Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Novoselje
  4. Жилая

Жильё в Novoselje, Черногория

1 объект найдено
Вилла в Novoselje, Черногория
Вилла
Novoselje, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 466 м²
Этаж 2
Чудесная 6-комнатная вилла доступна к продажеПредставляем вам роскошную виллу с 6 спальнями,…
$1,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Novoselje, Черногория

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти