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Таунхаусы с видом на горы в Черногории

Бар
5
Будва
11
Тиват
20
Петровац
5
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18 объектов найдено
Таунхаус в Drazin Vrt, Черногория
Таунхаус
Drazin Vrt, Черногория
Количество спален 5
Площадь 139 м²
Интересный инвестиционный проект!Большой старый дом на огромном участке на второй линии от м…
$475,153
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 4 комнаты в Петровац, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Таунхаус Петровац Предлагаем вашему вниманию современный и комфортабельный таунхаус, идеаль…
$326,313
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Таунхаус 3 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 154 м²
Количество этажей 3
ID 1373 🏡 ЭЛИТНЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДОНЬЕЙ ЛАСТВЕ – ЖИЗНЬ НА УРОВНЕ ПРЕМИУМ 📍 Локация: Тиват…
$501,900
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Таунхаус 3 комнаты в Pobrde, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Pobrde, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Townhouse #1 – 147 m2 – 245.000€ Townhouse #2 – 142 m2 – 245.000€ There is the possibili…
$263,012
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 5 комнат в Петровац, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Площади и структура таунхаусов: Каждый таунхаус имеет жилую площадь 195м², с размерами участ…
$519,800
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Таунхаус в Donja Lastva, Черногория
Таунхаус
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Luxury Townhouses Donja Lastva: an enclave of luxury living in Donja Lastva, Montenegro. Nin…
$602,004
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Таунхаус 5 комнат в Кавач, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Кавач, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
$293,023
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Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Продажа изумительного таунхауса площадью 190 м2. Площадь земельного участка 213 м2. …
$625,604
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
К продаже предлагаются уникальные таунхаусы расположенные в курортном поселке Джурашивичи. З…
$3,288
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 6 комнат в Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 6 комнат
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается таунхаус с бассейном в Ораховце муниципалитета Котор. Жилая площадь: 148м2 Спал…
$460,312
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Таунхаус 8 комнат в Будва, Черногория
Таунхаус 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
ID-2224 Продаются готовые люкс таунхаусы с видом на море в Близикуче. Основные характе…
Цена по запросу
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Таунхаус 3 комнаты в Бар, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Структура таунхауса: 1 этаж: Кухня-гостиная, 1 санузел, прихожая, открытая терраса с видом н…
$238,543
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Таунхаус в Прчань, Черногория
Таунхаус
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Part of an ancient stone house on the shore of the Bay of Kotor, located in the seaside vill…
$440,854
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Продажа изумительного таунхауса площадью 155 м2. Площадь земельного участка 174 м2. Та…
$510,361
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 5 комнат в Радовичи, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Радовичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Резиденции The Peaks представляют собой гармонию традиционной черногорской архитектуры и сов…
$2,02 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 5 комнат в Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
SPACIOUS TOWNHOUSE WITH POOL IN THE GREEN HILL RESORT, ORAHOVAC, KOTOR Area: 148 sqm 3 b…
$471,092
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Таунхаус 6 комнат в Кавач, Черногория
Таунхаус 6 комнат
Кавач, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
$364,896
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Таунхаус 5 комнат в Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается таунхаус в поселке Ораховац, Бока-Которский залив. Таунхаус площадью 178 м2 рас…
$411,676
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский

Параметры недвижимости в Черногории

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