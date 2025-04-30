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Дома около гольф-клуба в Будве, Черногория

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 663 м²
Количество этажей 3
Превосходный дом в Будве с бассейном и изумительным панорамным видом на море.   В доме 3…
$1,84 млн
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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