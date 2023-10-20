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Жилой квартал Spacieux

Иерусалим, Израиль
от
$1,36 млн
;
9
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ID: 25578
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Продается в Мекор Хаим - в начале улицы, Очень просторная квартира! Полностью отремонтирован. 4 комнаты, 100 квадратных метров Кухня и гостиная около 50 м2 + балкон около 10 м2. Лифт, парковка и склад.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$1,36 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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