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Квартиры в Гамбург, Германия

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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Гамбург, Германия
Квартира 2 комнаты
Гамбург, Германия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
Эта замечательная 2-комнатная квартира находится на втором этаже ухоженного многоквартирного…
€442,000
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира 2 комнаты в Гамбург, Германия
Квартира 2 комнаты
Гамбург, Германия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Предлагаемая квартира находится на 1 этаже ухоженного многоквартирного дома. Вместе с соседн…
€480,000
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира 1 комната в Гамбург, Германия
Квартира 1 комната
Гамбург, Германия
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 3
Продается ухоженная 1-комнатная квартира в центральном, но в тоже время тихом месте в популя…
€300,300
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира 2 спальни в Гамбург, Германия
Квартира 2 спальни
Гамбург, Германия
Количество спален 2
Предлагаемый кондоминиум в классической вилле в стиле Вильгельма 1885 года очаровывает своим…
€1,50 млн
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Аталанта
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Квартира 3 спальни в Гамбург, Германия
Квартира 3 спальни
Гамбург, Германия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Великолепное здание оформлено невероятной зеленью и предлагает идеальные условия для этого а…
€2,99 млн
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Аталанта
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Пентхаус 3 спальни в Гамбург, Германия
Пентхаус 3 спальни
Гамбург, Германия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Эксклюзивный пентхаус на впечатляющей вилле в отличном месте Эта эксклюзивная квартира в пе…
€3,85 млн
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Аталанта
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Квартира 2 спальни с отоплением, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Гамбург, Германия
Квартира 2 спальни с отоплением, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Гамбург, Германия
Количество спален 2
Площадь 183 м²
Стильная квартира расположена в современном доме в районе Хольцхафен в Гамбурге, между Фишма…
€2,25 млн
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Параметры недвижимости в Гамбург, Германия

с видом на море
недорогая
элитная
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