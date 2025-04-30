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Коттеджи с видом на море в периферийной единице Халкидики, Греция

Kassandra Municipality
128
Pallini Municipal Unit
36
Kassandra Municipal Unit
94
Municipality of Nea Propontida
85
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120 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Уранополис, Греция
Коттедж 5 комнат
Уранополис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 327 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 327 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
$1,04 млн
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Коттедж 9 комнат в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 9 комнат
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
$177,436
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Коттедж 1 комната в Ханиотис, Греция
Коттедж 1 комната
Ханиотис, Греция
Число комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию великолепный коттедж площадью 116 кв.м, построенный при использов…
$502,897
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 94 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
$887,182
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Коттедж 4 комнаты в Вавдос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Вавдос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$250,498
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Коттедж 4 комнаты в Иерисос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
$300,541
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Созополи, Греция
Коттедж 6 комнат
Созополи, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
$469,684
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Коттедж 3 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Коттедж 3 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
Цена по запросу
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Коттедж 7 комнат в Созополи, Греция
Коттедж 7 комнат
Созополи, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 274 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$366,079
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Коттедж 4 комнаты в Фоурка, Греция
Коттедж 4 комнаты
Фоурка, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
$396,622
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж, на стадии строительства, с площадью 70 кв.м в курортном посёлке полуостро…
$334,188
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Коттедж 4 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 4 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$2,61 млн
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
$452,029
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Коттедж 3 комнаты в Полихроно, Греция
Коттедж 3 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной части, курортного…
$525,051
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Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 219 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 219 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$625,626
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 315 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$417,497
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$772,654
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
$782,807
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Коттедж 6 комнат в Молес Каливес, Греция
Коттедж 6 комнат
Молес Каливес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$834,995
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
$229,624
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Коттедж 5 комнат в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Коттедж 5 комнат
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается жилой комплекс из отдельно стоящих домов, недостроенный. Строящийся 3-этажный отде…
$1,23 млн
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из гостин…
$887,182
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Коттедж 3 комнаты в Каландра, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 82 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$1,57 млн
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Коттедж 4 комнаты в Криопиги, Греция
Коттедж 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$584,496
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Коттедж 5 комнат в Молес Каливес, Греция
Коттедж 5 комнат
Молес Каливес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$442,432
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Коттедж 3 комнаты в Неа Флогита, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неа Флогита, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
$260,936
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Коттедж 4 комнаты в Gerakine, Греция
Коттедж 4 комнаты
Gerakine, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$419,496
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Коттедж 3 комнаты в Полихроно, Греция
Коттедж 3 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной части, курортного…
$500,655
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Коттедж 8 комнат в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 8 комнат
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$1,41 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Халкидики, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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