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Дуплексы в Будве, Черногория

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14 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 2
Продается уникальная трехкомнатная квартира-дуплекс-пентхаус в Старом городе Будвы.Эта кварт…
$1,37 млн
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Дуплекс 2 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 8
Недвижимость, Черногория, Будва - Представляем вам новый элитный комплекс, расположенный на …
$701,856
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Дуплекс 2 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 12
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
$707,433
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Дуплекс 2 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 12
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
$677,725
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Дуплекс 2 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2
Продается двухуровневая квартира площадью 82 м2 в фантастическом месте Топлиски Путь в Будве…
$205,457
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Дуплекс 2 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 10
Недвижимость, Черногория, Будва - Представляем вам новый элитный комплекс, расположенный на …
$707,433
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AMFORA REAL ESTATE
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Дуплекс 3 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 4
Продается просторная двухуровневая квартира в центре Будвы, район Госпостина. Он расположен …
$381,320
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Дуплекс 2 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
$198,059
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Дуплекс 2 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 10
Недвижимость, Черногория, Будва - Представляем вам новый элитный комплекс, расположенный на …
$729,402
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AMFORA REAL ESTATE
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Дуплекс 5 спален в Будва, Черногория
Дуплекс 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 121 м²
Этаж 3
Продается двухуровневая квартира общей площадью 121м2 в Будве.Квартира расположена напротив …
$289,234
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AMFORA REAL ESTATE
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Дуплекс 3 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$659,364
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дуплекс 2 комнаты в Будва, Черногория
Дуплекс 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
Эта просторная двухуровневая квартира расположена в самом центре Будвы, предлагая отличное р…
$183,892
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NLM Consultancy
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Дуплекс 2 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 8
Недвижимость, Черногория, Будва - Представляем вам новый элитный комплекс, расположенный на …
$679,887
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дуплекс 2 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 12
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
$677,725
Оставить заявку
Закрыть
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski

Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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