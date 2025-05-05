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Коттеджи с видом на горы в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

Municipality of Saronikos
50
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
27
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
24
Municipality of Marathonas
34
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108 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Агиос-Константинос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 152 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
$417,497
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Коттедж 5 комнат в Агиос Герасимос, Греция
Коттедж 5 комнат
Агиос Герасимос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
$417,497
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Коттедж 7 комнат в Неа Политеа, Греция
Коттедж 7 комнат
Неа Политеа, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$208,749
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Коттедж 6 комнат в Saronis, Греция
Коттедж 6 комнат
Saronis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,19 млн
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 326 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 326 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$972,268
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$438,372
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$480,122
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
$709,745
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Коттедж 9 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 9 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 370 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$818,727
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одной кладовой Цок…
$527,090
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
$782,807
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
$629,644
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Коттедж 11 комнат в Каламос, Греция
Коттедж 11 комнат
Каламос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 369 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$902,838
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$521,872
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$386,185
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Коттедж 10 комнат в Марафон, Греция
Коттедж 10 комнат
Марафон, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$532,309
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Коттедж 8 комнат в Агиос Герасимос, Греция
Коттедж 8 комнат
Агиос Герасимос, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 580 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$712,877
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 271 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,00 млн
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$1,02 млн
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Коттедж 3 комнаты в Кератея, Греция
Коттедж 3 комнаты
Кератея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$605,371
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Коттедж 6 комнат в Kamari, Греция
Коттедж 6 комнат
Kamari, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$260,936
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$427,935
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,41 млн
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
$1,04 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 177 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$626,246
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 197 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$459,247
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Коттедж 4 комнаты в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 4 комнаты
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
$396,622
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 286 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,15 млн
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Коттедж 12 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 12 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 12
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$934,188
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$680,521
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Параметры недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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