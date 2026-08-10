Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Гамбург
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Гамбурге, Германия

;
Квартира Удалить
Очистить
10 объектов найдено
Студия 1 комната в Гамбург, Германия
Студия 1 комната
Гамбург, Германия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Студия «под ключ» площадью 25,72 м.кв. в новостройке в отличном районе Гамбурга. Новостро…
$316,442
Оставить заявку
Студия 1 комната в Гамбург, Германия
Студия 1 комната
Гамбург, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/5
Новостройка с высоким энергетическим стандартом KfW 40 🍽️ Полностью оборудованные кухни и…
$314,795
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Гамбург, Германия
Кондо 3 комнаты
Гамбург, Германия
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
3-комнатная квартира с балконом расположена на 3 этаже многоквартирного дома. Центральный ко…
$600,663
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
TekceTekce
Квартира 2 спальни в Гамбург, Германия
Квартира 2 спальни
Гамбург, Германия
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Предлагаемая квартира находится на 1 этаже ухоженного многоквартирного дома. Вместе с соседн…
$557,717
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Гамбург, Германия
Квартира 2 спальни
Гамбург, Германия
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
Эта замечательная 2-комнатная квартира находится на втором этаже ухоженного многоквартирного…
$513,565
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Гамбург, Германия
Квартира 1 спальня
Гамбург, Германия
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 3
Продается ухоженная 1-комнатная квартира в центральном, но в тоже время тихом месте в популя…
$348,922
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Гамбург, Германия
Квартира 3 спальни
Гамбург, Германия
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Эта красивая квартира расположена в ухоженном многоквартирном дома с подземной автостоянкой.…
$639,051
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гамбург, Германия
Квартира 2 комнаты
Гамбург, Германия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
Эта замечательная 2-комнатная квартира находится на втором этаже ухоженного многоквартирного…
$477,135
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 1 комната в Гамбург, Германия
Квартира 1 комната
Гамбург, Германия
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 3
Продается ухоженная 1-комнатная квартира в центральном, но в тоже время тихом месте в популя…
$324,171
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 2 комнаты в Гамбург, Германия
Квартира 2 комнаты
Гамбург, Германия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Предлагаемая квартира находится на 1 этаже ухоженного многоквартирного дома. Вместе с соседн…
$518,155
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Гамбурге, Германия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти