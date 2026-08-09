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Таунхаусы в Тивате, Черногория

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19 объектов найдено
Таунхаус в Тиват, Черногория
Таунхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 101 м²
Номер объекта: 538567. ​​​​​​В НАЛИЧИИ:Таунхаусы:от 101 м2 до 207 м2 - от 610 000 €;Пентхаус…
$705,099
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Таунхаус в Тиват, Черногория
Таунхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 130 м²
ChatGPT сказал: Таунхаусы в Тивате — Донья Ластва Современные таунхаусы в одном из сам…
$753,938
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Таунхаус в Тиват, Черногория
Таунхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 357 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
Цена по запросу
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Таунхаус в Тиват, Черногория
Таунхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$349,106
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Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продажа современных таунхаусов в средиземноморском стиле Идеально для жизни и инвестиций!…
$394,567
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Таунхаус в Тиват, Черногория
Таунхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
МестонахождениеТаунхаус находится в центре Тивата, всего в 100 метрах от моря и пляжа. Аэроп…
$347,543
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Таунхаус в 28, Черногория
Таунхаус
28, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
На продажу предлагаются стильные таунхаусы в одном из самых привлекательных районов Тивата —…
$758,118
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Таунхаус 2 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 154 м²
Количество этажей 3
Продаются новые таунхаусы в жилом комплексе премиум-класса Ластва Парк, Тиват ID-358 📍…
$718,761
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Таунхаус в Тиват, Черногория
Таунхаус
Тиват, Черногория
Площадь 80 м²
ЧЕРНОГОРИЯ.REALESTAТЕ.СЧАCТЬЕ🌏🇲🇪 ПРЕМИАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС, УНИКАЛЬНЫЙ ПО СВОЕМУ РАСПОЛО…
$317,925
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Таунхаус в Тиват, Черногория
Таунхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$830,018
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Таунхаус в Тиват, Черногория
Таунхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$660,119
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Таунхаус в Тиват, Черногория
Таунхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$1,18 млн
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Таунхаус в Тиват, Черногория
Таунхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 193 м²
Описание Тиватская ривьера, район Кавач. Новые виллы от Застройщика с панорамными видами на…
$486,520
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Таунхаус в Тиват, Черногория
Таунхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$1,04 млн
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Таунхаус в Тиват, Черногория
Таунхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Описание Тиватская ривьера, район Кавач. Новые виллы от Застройщика с панорамными видами на…
$297,318
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Таунхаус в Тиват, Черногория
Таунхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$784,568
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Таунхаус в Тиват, Черногория
Таунхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 236 м²
Описание Тиватская ривьера, район Кавач. Новые виллы от Застройщика с панорамными видами на…
$702,751
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Таунхаус в Тиват, Черногория
Таунхаус
Тиват, Черногория
Площадь 100 м²
На продажу таунхаусы в 50 метрах от моря в Джурашевичи, Тиват. Двухуровневые таунхаусы площ…
$249,597
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Таунхаус в Тиват, Черногория
Таунхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Tivat.  Duplek stanovi.  Gradska kuća u vikend naselju od 36 kuća.  Sastoji se od 4 dvo…
$338,257
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