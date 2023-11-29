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Таунхаусы в Тиват, Черногория

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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Количество этажей 2
📍Donja Lastva. Тиват, Порто Черногория - 2 км 🌊0,4 км - до набережной 🏡9 эксклюзивные резиде…
€550,000
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Таунхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 70 м²
NUM 4971 На продажу предлагается таунхаус типа дома на берегу моря, недалеко от города Тиват…
€210,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Строящийся комплекс высокого уровня в одном из наиболее лучших районов Тивата — Донье Ластве…
€713,437
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый поселок из 30 жилых домов в 6 км от центра Тивата. Все дома имеют панорамный вид на Ти…
€265,000
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