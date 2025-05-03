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Таунхаусы с бассейном в Черногории

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14 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Skaljari, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
ID-1587  Роскошный таунхаус с бассейном и сауной в Лешевичах – 270 000 € Описание: Пр…
$292,305
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Таунхаус 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Близикучи Будванская ривьера. Уникальные таунхаусы.  Общая площадь: 220 кв. м на участке пл…
$681,947
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Таунхаус 3 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 154 м²
Количество этажей 3
ID 1373 🏡 ЭЛИТНЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДОНЬЕЙ ЛАСТВЕ – ЖИЗНЬ НА УРОВНЕ ПРЕМИУМ 📍 Локация: Тиват…
$501,900
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Таунхаус в Blizikuce, Черногория
Таунхаус
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
🔥HOT PRICE!🔥 таунхаус в Близикуче с прямым видом на море 🌊 🔐Объект готов! Современный тау…
$719,139
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Таунхаус 4 комнаты в Будва, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Структура дуплекса: 3 этажа:   1 этаж: Кухня-гостиная, 1 санузел, прихожая, терраса. 2 этаж:…
$366,191
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Таунхаус в Skaljari, Черногория
Таунхаус
Skaljari, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
A new settlement of 30 residential buildings, 6 km from the center of Tivat. All houses have…
$359,911
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 5 комнат в Будва, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
9 таунхаусов в 3х отдельных корпусах. Срок сдачи - 12.2024 Удобства: 4 этажа + мезонин, 4…
$674,144
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Таунхаус 5 комнат в Петровац, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Площади и структура таунхаусов: Каждый таунхаус имеет жилую площадь 195м², с размерами участ…
$519,800
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Таунхаус 5 комнат в Петровац, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Петровац, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Площади и структура таунхаусов: Каждый таунхаус имеет жилую площадь 195м², с размерами участ…
$729,820
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Площадь 220 м²
4 таунхауса в 1 корпусе. Площадь от 220 м2 до 224 м2 от 670 000 €.  Удобства: 3 этажа + м…
$694,887
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Таунхаус 4 комнаты в Кумбор, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
ID 1451 🏘 ЭЛИТНЫЕ ТАУНХАУСЫ В PORTO NOVI – ВЕНЕЦИАНСКИЙ ШАРМ В ЧЕРНОГОРИИ 📍 Локация: Х…
$1,98 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Таунхаус 8 комнат в Будва, Черногория
Таунхаус 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
ID-2224 Продаются готовые люкс таунхаусы с видом на море в Близикуче. Основные характе…
Цена по запросу
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Таунхаус 3 комнаты в Бар, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Структура таунхауса: 1 этаж: Кухня-гостиная, 1 санузел, прихожая, открытая терраса с видом н…
$238,543
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Таунхаус 4 комнаты в Бар, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 3
ID 1933 Продается таунхаус в клубном комплексе, город Бар.   Площадь таунхауса: 132…
$207,360
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски

Параметры недвижимости в Черногории

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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