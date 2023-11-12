Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. периферийная единица Восточная Аттика
  5. Коттеджи

Коттеджи в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

Коттедж В архив
Очистить
57 объектов найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Vari south of Athens Corby area, independent maisonette 251 sq.m. in excellent condition due…
€790,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Varkiza south of Athens, in the center of the municipality, 2nd-3rd floor maisonette and stu…
€1,000,000
Коттедж 5 спален с бассейном в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж -1/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€2,10 млн
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Varkiza south of Athens, Asirmatos Varis area, newly built maisonette of 192 sq.m. building …
€750,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Voula south of Athens Nea Kalymnos area, maisonette of 123 sq.m. 2nd-3rd floor newly built l…
€680,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Saronis, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€2,10 млн
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Vari south of Athens, Korbi area, detached house of 223 sq.m. 3 levels (ground floor-1st & 2…
€580,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Voula South of Athens, Panorama area: detached house - villa of 370 sq.m. in a green and qui…
€1,000,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Vari south of Athens Miladeza area, independent maisonette of 207 sq.m. on a plot of 200 sq.…
€550,000
Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Vari south of Athens, Miladeza area, detached house of 350 sq.m. on a plot of 300 sq.m. exce…
€650,000
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
€1,000,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Vari, Korbi area south of Athens: ultra-luxurious corner detached house on a plot of 250 sq.…
€850,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Stathmos Afidnon, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Stathmos Afidnon, Греция
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Agios Stefanos north of Athens hill of Muson area: detached house of 400sq.m. of excellent c…
€810,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€550,000
Коттедж 1 спальня с балконом, с камином, с AirConditioning в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 1 спальня с балконом, с камином, с AirConditioning
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Voula south of Athens, Dikigorika area, house of 60sq.m. on a plot of 700 sq.m. ground floor…
€180,000
Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Анависос, Греция
Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
€290,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Voula - Evryali area south of Athens, maisonette of 204 sq.m. furnished on a plot of 300sq.m…
€1,33 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Цена по запросу
Коттедж 4 спальни с furnishings в лак, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
лак, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€420,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
€750,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Аттика, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Аттика, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
€950,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
€700,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€550,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Municipality of Dionysos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных…
€1,60 млн
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 гостиных, 2…
€1,05 млн
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в периферия Аттика, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
€800,000
Коттедж 11 спален с видом на город, с furnishings в периферия Аттика, Греция
Коттедж 11 спален с видом на город, с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 504 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 504 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
€380,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Анависос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Анависос, Греция
Комнаты 1
Площадь 227 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 227 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
€168,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной. Вто…
€505,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти