокзала São. Bento, который считается одним из самых красивых в мире.

Здание на стадии строительства, площадью 393 кв.м, всего в 550 метрах от метро Trindade!

Cостоит из:

- 9 квартир с двумя спальнями,

- 2 квартир (76 кв.м) c 35-метровой террасой;

- 6 квартир по 69 кв.м;

- 1 квартиры (81 кв.м) с террасой (62 кв.м).

Здание находится рядом с торгово-развлекательной зоной и всего в:

- 1800 м от набережной;
- 550 м от станции метро Trindade;
- 750 м от центра Порту;
- 290 м от ближайшего супермаркета.

Работы начаты в 2021 году.

Завершение запланировано на 2023 год.

 
Жилой комплекс Ferreira Cardoso
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от € 250,000
42–383 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: AMBER STAR REAL ESTATE

Этот современный комплекс с великолепной отделкой, сочетает в себе простые и современные черты. Он находится в стадии глубокой реконструкции и располагается недалеко от исторического центра Порту, который внесен в список  Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Этот жилой комплекс предлагает все удобства и комфорт, необходимые для жизни в центре города. 

 

Он состоит из 1 коммерческого помещения и 17 квартир, которые обладают высоким качеством и комфортом.

 

Комплекс включает в себя:

- 1 коммерческое помещение

- 8 квартир - студий

- 8 квартир - студий с 1 дополнительной комнатой

- 1 квартира с 2 спальнями

 

Каждая квартира оснащена:

- Кондиционером

- Видеодомофоном

- Бронированной дверью

- Душевым поддоном

- Природным газом

 

Кухни оборудованы следующей техникой:

- Плитой

- Духовкой

- Вытяжкой

- Посудомоечной машиной

- Холодильником

- Тепловым насосом


 

Комплекс расположен в районе с отличным доступом к различным видам торговли, ресторанам и общественному транспорту.

 

Находится в:

- 350 метров от станции метро Heroismo

- 1 км от моста Infante Dom Henrique

- 1,3 км от исторического центра города.

- 1,6 км от знаменитой набережной Ribeira

 

Все помещения в этом здании подходят для программы “Золотая Виза”

Завершение строительных работ запланировано на декабрь 2023 года.

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