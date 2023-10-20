Жилой квартал Spacieux

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Продается в Мекор Хаим - в начале улицы,
Очень просторная квартира! Полностью отремонтирован. 4 комнаты, 100 квадратных метров
Кухня и гостиная около 50 м2 + балкон около 10 м2. Лифт, парковка и склад.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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