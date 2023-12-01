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Квартиры в Баден-Баден, Германия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Баден-Баден, Германия
Квартира 3 комнаты
Баден-Баден, Германия
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая к покупке отремонтированная и ухоженная 4-комнатная квартиранаходится на 1-м эт…
€985,000
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира 5 комнат с балконом в Баден-Баден, Германия
Квартира 5 комнат с балконом
Баден-Баден, Германия
Комнаты 5
Площадь 183 м²
Количество этажей 4
Квартира с высококачественным оборудованием (категории люкс) расположена в ухоженном совреме…
€1,20 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 2 комнаты в Баден-Баден, Германия
Квартира 2 комнаты
Баден-Баден, Германия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая к покупке светлая и уютная 2-комнатная квартира площадью около 70 м² и располож…
€400,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Realting.com
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