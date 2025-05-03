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Таунхаусы с гаражом в Черногории

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7 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
​​​​​​В НАЛИЧИИ: Таунхаусы: 141 м2 (2 спальни) + двор 64 м2 + бассейн 13 м2 - 964 000 …
$635,388
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GATE Realty
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Таунхаус 5 комнат в Будва, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
9 таунхаусов в 3х отдельных корпусах. Срок сдачи - 12.2024 Удобства: 4 этажа + мезонин, 4…
$674,144
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Площадь 220 м²
4 таунхауса в 1 корпусе. Площадь от 220 м2 до 224 м2 от 670 000 €.  Удобства: 3 этажа + м…
$694,887
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Агентство
GATE Realty
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English, Русский, Српски
Таунхаус 5 комнат в Бар, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в центре Бара. Полностью готов к проживанию. Мебель и ремонт.  2 этажа. Жилая…
$295,161
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Зарубежная недвижимость
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Таунхаус 6 комнат в Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 6 комнат
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается таунхаус с бассейном в Ораховце муниципалитета Котор. Жилая площадь: 148м2 Спал…
$460,312
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Таунхаус в Прчань, Черногория
Таунхаус
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Part of an ancient stone house on the shore of the Bay of Kotor, located in the seaside vill…
$440,854
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 5 комнат в Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается таунхаус в поселке Ораховац, Бока-Которский залив. Таунхаус площадью 178 м2 рас…
$411,676
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Vector Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Черногории

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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