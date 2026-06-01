Вилла 🏡 Вилла в Греции для Golden Visa

🏡 Вилла в Греции для Golden Visa
Современная экологичная вилла с видом на море в престижном регионе Пелопоннес, идеально подходящая как для отдыха и постоянного проживания, так и для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa.
📍 Расположение
• Термисия, Пелопоннес, Греция
• 15 минут до марины Эрмиони
• 20 минут до островов Гидра и Спецес
• 5 минут до пляжа Plepi с кристально чистой водой
• Около 2,5 часов до Афин
💰 Стоимость
• От €400 000
• Подходит для получения Golden Visa
🏠 Характеристики виллы
• Площадь дома: 126 м²
• 2 этажа
• 3 спальни
• Просторная гостиная и кухня открытого типа
• Панорамные террасы и балконы с видом на море
• Частный участок
• Парковочное место
✨ Преимущества
• Вид на море
• Высокий уровень приватности
• Низкая плотность застройки
• Натуральная каменная отделка
• Возможность установки частного бассейна
• Ландшафтное озеленение территории
• Современная энергоэффективная концепция
🌿 Экологичные технологии
• Геотермальная система
• Автономное водоснабжение
• Собственная система водоотведения
• Высокий класс энергоэффективности
• Сниженные эксплуатационные расходы
📈 Инвестиционный потенциал
• Один из самых перспективных курортных регионов Греции
• Рядом расположены элитные курорты, яхтенные марины и международные гостиничные проекты
• Высокий спрос на аренду премиальной недвижимости
• Потенциал роста стоимости благодаря масштабным инвестициям в регион
Идеальное сочетание средиземноморского образа жизни, приватности, современных технологий и инвестиционной привлекательности.