Жилой квартал A quelques pas de la mer

? Продается - Семейный дом с садом в Нетании Ищете дом, предлагающий красивые объемы и реальное открытое пространство? Расположенный в жилом районе Неот-Герцля, этот 8-комнатный дом площадью 300 м2 построен и имеет частный сад площадью 150 м2, идеально подходящий для полного отдыха с семьей или друзьями. ✔️ 300 м2 построено ✔️ Земля 300 м2 ✔️ Сад площадью 150 м2 ✔️ 8 штук ✔️ 3 ванные комнаты ✔️ 4 туалета ✔️ Большой подвал, предлагающий множество удобств (игровая комната, офис, тренажерный зал, независимое пространство...) ✔️ Красивые объемы и щедрые жилые помещения Дом, предназначенный для семейной жизни, сочетающий в себе комфорт, пространство и экстерьер в приятной жилой среде, рядом со школами, магазинами и основными осями.