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Виллы с бассейном в периферии Пелопоннес, Греция

Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
18
Municipal Unit of Loutraki Perachora
18
Municipality of Ermionida
21
Municipality of Corinth
5
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12 объектов найдено
Вилла 10 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
$3,65 млн
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Вилла 10 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 10 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$1,25 млн
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Вилла 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$636,683
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Вилла 1 комната в Петроталасса, Греция
Вилла 1 комната
Петроталасса, Греция
Число комнат 1
Площадь 964 м²
Предлагается к продаже 4-этажная вилла площадью 964 кв.м, расположенная в живописном курортн…
$4,18 млн
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Вилла 6 комнат в Петроталасса, Греция
Вилла 6 комнат
Петроталасса, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 1000 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эт…
$4,18 млн
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Вилла 8 комнат в Municipality of Sikyona, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Sikyona, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 500 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из 5 сп…
$2,79 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$1,78 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 480 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Вилла имеет угловое …
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
Количество этажей 3
Inside the nature-covered Amoni, an independent house of three levels with a total surface o…
$979,385
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Вилла 7 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$1,88 млн
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Вилла 7 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,70 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж 1
Продается 1-этажная вилла площадью 270 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Вилла сост…
$2,39 млн
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Параметры недвижимости в периферии Пелопоннес, Греция

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