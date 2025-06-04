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Квартиры в Меттмане, Германия

однокомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Меттман, Германия
Квартира 1 спальня
Меттман, Германия
Количество спален 1
Площадь 53 м²
год постройки 1970 / 2023 санирование площадь квартиры 53 м2 есть балкон этаж 3 OG …
$196,820
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Квартира 1 спальня в Меттман, Германия
Квартира 1 спальня
Меттман, Германия
Количество спален 1
Площадь 36 м²
дом 1972 года постройки площадь квартиры 36 м2 1 комнатная квартира на 9 OG этаже
$80,101
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Квартира 1 спальня в Меттман, Германия
Квартира 1 спальня
Меттман, Германия
Количество спален 1
Площадь 26 м²
площадь квартры 26 м2 этаж высокий 1 этаж (EG)
$91,544
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Квартира 1 комната в Меттман, Германия
Квартира 1 комната
Меттман, Германия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 8/11
Продается небольшая квартира в городе Меттман. Дом 1972 года постройки, площадь квартиры …
$75,249
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Квартира 2 спальни в Меттман, Германия
Квартира 2 спальни
Меттман, Германия
Количество спален 2
Площадь 64 м²
рядом 2 больших и прекрасных озера! площадь квартиры 64 м2 год постройки 1975 / 2023 с…
$251,747
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