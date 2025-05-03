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Таунхаусы с садом в Черногории

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3 объекта найдено
Таунхаус в Drazin Vrt, Черногория
Таунхаус
Drazin Vrt, Черногория
Количество спален 5
Площадь 139 м²
Интересный инвестиционный проект!Большой старый дом на огромном участке на второй линии от м…
$475,153
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First Realty
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Таунхаус 4 комнаты в Skaljari, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
ID-1587  Роскошный таунхаус с бассейном и сауной в Лешевичах – 270 000 € Описание: Пр…
$292,305
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Таунхаус в Skaljari, Черногория
Таунхаус
Skaljari, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
A new settlement of 30 residential buildings, 6 km from the center of Tivat. All houses have…
$359,911
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Черногории

с гаражом
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