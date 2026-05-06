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Жилой квартал Superbe 4 pieces a deux pas de basel et de kikar hamedina avec parking cave et mamad

Тель-Авив, Израиль
от
$2,06 млн
;
11
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ID: 39632
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ben Saruk, 8 Beit HaMore Teachers Union Tel Aviv regional office

О комплексе

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Девять для продажи исключительно 26 улица Бен Сарук Рядом с Кимкар Хамединой, площадью Рабина и трамваем Квартира 4 комнаты 98 квадратных метров построено + западный балкон 12 квадратных метров Воздушные направления: запад и юг Удобная и просторная спальня Тихие и светлые комнаты Мамад Подземная парковка Подвал площадью около 5 квадратных метров

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
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Тель-Авив, Израиль
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$2,06 млн
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