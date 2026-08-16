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Коттеджи в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
39
Municipality of Saronikos
28
Vari Municipal Unit
24
Municipality of Dionysos
18
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187 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
Voula south of Athens Nea Kalymnos area: under construction maisonette 184 sq.m. 3rd-4th flo…
$1,55 млн
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Коттедж 3 спальни в Маркопулон, Греция
Коттедж 3 спальни
Маркопулон, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$247,949
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Коттедж 6 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 6 спален
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,30 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Коттедж 6 спален в Афидне/Афиднес, Греция
Коттедж 6 спален
Афидне/Афиднес, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Afidnes (Kiourka) - 440 Sq.m., 6 Bed…
$250,554
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$1,18 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 213 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,59 млн
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж в Маркопулон, Греция
Коттедж
Маркопулон, Греция
Площадь 201 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 201 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$548,431
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Varkiza south of Athens, in the center of the municipality, 2nd-3rd floor maisonette and stu…
$1,11 млн
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Коттедж 6 спален в Municipality of Pallini, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 6
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
$752,111
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Коттедж 4 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый э…
$826,496
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Коттедж в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж
Municipality of Dionysos, Греция
Площадь 531 м²
Продается двухэтажный коттедж общей площадью 531 кв .м Коттедж состоит из четырех спальн…
$755,654
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Коттедж 6 спален в Рафина, Греция
Коттедж 6 спален
Рафина, Греция
Количество спален 6
Площадь 360 м²
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в Рафине Добро пожаловать в не…
$822,647
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Коттедж 7 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 7 спален
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 7
Площадь 250 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$413,248
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Spata Artemida, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$399,898
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Коттедж 5 спален в Рафина, Греция
Коттедж 5 спален
Рафина, Греция
Количество спален 5
Площадь 440 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$590,354
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Коттедж 9 спален в Municipality of Pallini, Греция
Коттедж 9 спален
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 9
Площадь 550 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 550 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 7 спальных ко…
$1,89 млн
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Коттедж 3 спальни в Анависос, Греция
Коттедж 3 спальни
Анависос, Греция
Количество спален 3
Площадь 211 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$769,822
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Коттедж 5 спален в Municipality of Pallini, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 5
Площадь 165 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$495,898
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Коттедж в Каливия-Торику, Греция
Коттедж
Каливия-Торику, Греция
Площадь 253 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 253 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$561,151
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Коттедж 5 спален в Stathmos Afidnon, Греция
Коттедж 5 спален
Stathmos Afidnon, Греция
Количество спален 5
Площадь 550 м²
Отдельный дом расположен в Ипократиос Политиа за горой Парнита Поскольку есть частная дор…
$1,06 млн
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Коттедж 5 спален в Рафина, Греция
Коттедж 5 спален
Рафина, Греция
Количество спален 5
Площадь 505 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 505 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$708,425
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Коттедж в Спата, Греция
Коттедж
Спата, Греция
Площадь 1 400 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 1400 кв.м в Аттике. Коттедж имеет угловое расположени…
$2,24 млн
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Коттедж 5 спален в Неа-Макри, Греция
Коттедж 5 спален
Неа-Макри, Греция
Количество спален 5
Площадь 570 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,95 млн
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Коттедж 4 спальни в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 4 спальни
Агиос-Константинос, Греция
Количество спален 4
Площадь 255 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 255 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$495,898
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Коттедж 7 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 7
Площадь 430 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$791,075
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Коттедж 5 спален в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$1,53 млн
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Коттедж в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 180 м²
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
$903,242
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Коттедж 5 спален в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 5 спален
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$1,65 млн
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Коттедж 6 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 6
Площадь 405 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 405 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,55 млн
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Pallini, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 4
Площадь 326 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 326 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,03 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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