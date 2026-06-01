Вилла 🏡 Вилла в Греции для Golden Visa

🏡 Вилла в Греции для Golden Visa

Современная экологичная вилла с видом на море в престижном регионе Пелопоннес, идеально подходящая как для отдыха и постоянного проживания, так и для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa.

📍 Расположение

• Термисия, Пелопоннес, Греция

• 15 минут до марины Эрмиони

• 20 минут до островов Гидра и Спецес

• 5 минут до пляжа Plepi с кристально чистой водой

• Около 2,5 часов до Афин

💰 Стоимость

• От €400 000

• Подходит для получения Golden Visa

🏠 Характеристики виллы

• Площадь дома: 126 м²

• 2 этажа

• 3 спальни

• Просторная гостиная и кухня открытого типа

• Панорамные террасы и балконы с видом на море

• Частный участок

• Парковочное место

✨ Преимущества

• Вид на море

• Высокий уровень приватности

• Низкая плотность застройки

• Натуральная каменная отделка

• Возможность установки частного бассейна

• Ландшафтное озеленение территории

• Современная энергоэффективная концепция

🌿 Экологичные технологии

• Геотермальная система

• Автономное водоснабжение

• Собственная система водоотведения

• Высокий класс энергоэффективности

• Сниженные эксплуатационные расходы

📈 Инвестиционный потенциал

• Один из самых перспективных курортных регионов Греции

• Рядом расположены элитные курорты, яхтенные марины и международные гостиничные проекты

• Высокий спрос на аренду премиальной недвижимости

• Потенциал роста стоимости благодаря масштабным инвестициям в регион

Идеальное сочетание средиземноморского образа жизни, приватности, современных технологий и инвестиционной привлекательности.