Жилой квартал A quelques pas de la mer

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? Продается - Семейный дом с садом в Нетании
Ищете дом, предлагающий красивые объемы и реальное открытое пространство?
Расположенный в жилом районе Неот-Герцля, этот 8-комнатный дом площадью 300 м2 построен и имеет частный сад площадью 150 м2, идеально подходящий для полного отдыха с семьей или друзьями.
✔️ 300 м2 построено
✔️ Земля 300 м2
✔️ Сад площадью 150 м2
✔️ 8 штук
✔️ 3 ванные комнаты
✔️ 4 туалета
✔️ Большой подвал, предлагающий множество удобств (игровая комната, офис, тренажерный зал, независимое пространство...)
✔️ Красивые объемы и щедрые жилые помещения
Дом, предназначенный для семейной жизни, сочетающий в себе комфорт, пространство и экстерьер в приятной жилой среде, рядом со школами, магазинами и основными осями.
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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