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Квартиры в Херне, Германия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Херне, Германия
Квартира 2 комнаты
Херне, Германия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 4/4
Продается квартира в 44623 Херне. В квартире 2 комнаты и 2 небольшие комнаты наверху. …
$83,848
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Квартира 8 спален в Херне, Германия
Квартира 8 спален
Херне, Германия
Количество спален 8
Площадь 474 м²
1 квартира с жилой площадью около 33 м² 2 квартиры с жилой площадью около 35 м² 1 квартира…
$820,084
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Параметры недвижимости в Херне, Германия

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