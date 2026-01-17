Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Терраса

Квартиры с террасой в Германии

Мюнхен
39
Франкфурт-на-Майне
21
Дюссельдорф
54
Штутгарт
5
3 объекта найдено
Квартира 7 комнат в Дуйсбург, Германия
Квартира 7 комнат
Дуйсбург, Германия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 5
Пакетная продажа: две полностью отремонтированные квартиры в Дуйсбурге (Ruhrort) – рядом с Р…
$407,313
Агентство
Элемента
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 2 комнаты в Damp, Германия
Квартира 2 комнаты
Damp, Германия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 5
Прямое расположение на побережье Балтийского моря с пляжем, яхтенной гаванью и водными видам…
Цена по запросу
Квартира 5 комнат в Золинген, Германия
Квартира 5 комнат
Золинген, Германия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 1
Эксклюзивный лофт 190 м² в историческом фабричном здании с двумя террасами в Золингене О…
$858,848
