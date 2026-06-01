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Вилла 🏡 Вилла в Греции для Golden Visa

Municipality of Ermionida, Греция
от
$577,120
;
13
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ID: 38019
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Пелопоннес, Западная Греция и Ионические острова
  • Район
    периферия Пелопоннес
  • Город
    Municipality of Ermionida
  • Адрес
    Galatas Thermisia

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

🏡 Вилла в Греции для Golden Visa

Современная экологичная вилла с видом на море в престижном регионе Пелопоннес, идеально подходящая как для отдыха и постоянного проживания, так и для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa.

📍 Расположение
• Термисия, Пелопоннес, Греция
• 15 минут до марины Эрмиони
• 20 минут до островов Гидра и Спецес
• 5 минут до пляжа Plepi с кристально чистой водой
• Около 2,5 часов до Афин

💰 Стоимость
• От €400 000
• Подходит для получения Golden Visa

🏠 Характеристики виллы
• Площадь дома: 126 м²
• 2 этажа
• 3 спальни
• Просторная гостиная и кухня открытого типа
• Панорамные террасы и балконы с видом на море
• Частный участок
• Парковочное место

Преимущества
• Вид на море
• Высокий уровень приватности
• Низкая плотность застройки
• Натуральная каменная отделка
• Возможность установки частного бассейна
• Ландшафтное озеленение территории
• Современная энергоэффективная концепция

🌿 Экологичные технологии
• Геотермальная система
• Автономное водоснабжение
• Собственная система водоотведения
• Высокий класс энергоэффективности
• Сниженные эксплуатационные расходы

📈 Инвестиционный потенциал
• Один из самых перспективных курортных регионов Греции
• Рядом расположены элитные курорты, яхтенные марины и международные гостиничные проекты
• Высокий спрос на аренду премиальной недвижимости
• Потенциал роста стоимости благодаря масштабным инвестициям в регион

Идеальное сочетание средиземноморского образа жизни, приватности, современных технологий и инвестиционной привлекательности.

Местонахождение на карте

Municipality of Ermionida, Греция
Досуг

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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