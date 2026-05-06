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Жилой квартал A quelques pas de la mer

Нетания, Израиль
от
$1,80 млн
;
4
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ID: 39612
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    HaYedidut, 3

О комплексе

Перевод
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? Продается - Семейный дом с садом в Нетании Ищете дом, предлагающий красивые объемы и реальное открытое пространство? Расположенный в жилом районе Неот-Герцля, этот 8-комнатный дом площадью 300 м2 построен и имеет частный сад площадью 150 м2, идеально подходящий для полного отдыха с семьей или друзьями. ✔️ 300 м2 построено ✔️ Земля 300 м2 ✔️ Сад площадью 150 м2 ✔️ 8 штук ✔️ 3 ванные комнаты ✔️ 4 туалета ✔️ Большой подвал, предлагающий множество удобств (игровая комната, офис, тренажерный зал, независимое пространство...) ✔️ Красивые объемы и щедрые жилые помещения Дом, предназначенный для семейной жизни, сочетающий в себе комфорт, пространство и экстерьер в приятной жилой среде, рядом со школами, магазинами и основными осями.

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал A quelques pas de la mer
Нетания, Израиль
от
$1,80 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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