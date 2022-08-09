Получение ВНЖ или гражданства какой-либо страны Евросоюза уже давно стало чуть ли не обязательным среди большинства инвесторов. Программа «Золотая виза Португалии» — одна из самых популярных и востребованных среди граждан России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ. Что же в ней такого особенного? Генеральный директор и соучредитель агентства недвижимости Amber Star Олег Райлян рассказал Realting.com обо всех нюансах получения ВНЖ Португалии за инвестиции и объяснил, почему участие в программе стало актуальным именно сейчас.

«Никаких ограничений на участие в программе нет, но есть свои сложности»

— Расскажите подробнее о программе «Золотая виза Португалии».

— Программа «Золотая виза» в Португалии — это приобретение ВНЖ в результате инвестиционной деятельности. В конце 2021 года мы наблюдали буквально бум заявок на участие в программе, и тогда самый большой спрос был среди граждан Китая, Бразилии и Турции. Однако с начала 2022 года до июня иммиграционная служба Португалии не принимала новые заявки, и это стало настоящей проблемой для тех, кто только планировал участие в программе, но по каким-то причинам откладывал окончательное решение. Первые 6 месяцев невозможно было подавать заявки новых кандидатов, несмотря на то, что они выполнили все условия по инвестиционной деятельности. Проблема была в несоответствии информационной системы иммиграционной службы, в связи с нововведением закона о GV.

Однако с 14 июня иммиграционная служба вновь открыла прием заявок на Golden Visa в Португалии, и наши клиенты начали получать уведомления об оплате госпошлины на выдачу карт, приглашение на биометрию, смогли загрузить новые заявки. Начиная с этого момента, работа буквально «кипит», спрос зашкаливает. И не удивительно, что изменилась география участников программы — теперь чаще всего к нам обращаются клиенты из России, США, Украины и Индии.

Несмотря на то, что нет никаких ограничений на участие в программе: ни по национальности, ни по какой-либо другой причине, важно понимать, что есть небольшие трудности с открытием банковских счетов для граждан России и Беларуси. Но мы можем решить этот вопрос, так как являемся привилегированными партнерами некоторых Португальских банков, которые относятся к нам с большим доверием. Также сам процесс по оформлению "золотого" ВНЖ может занять до года. Связано это с большим количеством заявок в иммиграционную службу Португалии (SEF). Мы постоянно следим за ситуацией и держим наших клиентов в курсе самых свежих новостей.

— Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в программе?

— Основные условия получения ВНЖ за инвестиции для участника:

Инвестиция должна быть сделана с Португальского счёта инвестора, либо с трастового счета юридического лица в Португалии.

Заявители не должны быть осуждены за преступление, наказуемое лишением свободы на срок более одного года;

Отсутствие ВНЖ в Португалии;

Заявители не должны иметь гражданство какой-либо страны Евросоюза;

Заявители не должны быть под запретом на въезд на национальную территорию и/или в Шенген зону, на момент оформления «Золотой визы».

Объем инвестиций должен составить не менее €280,000 для покупки жилой недвижимости, но не в районах Лиссабона, Порту и большинства прибрежных зон. Такие ограничения были введены правительством для стимулирования развития всех регионов страны. Недвижимость с нежилой лицензией изменения не коснулись. Плюс не стоит также забывать про капитальные инвестиции или инвестиции в бизнес.

— Что дает золотая виза Португалии: какие преимущества и какие обязательства для ее владельца?

— На мой взгляд, первое, и самое главное, что дает ВНЖ Португалии — свобода. Это касается и свободы перемещений по странам Евросоюза, и возможности выбрать для своего ребенка ВУЗ в любой точке мира, и широчайших перспектив для бизнеса. Кроме того, через 5 лет после получения ВНЖ можно подать заявку и получить гражданство Португалии или ПМЖ. Но если обозначить все преимущества по пунктам, то это:

Свободное передвижение по странам ЕС и не только;

Доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию и образованию в Португалии;

Возможность работать и вести свой бизнес в Португалии. Здесь стоит упомянуть про существенные налоговые льготы, которые действуют, если заявитель проводит в Португалии более 183 дней в году и просит статус Non-Habitual Resident;

Возможность сдавать приобретенную недвижимость в аренду и получать пассивный доход;

Родственники заявителя также могут получить золотую визу: супруг(а), родители старше 65 лет и несовершеннолетние дети. Если родители младше 65 лет и дети старше 18 лет находятся на иждивении у заявителя, то они также могут подаваться на золотую визу. В обоих случаях факт нахождения на иждивении легко доказать.

Однако есть и обязательства, которые должен выполнять участник программы: необходимо быть в стране как минимум 14 дней каждые 2 года и нужно сохранить инвестиции в течение 5 лет с момента их приобретения. При наличии инвестиций продление золотой визы происходит каждые 2 года и не занимает много времени.

— Можно ли оформить золотую визу удаленно?

— Да, наши адвокаты могут представлять интересы клиента при оформлении сделки, а также дистанционно подать заявку на Golden Visa. Заявителю и членам его семьи необходимо приехать в Португалию только на сдачу биометрических данных.

«Чтобы правильно выбрать объект для инвестиций, нужно понимать, как обстоят дела на рынке»

— Как выбрать объект недвижимости для участия в программе?

— Самым популярным вариантом инвестирования уже много лет является покупка недвижимости, поэтому давайте поговорим об этом подробнее. Для того чтобы правильно выбрать объект недвижимости для инвестиций, нужно понимать, как обстоят дела на рынке недвижимости той или иной страны. В последнее время в Португалии, как и в большинстве стран, наблюдается значительный подъем цен на жилую недвижимость. Высокий спрос на квартиры и дома позволяет собственникам буквально диктовать свои условия и поднимать цены порой на 30-40%.

Именно поэтому более-менее доступным выглядит первичный рынок, где при одинаковом объеме инвестиций можно получить объект большей площади или с лучшим расположением. Безусловно, в каждом из вариантов есть свои преимущества и недостатки, но при нынешней ситуации новостройки, на наш взгляд, выглядят более перспективными.

Важным аспектом является и объем инвестиций:

500,000 евро в жилую недвижимость во внутренних областях Португалии и на Мадейре.

400,000 евро в жилую недвижимость на территориях с низкой плотностью населения во внутренних областях Португалии и на Азорских островах.

350,000 евро в жилую недвижимость расположенную в зонах городской реабилитации, либо в недвижимость старше 30 лет, во внутренних областях Португалии и на Мадейре.

280,000 евро в недвижимость расположенную в зонах городской реабилитации, либо в недвижимость старше 30 лет, если эта недвижимость расположена на территориях с низкой плотностью населения во внутренних областях Португалии и на Азорских островах.

Отдельным сегментом всегда идет рынок коммерческой недвижимости. Из-за изменений условий участия в программе Golden Visa, спрос на коммерческую недвижимость сейчас выше, чем на жилую. Важную нишу на рынке занимают отельные проекты с гарантированной доходностью. В нашем портфолио таких объектов достаточно много.

Инвестиции в нежилую недвижимость (это любая недвижимость с нежилой лицензией) должны соответствовать следующим требованиям:

500,000 евро, в коммерческую недвижимость.

400,000 евро в коммерческую недвижимость на территориях с низкой плотностью населения.

350,000 евро в коммерческую недвижимость, расположенную в зонах городской реабилитации, либо в недвижимость старше 30 лет

280,000 евро в коммерческую недвижимость, расположенную в зонах городской реабилитации, либо в недвижимость старше 30 лет, если эта недвижимость расположена на территориях с низкой плотностью населения.

Большой популярностью пользуются Service Apartments — апартаменты со специальной лицензией на предоставление услуг, которые не считаются жилой недвижимостью, но в которых можно жить. Частично они восполняют требования клиентов, которые хотят купить что-то для себя, чтобы там проживать, с другой стороны эта недвижимость считается очень ликвидной, так как её можно сдавать в туристическую аренду.

Наши менеджеры могут предоставить полную информацию относительно недвижимости подходящую под данную программу и ответить на все вопросы. Хотим напомнить что все консультации предоставляем БЕСПЛАТНО. В нашей базе есть много объектов как жилой, так и коммерческой недвижимости, на всей территории Португалии.