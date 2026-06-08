Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Denjasi Cesminovo
  4. Жилая

Жилье в Denjasi Cesminovo, Черногория

;
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Denjasi Cesminovo, Черногория
Квартира 2 спальни
Denjasi Cesminovo, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/5
МестонахождениеКвартира находится в Будве, в 6,5 км от центра города и примерно в 10 минутах…
$207,869
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Denjasi Cesminovo, Черногория

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти