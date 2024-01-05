Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Пераст

Жильё в Пераст, Черногория

квартиры
53
дома
60
113 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня
Столив, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Роскошные апартаменты различной планировки на территории 5-звездочного курорта расположены п…
€332,250
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Столив, Черногория
Квартира 3 спальни
Столив, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 381 м²
Продается уникальная каменная вилла с бассейном в классическом средиземноморском стиле, Пера…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Столив, Черногория
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Столив, Черногория
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 381 м²
Этаж 3
D11-039. Amazing stone villa in the heart of the Perast for sale Villa in the heart of Peras…
€2,50 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Столив, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Клубный дом с шестью квартирами, расположенный всего в 100 метрах от берега моря. С одной ст…
€150,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Столив, Черногория
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Столив, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Продается гараж площадью 13м2 в привлекательном месте Будвы.Парковка расположена в районе Ро…
€1,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English
Дом 4 комнаты в Пераст, Черногория
Дом 4 комнаты
Пераст, Черногория
Число комнат 4
Площадь 134 м²
Старинный каменный дом расположен в Перасте, в 50 метрах от моря Согласно записям, дому окол…
€840,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Столив, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
К продаже предлагается 2 квартиры с 1 спальней площадью 56 м2 и 48м2 в городе Столив, всего …
€134,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Столив, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
К продаже предлагается 2 квартиры с 1 спальней площадью 56 м2 и 48м2 в городе Столив, всего …
€115,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Столив, Черногория
Квартира 1 комната
Столив, Черногория
Число комнат 1
Площадь 48 м²
2 квартиры с 1 спальней площадью 56 м2 и 48м2 расположены в городе Столив, всего в 100 метр…
€115,200
Оставить заявку
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Столив, Черногория
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Столив, Черногория
Площадь 690 м²
Предлагаем на продажу комплекс из двух эксклюзивных вилл на первой линии в Столиве. Уникальн…
€6,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Дом 5 комнат в Столив, Черногория
Дом 5 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 5
Площадь 272 м²
Дом на первой линии от моря в Столив, Котор. Площадь дома 272м2. Площадь участка 380м2. Стру…
€580,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Столив, Черногория
Дом 4 комнаты
Столив, Черногория
Число комнат 4
Площадь 585 м²
Вилла расположена в 30 метрах от пляжа в уютном поселке Столив, Которский залив Площадь вилл…
€1,58 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Столив, Черногория
Дом 5 спален
Столив, Черногория
Количество спален 5
Площадь 272 м²
Код объекта - 4.26.11.11991Большой трехэтажный дом на первой линии от моря в Столив, Котор. …
€580,000
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Столив, Черногория
Квартира 4 спальни
Столив, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 146 м²
Недавно отремонтированный и тщательно спроектированный каменный дом с потрясающим видом на м…
€1,20 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Kostanjica, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Kostanjica, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
A11-053. Two bedroom apartment with a sea view For sale -  lovely apartment in Kostanjica. B…
€230,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Столив, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Столив, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
D11-037. First line stone house in PerastFor sale - First line stone house property located …
€950,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Столив, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 46 кв метров в Столиве. Квартира ра…
€115,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Столив, Черногория
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Столив, Черногория
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Предлагаем на продажу квартиру с тремя спальнями площадью 124 кв метров в Столиве. Квартира …
€390,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Столив, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Предлагаем на продажу квартиру с 1-й спальней, расположенную в пос. Столив, Боко-Которский з…
€125,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Пераст, Черногория
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пераст, Черногория
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Предлагаем на продажу роскошную виллу в очаровательном и романтичном городе Пераст, являющем…
€1,000,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира 1 спальня в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня
Столив, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
К продаже предлагается квартира с 1 спальней площадью 56 м2 в городе Столив, всего в 100 мет…
€134,400
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня
Столив, Черногория
Число комнат 1
Площадь 71 м²
Квартиры располагаются в жилом комплексе в 100 метрах от моря.  71 и 98м2  Квартиры с двумя…
€127,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня
Столив, Черногория
Число комнат 1
Площадь 73 м²
Уникальное предложение в одном из лучших мест Бококоторского залива, в Ораховце. Квартира с…
€160,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой в Столив, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой
Столив, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
A11-050. Spacious aparment 50 meters from the sea For sale - amazing spacious apartments siz…
€200,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни с парковкой в Пераст, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой
Пераст, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Д11-036. Дом в Перасте с видом на море Продается - Прекрасный каменный дом, расположенный в …
€570,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Столив, Черногория
Дом 4 спальни
Столив, Черногория
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Д11-035. Удивительный дом в самом сердце Пераста Продажа - Дом 125м2 в Перасте, Котор. Дом с…
€320,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой в Столив, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой
Столив, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
А11-037. Квартира в СтоливеПродажа - Квартира в Столове, недалеко от моря.  Размер квартиры…
€156,000
Оставить заявку
Дом 6 спален в Kostanjica, Черногория
Дом 6 спален
Kostanjica, Черногория
Количество спален 6
Площадь 29 662 м²
Добро пожаловать на виллу мечты, где вас ждут 3 этажа роскошного пространства и впечатляющий…
€980,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море в Столив, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Столив, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
A11-024. Двухуровневая квартира на первой линии к морю в Перасте Продается квартира первой л…
€500,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Kostanjica, Черногория
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Kostanjica, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
A11-022. Удивительный единственный в своем роде дуплекс в заливе Бока Продается - Удивительн…
€340,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти